Đêm nào cũng nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ căn phòng khóa kín, tôi mới âm thầm tìm hiểu thì ngây người với thứ này bên trong

Tâm sự 14/08/2023 05:55

Sau khi về nhà chồng, em cũng lăn tăn vì mẹ chồng không còn quý mình như trước. Em làm gì bà cũng không ưng. Có lần em đi tìm chìa khóa để vào một căn phòng khóa kín trên tầng áp mái.

Từ khi về nhà chồng đến giờ, em vẫn băn khoăn trong lòng không hiểu tại sao mẹ chồng lại ghét bỏ mình đến vậy. Dù em đã làm rất nhiều cách để lấy lòng mẹ chồng, bà vẫn xem em như người dưng nước lã. Trong mắt mẹ chồng, em như một cái gai mà bà luôn muốn nhổ đi.

Khi vợ chồng em còn yêu nhau, mẹ chồng không ghét em thế này. Lúc ấy bà hiền lành và tâm lý lắm. Thậm chí còn khuyên bọn em nên có con trước, vì tuổi vợ chồng em thì sinh con năm sau sẽ rất thuận lợi.

 

Nghe lời mẹ chồng nên lúc chuẩn bị cưới, em đã có bầu được 3 tháng rồi. Chuyện bắt đầu khó hiểu từ khi hai gia đình gặp nhau. Hôm nhà trai sang nhà em xin cưới, mẹ chồng em lạ lắm. Vừa thấy bố mẹ em, mặt bà đã đỏ bừng.

Cả buổi sáng ngày hôm ấy, em có cảm giác hai bên cứ khiên cưỡng với nhau. Em còn hỏi chồng thì anh nói có lẽ đi hỏi vợ cho con nên mẹ chồng em hồi hộp, tính bà xưa nay vẫn không thích đến những nơi đông người.

Đêm nào cũng nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ căn phòng khóa kín, tôi mới âm thầm tìm hiểu thì ngây người với thứ này bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi về nhà chồng, em cũng lăn tăn vì mẹ chồng không còn quý mình như trước. Em làm gì bà cũng không ưng. Có lần em đi tìm chìa khóa để vào một căn phòng khóa kín trên tầng áp mái. Mẹ chồng em nhìn thấy, bà kêu ầm lên: “Cấm con không được đặt chân vào căn phòng ấy”.Câu nói đó của mẹ chồng càng làm em tò mò hơn. Đã vậy tối nào cũng có tiếng khóc từ căn phòng ấy vọng xuống. Em hỏi thì chồng thản nhiên đáp: “Mẹ đấy, đêm nào mẹ chẳng lên đó dọn dẹp rồi khóc vì nhớ bố. Đó là phòng riêng để kỷ vật của bố mẹ mà”.

Hôm ấy, nhân lúc mẹ chồng đi vắng, em đã lén vào phòng bà lục chìa khóa rồi mở căn phòng ấy ra. Dù là nơi chỉ có mẹ chồng em được vào nhưng rất sạch sẽ. Bên trong cũng ngăn nắp lắm. Em vào bên trong thì thấy vô số kỷ vật mà bố chồng em để lại.

Nhưng có một thứ khiến em ngỡ ngàng, đó là bức ảnh treo trong phòng. Bên cạnh bố em là một người phụ nữ khác, trông họ rất tình cảm với nhau. Chỉ có điều khuôn mặt người kia đã bị vẽ lên khiến em không nhận ra người đó là ai.

Đang băn khoăn thì em nghe tiếng mẹ chồng. Thấy bức ảnh trên tay em, mẹ chồng cười nhạt: “Cô đã vào căn phòng này rồi à, có biết đó là ai không”. Trong khi em ngây người không biết thì mẹ chồng tiếp tục: “Mẹ cô đấy, người làm tan nát gia đình tôi đấy. Nói cho cô biết, nếu không phải vì cô đã có thai, không bao giờ tôi cho cô về nhà này”.

Quá sốc trước sự thật ấy, em chạy về phòng gọi cho mẹ đẻ. Và mẹ em đã xác nhận chuyện này. Bà nói rằng đó là một thời nông nổi của tuổi trẻ. Không ngờ đến giờ, mẹ chồng em vẫn để bụng. Biết chuyện, em đau khổ lắm. Những tháng ngày sau này, liệu mẹ chồng em có chịu bỏ qua cho đứa con gái của người mà bà ân hận suốt đời không?

Giấu chồng dừng uống thuốc tránh thai, tôi vui mừng khi đã cấn bầu, ngờ đâu chỉ một câu nói của anh khiến tôi chết lặng, chân không đứng vững nữa

Giấu chồng dừng uống thuốc tránh thai, tôi vui mừng khi đã cấn bầu, ngờ đâu chỉ một câu nói của anh khiến tôi chết lặng, chân không đứng vững nữa

Thuyết phục chồng mãi không được, tôi quyết định dừng uống thuốc tránh thai nhiều tháng mà không nói cho chồng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 7 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ