Đuổi vợ ra khỏi nhà để rước nhân tình về nhà, ngày đám cưới vợ cũ gửi "vật phẩm lạ" đến nhà khiến cả họ sưỡng sờ

Thế rồi, Minh gặp được My - cô gái anh quen trong 1 lần đến quán bar xả stress. My có tất cả những ưu điểm mà Ly không có. Cô xinh đẹp, dịu dàng, nói toàn những lời như rót mật vào tai Minh. Và đặc biệt My biết chiều anh khi làm "chuyện ấy".

Lấy Ly được 4 năm thì Minh công khai ngoại tình bởi anh cảm thấy chán vợ. Trong mắt Minh bây giờ, Ly trở nên xấu xí, già nua, hay cằn nhằn. Khó chịu nhất là mỗi lần đi làm về, anh phải là người ở giữa hứng chịu những trận xích mích giữa mẹ chồng và con dâu. Suốt ngày nghe mẹ mình than thở về Ly, Minh cũng cảm thấy chán thay.

Sau khi ly hôn với Ly, Minh nhanh chóng rước nhân tình về nhà và chuẩn bị làm đám cưới. Anh háo hức tưởng tượng về tương lai, nơi có cô vợ hiền thảo đợi anh ở nhà, nấu cho anh những món ngon và chiều anh chuyện trên giường.

Rất nhanh chóng, Minh sa vào lưới tình mà My giăng ra. Anh quên luôn người vợ của mình. Trong 1 đêm mưa rét, sau trận cãi vã nảy lửa vì Ly phát hiện chồng ngoại tình, Minh đuổi thẳng vợ ra khỏi nhà. Việc làm của anh còn có sự đồng tình của mẹ. Bà nói rằng, Ly không đẻ được con trai thì cũng không cần giữ làm gì, chỉ tốn tiền nuôi.

Nhưng Minh thực sự không ngờ, trong ngày cưới, Ly lại xuất hiện với 1 hộp quà trên tay. Anh nghĩ vợ cũ sẽ làm loạn đám cưới, nhưng không, Ly chỉ nói thế này: "Minh ạ, dù sao chúng mình cũng là vợ chồng nhiều năm, ngày vui của anh, em không thể không đến chúc mừng. Nhưng anh nên xem món quà này trước khi làm lễ cưới".

Đón nhận thứ trên tay Ly, Minh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn mở ra xem. Khi nhìn rõ những thứ bên trong, anh không giấu nổi sự hoang mang xen lẫn tức giận. Trong đó là rất nhiều bức ảnh My - cô dâu đứng trên hôn trường kia, đi tiếp rượu những người đàn ông lạ mặt, trông có điều kiện. Thì ra cô gái này vốn là kẻ lừa đảo, chuyên dụ dỗ cMy trai hám của lạ để lừa tài sản.

Minh lập tức quay ngược lại để chất vấn My: "Có thật không, có thật là như vậy không, cô lừa đảo tôi à? Tôi tuyên bố hủy hôn". Đáp lại sự tức giận của Minh, My vênh mặt trơ trẽn: "Phải, thì sao, ai bảo anh ngu?".

Ảnh minh họa: Internet

Một sự hỗn loạn nháo nhác xảy ra ngay tại nhà Minh. Khách khứa xôn xao bàn tán rồi bỏ về. Mẹ anh ngất ngay tại chỗ phải gọi xe cấp cứu. Minh ngã khụy vì sốc và hối hận... Mắt Minh đỏ ngầu tức giận. Anh mới sang tên cho My căn hộ 3 phòng ngủ gần trung tâm vì nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của ả. Giờ anh có biết sự thật thì cũng không kịp nữa rồi. My bỏ đi ngay sau đó, nhà Minh chẳng ai giữ nổi vì cô ta có người bảo kê phía sau.

Đang trong lúc hoang mang, My mắt anh chợt dừng lại ở phía đống ảnh trong hộp. Còn 1 thứ nữa anh chưa kịp xem. Đó là kết quả siêu âm của Ly. Cô hiện đã có thai được 5 tháng, là con trai. Hóa ra trước lúc ly hôn, Ly đã có em bé mà Minh không hay biết.

Tâm trạng Minh lập tức thay đổi, anh phấn chấn hơn đưa mắt tìm Ly nhưng cô đã bỏ về từ bao giờ. Tự nhiên Minh lại thấy Ly tốt đến lạ. Gặp lại cô sau mấy tháng, anh cũng thấy vỡ cũ xinh đẹp hơn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Minh muốn nối lại tình xưa với Ly. Minh biết Ly đợi đến ngày cưới của anh để vạch trần My và thông báo mình có thai là nhằm để trả thù anh và gia đình nhưng giờ Minh không để bụng chuyện đó.

Minh bàn với mẹ việc đón Ly về và được bà đồng ý ngay lập tức. Thật sự sau khi đuổi Ly đi, mẹ chồng mới cảm thấy cần cô. Trước kia Ly ở nhà làm hết mọi việc, cơm bưng nước rót hầu hạ bà. Nhưng giờ toàn 1 mình bà lủi thủi làm, thật là mệt.

Hôm sau, Minh và mẹ anh đi xe về tận quê nhà Ly để xin lỗi và đón cô lên. Nhưng Ly nhất quyết không đồng ý. Cô cười nhạt nói: "Ngày xưa tôi ở nhà anh, 1 điều dạ 2 điều vâng, nín nhịn đủ điều mà mẹ anh vẫn suốt ngày bắt bẻ tôi, sỉ vả tôi vụng về, mắng tôi không khác gì đứa ở đợ. Còn anh thì chê tôi xấu xí, suốt ngày chỉ biết cằn nhằn... Nên giờ tôi ngu gì mà về. Con tôi, tôi sự sinh và nuôi dưỡng nó.

Đàn ông các anh tệ bạc lắm. Có mối mới là quên luôn người vợ đã hi sinh nhiều thứ cho mình. Tôi ngày xưa cũng dịu dàng, cũng xinh đẹp, chẳng phải anh mất rất nhiều công sức mới có được hay sao? Nhưng cũng chỉ vài năm là anh chán.

Tôi vì nể tình anh là cha của con tôi nên mới cảnh báo cho anh về cô gái tên My đó. Sợ anh đến lúc chiếc quần đùi cũng không có mà mặc thì thật là xấu hổ với các con. Thôi mẹ con anh về đi, đừng có ở nhà tôi làm gì. Bố mẹ tôi đi làm về thấy 2 người chắc chắn sẽ không để yên đâu".

Mẹ con Minh ra về trong sự nhục nhã ê chề. Minh bây giờ mới cảm thấy thật hối hận nhưng đã quá muộn màng.