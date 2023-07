Đuổi vợ ra khỏi nhà để rước nhân tình về nhà, ngày đám cưới vợ cũ gửi "vật phẩm lạ" đến nhà khiến cả họ sưỡng sờ

Lấy Ly được 4 năm thì Minh công khai ngoại tình bởi anh cảm thấy chán vợ. Trong mắt Minh bây giờ, Ly trở nên xấu xí, già nua, hay cằn nhằn. Khó chịu nhất là mỗi lần đi làm về, anh phải là người ở giữa hứng chịu những trận xích mích giữa mẹ chồng và con dâu. Suốt ngày nghe mẹ mình than thở về Ly, Minh cũng cảm thấy chán thay.

Thế rồi, Minh gặp được My - cô gái anh quen trong 1 lần đến quán bar xả stress. My có tất cả những ưu điểm mà Ly không có. Cô xinh đẹp, dịu dàng, nói toàn những lời như rót mật vào tai Minh. Và đặc biệt My biết chiều anh khi làm "chuyện ấy".