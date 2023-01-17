Lấy giúp chồng chưa cưới chiếc laptop từ bạn anh ấy, cô dâu hủy hôn ngay lập tức khi vô tình nhìn thấy thứ bên trong

"Mai là ngày cưới của em mà em vừa hủy hôn rồi các chị ạ. Hủy hôn thật, em đòi mẹ dỡ rạp luôn. Lễ ăn hỏi nhà trai mừng mấy cây vàng, ảnh đám cưới gần 100 triệu em cũng bỏ, cuộc đời em không thể dấn bước vào một cuộc hôn nhân không có lối thoát.

Thế là em và hắn gặp nhau. Đôi bên thấy ổn, người lớn đã giới thiệu nên chúng em yêu nhau sau 3 tháng. Từ đó đến nay được 2 năm, là chúng em trì hoãn cưới ghê lắm chứ nhà 2 bên đều giục cưới cả. Yêu đương cũng không quá mặn nồng nhưng bình yên. Em thì gần như tin tưởng tuyệt đối vào hắn, cháu của ông chú đồng nghiệp cơ mà. Gia cảnh nhà anh ấy thì phải nói rất giàu, đến em cũng choáng nghĩ mình đúng là 'chuột sa chính gạo'. Anh thì cũng hiền lành, không có vẻ gì công tử ăn chơi hay phức tạp gì cả. Đến nằm mơ em cũng không ngờ mình cuối đời gặp được Điệp như thế. Nhà anh ấy lại cực kỳ ưng em, kiểu nàng dâu típ cổ điển, an toàn và ngoan ngoãn. Rồi cũng đến lúc tính đến chuyện ấn định ngày cưới. Em cũng 29 rồi

Em và hắn yêu nhau được 2 năm. Trước đây em là gái ngoan, chăm chỉ học hành nên không yêu đương ai. Đến lúc ra trường có công việc ổn định em mới nhìn ngó xung quanh thì cũng thấy mình 27 rồi. Lúc đó thì một chú đồng nghiệp làm cùng phòng em bảo: 'Tao có thằng cháu hiền lành, thật thà mà nhà siêu giàu. Để chú giới thiệu cho mày nhé'.

Chúng em đã chụp ảnh cưới chồng em sẵn sàng chi 100 triệu cho album ảnh cưới, ăn hỏi cũng xong xuôi rồi, nhà trai cũng thể hiện thành ý bằng lễ đến mấy cây vàng. Đùng cái ngày mai đến ngày cưới thì chuyện xảy ra. Chồng em nhờ lấy giúp chiếc laptop bạn anh ấy gửi qua. Em cầm rồi để trên bàn của em. Đúng lúc đó cô bạn em nhờ gửi chiếc mail cho khách hàng vì chỉ có em mới phản hồi được. Em thấy tiện máy của anh ở đó nên bật lên dùng luôn. Em mỉm cười vì ảnh nền màn hình anh để ảnh cưới của vợ chồng em. Chồng em hiền khô, yêu nhau 2 năm luôn đoan chính và đạo mạo nên em tin tưởng hoàn toàn.

Anh trước đó cũng kể với em vì anh lành như cục đất nên chẳng chịu đi tán ai, cũng có thích thích vài cô nhưng ngấm ngầm để trong lòng chẳng dám nói ra, rằng là dù nhà anh giàu nhưng anh không có thói ăn chơi đàng điếm như những chàng công tử khác. Ấy thế mà chẳng hiểu sao chú anh cho xem ảnh em là anh đòi ngay hôm sau đi gặp. Anh vẫn bảo đúng là duyên số chưa tới, là để chờ em.

Em bật máy anh lên thấy anh để mật khẩu, em định cầm máy lên gọi anh hỏi password. Nhưng nghĩ thế nào em lại thử gõ ngày tháng năm sinh của anh thì thật bất ngờ là trúng luôn. Em đặng nhập vào wifi nhà thì tin nhắn từ zalo hiện ra ngay. Anh ấy đang chat với ai đó có tên là Duyen Thanh và câu đầu tiên em đọc được là: 'Em không thể chịu được cảnh anh với nó âu yếm nhau trên giường đâu'.

Chồng em typing và dòng tiếp theo khiến em suýt té ngửa: 'Anh cũng sợ quá, mai là đêm tân hôn rồi'. Tin nhắn tiếp theo còn khiến em tiếp tục choáng váng hơn: 'Anh chịu lấy 1 đứa ngu đần cũng là vì em đó. Em tưởng anh muốn à?'. Người em run lên biết có 1 bí mật gì kinh khủng đằng sau đó.

Em đi đắp thêm cái chăn cho người đỡ run rồi ngồi im hóng tiếp. Cuối cùng em hiểu láng máng được thế này. Chồng em đang nhắn tin với người yêu cũ. Họ vẫn qua lại với nhau ngay cả lúc đang yêu em. Chị này đã lấy chồng mà chồng em thì một mực thương nhớ nên vẫn qua lại và rồi chồng em cũng phải lấy vợ. Họ hứa hẹn với nhau dù đôi bên có gia đình để hài lòng xã hội, gia đình nhưng vẫn hứa hẹn yêu nhau. Hóa ra anh ta không hề yêu em, việc chuẩn mực đứng đắn của anh ta chỉ là che đậy cho việc anh ấy đã có người khác. Anh ấy còn không chạm vào em không phải vì tôn trọng mà vì sợ 'phản bội' người cũ. Em thấy chồng em nhắn: 'Thôi anh phải xuống dưới xem thế nào. Bố mẹ đang gọi'. Còn em cũng quên mất cả việc gửi mail cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Đời em lần đầu tiên yêu đương hẹn hò mà dẫm phải đinh ngay thế này. Em trộm nghĩ phim ảnh gì, đời em còn đắng hơn cả phim đây. Nhưng 1 ý nghĩ chạy nhanh trong đầu em: phải hủy hôn. Không thể để anh ta dắt mũi mình mãi được. Dù bố mẹ có sốc nhưng đời em, em phải quyết. Chồng thì chồng chả chồng thì thôi. Nhà anh ta có giàu thật nhưng cũng để làm gì đâu. Hủy hôn, đám cưới lanh tanh bành cũng chả vui thú gì nhưng em tuyệt nhiên không thể dấn bước.

Em xuống nói chuyện ngay với bố mẹ. Mẹ em đứng không vững bảo: 'Thế nói chuyện với nó xem thực hư thế nào đã. Nhỡ đâu đứa nào chat trêu đùa thì sao?'. Em cũng nghe lời mẹ, gọi chồng em sang, nhưng khi em nói đến đó, anh ta cúi đầu, không nói được 1 từ nào thì các chị biết rồi đấy, chỉ lí nhí bảo: 'Xin em đừng làm to chuyện. Anh biết lỗi rồi. Anh sẽ chấm dứt với cô ấy'.

Em không cần tra hỏi gì thêm, tát 1 cái và ném luôn chiếc laptop ra cửa: 'Cút, không cưới xin gì nữa. Tôi không phải con bù nhìn cho các người che mắt thiên hạ'. Em bảo bố mẹ em dỡ rạp, còn em mang ảnh cưới trăm triệu ra đốt trước nhà, hủy hôn ngay lập tức. Mẹ em cũng đồng tình: 'Thôi đằng nào cũng muộn chồng rồi. Được ai tử tế thì cưới, không cũng không sao cả. Mẹ ủng hộ'.

Em thở phào, thoát khỏi 1 cuộc hôn nhân té ngửa như thế. Hôm sau em vẫn đi làm bình thường, mọi người nhìn em ái ngại. Nhưng em vẫn nhảy chân sáo bảo: 'Cháu bị lừa ạ. Cháu sẽ kiếm giai mới tốt hơn rồi cưới sau ạ'. Ông chú đồng nghiệp giới thiệu thằng cháu cho em thì lí nhí: 'Chú xin lỗi', em cũng chỉ mỉm cười".

Những chuyện éo le như trên những tưởng chỉ có trong phim ảnh nhưng thực tế nó vấn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm và đồng tình với quyết định của cô dâu. Khi biết được sự thật về người đàn ông mình sắp lấy làm chồng không yêu mình cô đã mạnh dạn bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy. Không ai dám khẳng định sau này mình sẽ hạnh phúc hay không nhưng phụ nữ hãy làm chủ cuộc đời mình nhé!