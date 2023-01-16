Thấy tôi, họ sững sờ, mừng quýnh lên. Mẹ chồng cũ cứ nắm tay, vuốt mặt tôi mãi.

Tôi và chồng cũ sống với nhau được 3 năm thì ly hôn. Hồi đó, chồng cũ tôi phạm sai lầm lớn, tôi không sao tha thứ được. Mẹ chồng cũ khóc, van xin tôi nghĩ lại, đừng vì những lỗi lầm của người lớn mà ảnh hưởng đến con trẻ nhưng tôi không chấp nhận. Tôi thà làm mẹ đơn thân, nuôi con gái nhỏ trưởng thành còn hơn là sống với một người chồng như thế. Ảnh minh họa: Internet Bẵng đi 5 năm nay, tôi không đến nhà chồng cũ nữa. Hôm chủ nhật, tôi đi công việc, sẵn tiện ghé thăm bố mẹ chồng cũ. Dù gì thì trước đây, ông bà sống với tôi rất tốt.

Lúc tôi đến nhà, bố mẹ chồng cũ đang dọn dẹp vườn tược bên ngoài cổng. Thấy tôi, họ sững sờ, mừng quýnh lên. Mẹ chồng cũ cứ nắm tay, vuốt mặt tôi mãi. Tôi theo chân bà vào nhà. Ngờ đâu, đập vào mắt tôi lại là tấm ảnh thờ của chồng cũ trên bàn thờ còn đỏ hương. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin nổi.

Mẹ chồng cũ nghẹn ngào lau nước mắt. Bà nói từ sau khi ly hôn tôi, chồng cũ của tôi không yêu ai nữa mà lo làm ăn kiếm tiền đền bù cho người ta. 8 năm ròng, anh trả hết nợ, còn để dành được một khoản tiền cho mẹ con tôi. Anh định đợi xoay đủ tiền sửa nhà rồi sẽ đến tìm tôi, van xin tôi tái hợp vì anh vẫn còn yêu tôi. Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi anh chưa kịp thực hiện nguyện vọng thì đã bị tai nạn, mất ngay tại chỗ. Lúc khâm liệm, bố mẹ chồng cũ tìm mọi cách liên lạc với tôi nhưng tôi đã đổi số điện thoại nên ông bà không báo tin được. Rồi mẹ chồng cũ đưa tôi bọc vải nhỏ, đựng toàn vàng nhẫn. Có lẽ mỗi tháng chồng cũ của tôi đều tiết kiệm bằng cách này. Tôi mở ra xem, thấy tờ giấy nhỏ ghi: "Của vợ con" được bỏ bên trong như lời tự nhắc nhở của chồng cũ mà đau xót. Tôi khóc suốt từ hôm đó đến giờ. Tôi thương chồng cũ và tự trách mình. Phải chi hồi đó tôi đồng cam cộng khổ cùng anh thì có lẽ, anh đã không ra đi oan uổng như vậy. Con gái tôi còn chưa kịp nhìn mặt bố lần cuối. Còn bố mẹ chồng cũ thì sống đơn độc ở quê. Tôi có nên đón ông bà đến ở cùng mình để thay chồng cũ báo hiếu họ không?

Đến thăm mẹ chồng cũ, nhìn di vật đặt trên ban thờ, tôi ngắm nghía cẩn thận mà nước mắt cứ chảy dài Lúc tôi đến nhà, bố mẹ chồng cũ đang dọn dẹp vườn tược bên ngoài cổng. Thấy tôi, họ sững sờ, mừng quýnh lên. Mẹ chồng cũ cứ nắm tay, vuốt mặt tôi mãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-nam-moi-den-tham-me-chong-cu-nhan-duoc-di-vat-cung-loi-nhan-cua-chong-qua-co-khien-toi-dau-don-khoc-khong-thanh-tieng-546655.html