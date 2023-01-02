Hiện tại tôi đã mở công ty riêng, thu nhập tốt. Còn vợ thì vẫn là nhân viên văn phòng, tháng kiếm không được 10 triệu. Mặc dù vậy, tôi cũng chưa bao giờ phàn nàn về khả năng kiếm tiền của cô ấy. Thậm chí tôi còn bảo vợ:

Đến giờ phút này, tôi vẫn bàng hoàng trước chuyện đã xảy ra. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 tháng, hôn nhân đang trong giai đoạn đẹp nhất. Vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Ngay cả nằm mơ tôi cũng không thể ngờ tới. So về gia cảnh và cả công việc, vợ đều không bằng tôi. Nhà cô ấy khá hoàn cảnh. Còn nhà tôi bố mẹ đều làm kinh doanh. Chúng tôi vừa xin cưới, bố mẹ đã cho 5 tỷ mua nhà ra ở riêng cho thoải mái.

Suốt mấy tháng nay, vợ chồng tôi chưa từng to tiếng với nhau câu nào. Tôi cũng tự tin là mình không để vợ phải rơi một giọt nước mắt. Bởi tất cả những gì cô ấy cần, tôi đều đáp ứng đầy đủ. Duy chỉ có một việc đó là chuyện chăn gối của chúng tôi khá mờ nhạt. Điều này xuất phát từ phía tôi.

“Nếu đi làm mệt quá thì em nghỉ ở nhà cũng được. Không thì sang công ty anh làm, vừa có thời gian mà vợ chồng lại được bên nhau nhiều hơn”. Nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy bảo thích ra ngoài va vấp. Sang công ty chồng thì sợ người khác dị nghị, cô ấy cũng không thích điều đó.

Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải đi tiếp khách. Cả tuần có 7 ngày thì tôi phải đi 6 ngày. Mà suốt ngày uống rượu thì tất nhiên là chuyện sinh lý cũng có đôi phần ảnh hưởng. Thành ra nói đến vấn đề sinh hoạt vợ chồng, tôi không được tự tin cho lắm. Thường thì một tuần, chúng tôi chỉ gần gũi nhau một lần mà thôi. Vợ tôi thì chưa bao giờ phàn nàn về điều này. Cô ấy cũng không thể hiện mình là người có nhu cầu cao.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến hôm vừa rồi, tôi mua cho vợ điện thoại mới nên cầm để cài đặt các phần mềm từ máy cũ vào máy mới cho đồng bộ. Đang cài dở và vừa lắp sim vào thì đột nhiên có tin nhắn lạ gửi đến với nội dung:

“Tí chú đón nhé! Hôm nay thích mấy hiệp đây?”.

Đọc đến đó mà tôi rụng rời. Linh tính mách bảo, tôi bỏ điện thoại xuống xem như chưa đọc. Sau đó thì gọi vợ vào lấy máy.

Quả thật chiều hôm ấy, vợ tôi bảo ra ngoài uống cà phê với bạn. Tôi cùng chị gái bám theo sau để rồi phát hiện họ đưa nhau vào nhà nghỉ mọi người ạ. Đứng trước cửa nhà nghỉ, chân tôi như hóa đá. Chỉ có chị gái là muốn làm rõ mọi chuyện nên đã xông vào. Một lúc sau thì chị ấy trở ra cùng vợ tôi.

Điều đáng nói là người đàn ông mà vợ tôi cặp kè khoảng 60 tuổi rồi. Thấy tôi, ông ta cố tình tránh né rồi đi thẳng lên taxi ra về. Để mặc vợ tôi với bộ dạng xộc xệch, khuy áo còn chưa kịp cài hết.

Bữa ấy tôi đã đưa vợ về nhà và giao cho bố mẹ vợ. Suốt 1 tuần nay, hết bố vợ đến mẹ vợ đến nhà tôi xin lỗi mong tôi bỏ qua cho con gái họ. Nhưng tôi vẫn chưa quên được cú sốc này. Hơn hết là vợ tôi, cô ấy chẳng biết lỗi, còn quay ra trách tôi không làm tròn bổn phận người chồng. Vợ trẻ mà mỗi tuần chỉ gần nhau một lần thì việc cô ấy ra ngoài tìm thú vui có gì là sai đâu?