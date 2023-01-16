Đến thành phố xin lái xe taxi, vị khách gặp lúc nửa đêm khiến tôi mất ngủ mấy ngày liền

Tâm sự 16/01/2023 07:55

Tôi lái xe đến đó đón vị khách nữ đã đặt chuyến và tôi bàng hoàng khi thấy cô ấy. Lúc chạm mặt nhau, vị khách cũng bất ngờ, lúng túng.

4 năm học đại học, tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Ly, một cô gái hiền lành, dịu dàng, nhút nhát. Chúng tôi yêu nhau thắm thiết đến mức dọn đồ về ở chung với nhau trong 2 năm và đã từng đưa nhau về quê chơi, ra mắt gia đình hai bên. Cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp, có kinh tế ổn định, tôi và Ly sẽ tổ chức đám cưới, ở cạnh nhau suốt đời.

Nhưng còn chưa kịp tốt nghiệp thì Ly đã mang thai. Cô ấy báo tin, tôi hoảng hốt vì bản thân còn đang ăn bám bố mẹ thì làm sao có khả năng nuôi vợ con. Chính vì thế tôi đã chối bỏ trách nhiệm, chia tay Ly, tìm cách tốt nghiệp rồi về quê. Ở quê, tôi nhanh chóng tìm được công việc phù hợp, lấy vợ sinh con. Cuộc sống cứ kéo tôi đi, làm tôi dần quên đi Ly.

Đến thành phố xin lái xe taxi, vị khách gặp lúc nửa đêm khiến tôi mất ngủ mấy ngày liền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm ngoái, công ty tôi đang làm gặp khó khăn nên tôi phải nghỉ việc, đến thành phố xin lái xe taxi. Tuy công việc này hơi vất vả nhưng nếu chịu khó chạy xe thì cũng kiếm được kha khá tiền.

Ngày thứ 3 vừa rồi, lúc 11 giờ đêm, tôi nhận được điện thoại đón khách ở sân bay. Tôi lái xe đến đó đón vị khách nữ đã đặt chuyến và tôi bàng hoàng khi thấy cô ấy. Lúc chạm mặt nhau, vị khách cũng bất ngờ, lúng túng. Đó chính là Ly, người yêu cũ của tôi. Nhưng bây giờ, cô ấy đã trở thành một người phụ nữ sang trọng, giàu có. Điều bất ngờ hơn là đứa bé đi cùng cô ấy.

Đứa bé rất giống tôi. Từ nét mặt, ánh mắt đến cả dáng đi. Khi tôi định hỏi thì Ly đã kéo tay đứa bé lên xe và hối thúc tôi lái xe đi. Suốt dọc đường đi, Ly gần như không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi. Nhưng qua cuộc nói chuyện của mẹ con cô ấy, tôi biết được Ly đã có chồng, hiện đang sống hạnh phúc.

Sau hôm đón vị khách nữ ấy, tôi cứ nghĩ mãi về đứa bé đi cùng Ly. Tôi muốn tìm gặp lại Ly, hỏi cho rõ ràng về đứa bé. Nhưng nếu tôi làm thế thì có ảnh hưởng đến gia đình tôi và gia đình Ly không? Tôi có lỗi với Ly và đứa bé, tôi muốn bù đắp thì nên bù đắp bằng cách nào để hai bên đều không ai tổn thương?

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