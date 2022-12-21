Đêm tân hôn vợ cố tình chuốc rượu để né 'động phòng', anh cũng giả vờ say ngủ thì nửa đêm quả thật phất hiện được bí mật động trời

Hẹn hò một thời gian, hai người bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Lúc đó vợ Hậu có vẻ hơi lưỡng lự nhưng sau nhiều lần Hậu nhiệt tình năn nỉ, cô ấy cũng gật đầu đồng ý.

Hậu là một người ít nói, anh không có nhiều bạn bè, cũng chưa từng có bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào. Bố mẹ Hậu khá lo lắng về việc lập gia thất của Hậu, vậy nên anh đã nhờ các đồng nghiệp giới thiệu mình với người thích hợp. Đúng như Hậu mong đợi, trong một buổi xem mặt, anh đã gặp được người vợ tương lai rất xinh đẹp và hiểu biết. Họ thân nhau từ từ, Hậu chăm sóc người kia rất chu đáo, có thể thấy người kia cũng rất hạnh phúc, cô ấy rất thích cách đối xử này của anh. Hẹn hò một thời gian, hai người bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Lúc đó vợ Hậu có vẻ hơi lưỡng lự nhưng sau nhiều lần Hậu nhiệt tình năn nỉ, cô ấy cũng gật đầu đồng ý.

Ảnh minh họa: Internet Vào đêm tân hôn, vợ Hậu nói cô ấy sẽ uống rượu cùng anh để chúc mừng chuyện họ kết hôn. Tất nhiên là Hậu sẽ không từ chối, nhưng bởi vì vợ cứ tiếp tục chuốc rượu nên Hậu lại giả vờ say để ngủ. Vợ Hậu thấy anh đã ngủ, cô định đi thì bỗng điện thoại di động reo. Hậu nghe thấy người gọi đến là bạn trai cũ của vợ, dường như muốn đến tìm cô ấy. Khi trước, người này vì tiền mà bỏ rơi vợ Hậu, cô ấy vì buồn bã chuyện này nên mới hẹn hò với anh. Bây giờ bạn trai cũ quay lại, muốn hàn gắn, vợ anh đã do dự. Vì vậy đêm tân hôn mới cố tình chuốc say Hậu để không phải “động phòng” với anh. Nghe được tất cả những điều này nhưng Hậu vẫn bình tĩnh, tiếp tục giả vờ ngủ và không nói gì.

Sáng hôm sau, Hậu thẳng thắn nói với vợ rằng anh đã biết chuyện của cô ấy với bạn trai cũ và đồng ý ly hôn với cô. Nhưng vợ lại xin lỗi anh và nói rằng cô không thể ly hôn được, cô đã hoàn toàn quên bạn trai cũ của mình. Vợ Hậu muốn sống cuộc sống hạnh phúc bên Hậu, chỉ là đêm qua cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý và cầu xin Hậu tha thứ cho mình. Ảnh minh họa: Internet Một người vợ tốt như vậy, Hậu chắc chắn tha thứ cho cô, miễn là vợ chồng hạnh phúc, ngày nào cũng có thể là đêm tân hôn, vậy thì sao phải bận tâm về đêm hôm đó.Trong câu chuyện này, Hậu đã cư xử rất đàn ông khi không làm “căng” chuyện vợ và bạn trai cũ. Anh cũng sẵn sàng để cô đến với người cô muốn, không để việc kết hôn ràng buộc trái tim cô ấy, bởi anh biết trong chuyện tình cảm, nếu đã không yêu thì cố níu kéo cũng chẳng ích gì. Về phía vợ Hậu, cô ấy cũng là người rất thẳng thắn, biết nhận lỗi và nói thẳng tâm tư của mình để chồng hiểu. Tóm lại, bởi cả hai người đều sống tử tế nên hẳn nhiên họ sẽ nhận được một cái kết đẹp.

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