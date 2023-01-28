Đêm tân hôn phải thay ngay bộ đồ đang mặc, vợ mới cưới cứ mặc kệ nằm ngủ, tôi sợ đến sởn gai ốc

Đám cưới có lời ra tiếng vào nhưng tôi mặc kệ, vợ chồng tôi hạnh phúc là được. Thế nhưng đêm tân hôn tôi thực sự thấy sợ và coi như ác mộng.

Khác với những chàng trai thích yêu các cô gái ít tuổi hoặc bằng tuổi thì tôi lại có gu yêu các chị. Tôi không thích những cô gái trẻ tuổi hơn mình, bởi vì tôi không chiều được họ. Con gái ít tuổi hơn bạn trai rất hay làm nũng, giận dỗi và "đào mỏ" người yêu cũng có. Vậy nên, mẫu bạn gái và vợ lý tưởng tôi là phải hơn từ 3-5 tuổi, tự lập, mạnh mẽ, ổn định về kinh tế. Cô ấy hơn tôi 10 tuổi, hiện đang là mẹ đơn thân, mới đổ vỡ hôn nhân 3 năm. Chồng cũ và Vi có 2 đứa con, nhưng chồng nuôi đứa lớn, em nuôi đứa nhỏ giờ mới được gần 2 tuổi. Ở bên Vi tôi thấy bình yên, nhẹ nhàng. Cô ấy đúng kiểu phụ nữ tôi thích: Thấu hiểu, mạnh mẽ, tự lập, không dựa dẫm vào đàn ông… và Vi cũng đẹp nữa, em 35 tuổi nhưng vẫn còn trẻ và xinh hơn khối cô gái 25 - 27 tuổi.

Hai đứa tôi hẹn hò gần 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Đưa mẹ con Vi về, gia đình tôi phản đối dữ lắm, nhưng tôi cứ quyết họ đành chịu. Chẳng ai thích con mình trai tân lại lấy gái đã qua lần đò, giờ lại nuôi con người khác. Tôi hiểu cảm giác đó của bố mẹ nên không trách móc gì họ. Tôi và Vi sẽ chứng minh cho gia đình thấy chúng tôi đến với nhau là đúng đắn. Trước khi gật đầu làm vợ tôi, Vi mặc cả phải đưa con em về sống cùng hoặc sẽ không cưới xin gì hết. Tôi đồng ý và hứa với em coi cu Khoai như con đẻ của mình. Nó rất đáng yêu và tôi cũng quý nó. Vậy là chúng tôi kết hôn, tôi sẽ về căn chung cư hơn 100m2 của mẹ con Vi ở, cùng em lo cho thằng bé. Ảnh minh họa: Internet Đám cưới có lời ra tiếng vào nhưng tôi mặc kệ, vợ chồng tôi hạnh phúc là được. Thế nhưng đêm tân hôn tôi thực sự thấy sợ và coi như ác mộng. Khi sắp sửa tắt điện, tôi giục cu Khoai sang ngủ với bác giúp việc, thế nhưng vợ lại ôm chặt con ra điều kiện phải để con ngủ chung, nằm giữa. Cô ấy không yên tâm khi để con cho giúp việc cho ngủ. Sự quả quyết của Vi buộc tôi phải bằng lòng.

Đêm tân hôn của tôi mà cu Khoai phá nát tất cả, nó ngủ giữa xoay tứ phía, chân đạp vào người, vào mặt tôi. Chưa kể thằng bé ngủ đái dầm liên tục dính hết vào quần tôi. Tính tôi ưa sạch sẽ nên dính thứ vừa bẩn vừa khai này không chịu được phải dậy thay quần. 1 đêm tân hôn thay 5 cái quần, ga giường cũng ướt. Tôi cằn nhằn với vợ không đóng bỉm cho con, ở bẩn thế sao chịu được. Cô ấy lại cười khì bảo hết bỉm quên chưa mua, Vi quen với việc này, mùi này rồi nên thấy bình thường. Bực mình vì người thứ 3 xen vào đêm tân hôn của mình, tôi ôm ra ngoài ghế sofa nằm co ro ngủ trong hậm hực. Tôi đề nghị cô ấy cho con ngủ giường riêng để bên cạnh, tôi không thể nào ngủ được với thằng bé nhưng Vi không chịu. Sau đêm tân hôn đáng nhớ đó, tôi và Vi liên tục cãi vã nhau vì cu Khoai. Tôi xúi em đưa con về ngoại nhưng vợ không chịu. Mọi thứ với tôi và Vi đều hoàn hảo, không có gì cho đến khi cu Khoai chen vào cuộc sống vợ chồng tôi.

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