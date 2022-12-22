Đêm tân hôn nhầm phòng, ai ngờ bạn thân và chồng lại có một thỏa thuận khủng khiếp cho sự nhầm lẫn tai hại như thế

27 tuổi mới kết hôn nên bạn bè của Nhi đã lập gia đình gần hết, riêng có Hà – cô bạn cùng phòng trọ từ lúc đại học đến giờ với Nhi vẫn chưa chịu lấy chồng. Là bạn thân như chị em ruột của nhau nên Hà về nhà Nhi giúp cô lo cỗ bàn từ chiều hôm trước. Ngày đi lấy chồng có đứa bạn thân ở bên Nhi vui lắm, nhờ có nó động viên mà Nhi mới can đảm đối mặt với mọi thử thách của tình yêu như vậy.

Sau 5 năm yêu nhau cuối cùng Hải và Nhi cũng chịu kết hôn, thiệp mời phát đến tay đứa nào đứa đấy cũng mừng cho đôi bạn trẻ. Phải khó khăn lắm cả 2 mới thuyết phục được gia đình Hải cho cưới thay vì chấp nhận chia tay…

Tối hôm đấy Hà và vợ chồng Hải đi ra ngoài làm bữa rượu óc để chúc mừng. cả 3 ngồi với nhau vui quá nên uống hơi nhiều, Nhi tiểu lượng kém nên 3 ly đã gục luôn tại chỗ còn Hà và Hải thì hơi phê phê. Ngồi hơn tiếng thì cả 3 đưa nhau về nhà ngủ sớm kẻo bố mẹ Nhi lại nói.

Ngày cưới của Nhi và Hải diễn ra rất vui vẻ và hạnh phúc, nhận chiếc nhẫn cưới Hải trao Nhi òa khóc nức nở vì hạnh phúc. Cô không ngờ cả 2 lại có ngày này. Bố mẹ Nhi ra điều kiện đồng ý cho 2 đứa đến với nhau là Hải phải ở rể từ ngay hôm cưới, vì vậy cưới xong thay vì về nhà trai Hải ở lại nhà vợ luôn.

Về nhà đưa vợ vào phòng ngủ để tẹo nữa tân hôn, Hải đi vệ sinh cá nhân rồi vào “ấy” luôn. Hôm nay là ngày cưới của anh, anh nhất định phải tân hôn với vợ cho ra trò mới được dù cả 2 đã làm chuyện này rồi. Hơi phê phê rượu nên Hải chả để ý gì cứ thế đẩy cửa phòng cởi đồ leo lên giường tân hôn với vợ.

Đang tân hôn đến đoạn cao trào thì Hải tái mặt c.hết sững nghe thấy người nằm dưới thì thầm.

Thằng điên này, mày tân hôn nhầm phòng rồi. Cút ngay.

Hả?????? Cô không phải là Nhi sao??

Nhi cái gì, tao Hà đây?? Phòng mày đối diện với phòng vợ chồng tao nên tao vào nhầm phòng, mà cũng tại mày đấy ngủ không khóa cửa mà lúc tao đụng vào người mày sao mày không nói gì.

Tao mệt quá lười chốt cửa.

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Bé mồm thôi, Nhi hay nhà vợ tao mà nghe thấy thì to chuyện đấy. Giờ mày cứ im lặng như không có chuyện gì. Tao sẽ đền bù và xin lỗi mày sao được không?? Tao thề đây chỉ là sự cố và tao không hề có ý định gì với mày cả. Mày hiểu tao yêu Nhi thế nào cơ mà.

- Thằng điên, tại sao mày lại vào nhầm phòng chứ?? Khổ lắm. Tao đã bảo do rượu mà.

- Ai kêu mày uống lắm vào.

- Mày cứ ép tao uống còn gì. Thôi, tao về phòng đây. Nhớ đây là bí mật của tao với mày đấy nhé, đừng vì chuyện này làm mối quan hệ của 3 chúng ta rạn nứt.

- Biết rồi, nhưng tao không bỏ qua cho mày đâu.

- Ừ, tao sẽ đền bù mày bằng 1 chuyến đi du lịch nước ngoài được chưa?? Thôi nhá, tao về đây không vợ tao nghi.

- Cút đi, mày ám quẻ quá.

Về phòng nhìn vợ ngủ say mà Hải tái mặt, vã mồ hội sợ hãi. Anh lo lắm, nhỡ vợ biết thì anh c.hết chắc. Cả đêm đó thay vì tân hôn vợ cuồng nhiệt như dự tính thì Hải cứ nằm run cầm cập và lo sợ. Liệu Hà có giữ mồm giữ miệng không, anh sợ, sợ lắm. Đúng là do rượu hết, từ giờ anh xin cai luôn rượu bia để tránh những điều không hay xảy ra.