Đêm tân hôn không thấy vệt đỏ trên giường, chồng bần thần hỏi vợ thì nhận về câu trả lời điếng người, thất thần vì hành động của cô

Là thằng đàn ông, đến cái tuổi gần 30, ai chẳng mong sớm lấy vợ để còn được ngày ngày ôm cô ấy mỗi sáng thức giấc chứ. Thế mà bạn gái Thắng lại chằng vội vã chuyện đó một chút nào, cô lúc nào cũng muốn anh hoàn tất việc học xong xuôi đi đã rồi hẵng nói lấy chuyện cưới vợ.

Vừa lấy được bằng tiến sĩ, Thắng đã giục giã bố mẹ sang nhà Nga làm đám hỏi, chẳng cần nói cũng biết anh mong ngóng được cưới cô về làm vợ đến như thế nào? Yêu nhau 3 năm, Nga lúc nào cũng ở bên cạnh Thắng để động viên, khích lệ anh sớm hoàn thành việc học.

Khỏi phải nói anh vui tới cỡ nào, anh thầm nghĩ đêm nay phải bắt vợ “chiều” để bù đắp lại mấy năm yêu đương không làm ăn được tý gì. Bạn bè thi nhau chúc rượu nhưng Thắng luôn kiếm cớ không muốn uống quá nhiều, 1 vài đứa bạn thân mất hứng nên cất giọng quở trách:

Hiểu tấm lòng của bạn gái không muốn mình giang dở giữa chừng nên Thắng cố gắng hết sức dành hết thời gian để hoàn thành cho xong luận án tiến sĩ đó. Cuối cùng, sau 2 năm chiến đấu gian khổ thì Thắng cũng đạt được những gì mà anh mong muốn. Đám cưới của anh với Nga được tổ chức trong sự vui vẻ, hân hoan của toàn bộ bạn bè và đặc biệt là của Thắng.

Ảnh minh họa: Internet

– Ơ cái thằng này. Hôm nay là ngày vui của mày, uống vài chén với bọn tao thì có làm sao mà ngại. Hay con Nga nó giục mày phải uống ít để vào tân hôn, gớm, trước tưởng giữ giá thế nào cơ mà. Giờ đã biết vội rồi đấy à.

Nghe thằng bạn thân nói câu đó thì đang hí hửng cho đêm tân hôn thì bỗng Thắng thấy hoang mang vô cùng. Đúng là suốt thời gian quen nhau Nga bảo còn trinh thì anh tin như vậy chứ cũng không được chứng minh như thế nào. Với cả, chuyện giường chiếu chẳng phải là… vấn đề tự nhiên sao, cứ vào phòng rồi sẽ biết làm thôi. Nói là thế nhưng dù cho có cố gạt bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực mà mấy thằng bạn vừa gieo rắc vào đầu mình, Thắng vẫn có cảm giác nghi ngờ ở đâu đó.

Chính vì thế ngay sau khi khách khứa về hết thì muốn mọi chuyện rõ ràng nên anh kéo luôn vợ lên phòng. Để rồi khi hì hục chán chê trên người cô bằng tất cả vốn kiến thức “tự nhiên” vốn có mà anh được biết, ngó xuống ga giường và không thấy máu. Thắng bần thần cả con người nhưng vẫn cố bình tình ngẩng đầu lên hỏi vợ một cách rất nghiêm túc:

Ảnh minh họa: Internet

“Nga này, anh muốn em nói thật cho anh biết. Nãy giờ anh cũng kiểm tra rồi, ga giường không có máu. Rốt cuộc, em còn trinh hay mất? Anh muốn mọi chuyện rõ ràng… nên em hãy nói thật đi… Không được nói dối đâu nhé”.

Tự dưng thấy chồng hỏi mình câu đó, Nga chỉ muốn bật cười, anh bảo kiểm tra là kiểm tra cái gì thế. Đoán chừng ông chồng tiến sĩ của mình hoàn toàn không có chút kinh nghiệm giường chiếu nào, Nga tủm tỉm cười hỏi dò 1 câu.

Đến lúc này thì sự thật đã rõ 10 mươi, lão chồng tiến sĩ của Nga làm gì có kinh nghiệm trong chuyện sinh lý này chứ. Chẳng để anh loay hoay dưới đó thêm 1 phút nào nữa, Nga đè ngửa chồng ra rồi chiếm lấy thế chủ động vào tay mình. Để rồi 1 lúc sau, Thắng cúi xuống rồi hét lớn khi thấy đúng thứ mình mong muốn.

– Trời ơi, anh bé tiếng cho em. Làm tiến sĩ rồi mà sao chuyện này phải để vợ dạy cho thế. Sau này học thêm chuyện chăn gối cho em đi nhé, đêm tân hôn đi hỏi vợ trinh ở đâu thì em đến muốn khóc này.

Nghe chồng cuối cùng cũng hiểu chuyện như vậy thì Nga mới dám thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đêm tân hôn sẽ là kỷ niệm nhớ tới già của hai người.