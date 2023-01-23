Day dứt vì tin nhắn của mình mới khiến chồng bị tai nạn khi đang lái xe, đến lúc kiểm tra điện thoại, cô vợ trẻ càng suy sụp khi sự thật được phơi bày

Tâm sự 23/01/2023 09:16

Biết chồng bị tai nạn, cô vợ đau đớn khôn nguôi, liên tục dằn vặt bản thân tại sao lại nhắn tin cho chồng để anh phân tâm. Nhưng sự thật lại khiến cô sốc không nói nên lời.

Trong hôm đó, chồng Khánh có một chuyến công tác và tự lái xe. Bình thường, anh cũng thường xuyên đi công tác. Tuy nhiên, tình trạng vợ nhắn tin, gọi điện mà không trả lời thì bây giờ mới xảy đến lần đầu. Bởi vậy, cô đã nhắn khá nhiều tin để hỏi xem chồng có ổn không. Khánh lo lắng cho sự an toàn của bạn đời. Tuy nhiên sau đó, chồng cô lại gặp phải tai nạn ngay trên đường.

Sau khi biết tin báo do một cảnh sát giao thông gọi đến, Khánh đã chạy ngay vào bệnh viện. 

"Tất cả những gì tôi biết là chồng cô bị tai nạn ô tô, anh ấy vẫn còn sống và đang được đưa đến bệnh viện bằng máy bay', cảnh sát đã gọi đến và báo cho tôi như vậy", Khánh nhớ lại.

Bà mẹ hai con ngồi khóc lóc thảm thiết bên giường bệnh của chồng và cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô sợ rằng do chồng đang cố gắng trả lời tin nhắn của mình khi lái xe nên mới để xảy ra va chạm nghiêm trọng như thế.

Bác sĩ nói rằng chồng Khánh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Cô đau đớn khôn nguôi, liên tục dằn vặt bản thân tại sao lại nhắn tin cho chồng để anh phân tâm. Cô lo lắng và cho rằng chính vì tin nhắn của mình mới khiến chồng đang lái xe mà chẳng tập trung.

Day dứt vì tin nhắn của mình mới khiến chồng bị tai nạn khi đang lái xe, đến lúc kiểm tra điện thoại, cô vợ trẻ càng suy sụp khi sự thật được phơi bày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, Khánh đã kiểm tra điện thoại của anh ta. Nhưng sau đó, những sự thật được phơi bày khiến cho cô vợ trẻ lại càng suy sụp hơn nữa.

Theo đó, khi kiểm tra điện thoại của anh ta, Khánh phát hiện một loạt tin nhắn, hồ sơ ứng dụng hẹn hò và cả tin nhắn trực tiếp trên mạng xã hội với hàng loạt cô gái khác nhau. Hóa ra, người chồng của Khánh đang bận rộn nhắn tin tỉ tê với một em nào đó sau lưng vợ nên mới lơ đễnh khi lái xe và xảy đến nông nỗi này.

"Các cuộc trò chuyện với phụ nữ trên mạng xã hội xuất hiện, anh ấy lập một tài khoản mạng xã hội tôi chưa từng thấy để dễ bề liên hệ với họ. Bởi thế, tôi tiếp tục tìm kiếm và thấy ở ứng dụng hẹn hò nào, anh ấy cũng có tài khoản và nhắn với phụ nữ dưới nhiều cái tên khác nhau", Khánh nhớ lại.

Nhưng tức giận và bực bội là có song Khánh vẫn gạt nước mắt, quyết định chăm sóc sức khỏe cho chồng để anh hồi phục.

30 ngày sau, chồng cô tỉnh lại, Khánh đã lựa lời hỏi anh ta về sự không chung thủy. Mặc dù rất miễn cưỡng, người chồng đã thừa nhận chuyện này và xin lỗi rất nhiều. Thậm chí anh ta còn hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhìn tình cảnh bệnh tật của chồng, Khánh mủi lòng và đồng ý tha thứ, cùng chồng bước vào giai đoạn trị liệu phục hồi.

Sau nhiều tháng đồng hành chăm sóc, giúp anh ta tập đi lại, nói chuyện, ăn uống và sử dụng điện thoại, Khánh lại lần nữa phát hiện ông chồng của mình chẳng hề thay đổi tính nết. Sau lưng vợ, người đàn ông tiếp tục lén lút nhắn tin chuyện trò với nhiều phụ nữ khác.

"Tôi chính là người dạy anh ấy cách sử dụng điện thoại chỉ để cho anh ta nói chuyện trở lại với nhiều phụ nữ", cô cho biết.

Thậm chí lần này, chồng cô còn chẳng buồn cố gắng che giấu chuyện sai trái nữa. Sự trắng trợn đó khiến bà mẹ hai con lạnh lòng, dần dần, cô nhìn chồng mà chẳng còn chút phẫn nộ hay bức xúc, chỉ là tình cảm đã trôi theo những trò dối lừa của anh ta. Khánh vẫn vì nể mặt mẹ chồng mà sống chung với anh ta vài tháng tiếp theo. Sau đó, mẹ chồng đã chuyển chỗ ở và chuyển đến sống cùng con trai trong một căn hộ riêng. 

Day dứt vì tin nhắn của mình mới khiến chồng bị tai nạn khi đang lái xe, đến lúc kiểm tra điện thoại, cô vợ trẻ càng suy sụp khi sự thật được phơi bày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Trả anh ta lại cho mẹ chồng luôn. Chúng tôi sẽ sớm nộp đơn ly hôn. Nhưng anh ta lại muốn đưa tôi ra tòa vì muốn mọi thứ mà chúng tôi sở hữu cùng nhau", Khánh cho hay.

Đúng là trên đời đôi khi có những câu chuyện xảy đến khiến người ta sửng sốt và bất ngờ. Hi vọng rằng, tất cả các bà vợ sẽ tỉnh táo trước những trò dối trá của chồng và tìm ra phương thức tốt nhất giải quyết vấn đề rắc rối nhé.

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