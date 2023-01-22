Vợ đòi ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình, nào ngờ khi chồng đưa con đi xét nghiệm ADN lại vạch trần sự thật sốc về cô vợ

Tâm sự 22/01/2023 14:57

Vợ luôn muốn ly hôn khi phát hiện chồng ngoại tình nhưng chính bản thân cô lại từng qua lại với người đàn ông khác để rồi đem con về "đổ vỏ" cho chồng.

Anh Dương và Châu được người mai mối giới thiệu với nhau. Chỉ sau 1 tháng tìm hiểu và quen biết, cặp đôi đã quyết định đi tới hôn nhân. Tuy không có tình cảm từ trước, khi về sống chung cũng không thể hiện nhiều tình yêu dành cho nhau nhưng cuộc hôn nhân giữa anh Dương với Châu vẫn khá êm đẹp. Châu lần lượt sinh một cậu con trai và một cô con gái.

Năm năm sau, anh Dương quyết định rời quê, đến Hà Nội làm việc với hy vọng thu nhập khá hơn, giúp vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy chỉ là một thợ sửa chữa cơ khí nhưng nhờ tay nghề cao và sự chăm chỉ của mình, anh Dương đã có thu nhập gần 21 triệu đồng. Mỗi khi lĩnh lương, anh Dương đều nhanh chóng gửi gần hết tiền cho vợ, để vợ con được ăn ngon mặc đẹp.

Vợ đòi ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình, nào ngờ khi chồng đưa con đi xét nghiệm ADN lại vạch trần sự thật sốc về cô vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau đó 1 năm, Châu sinh thêm 2 cô con gái sinh đôi. Thế nhưng kể từ đó, gia đình bắt đầu xảy ra lục đục, mâu thuẫn, tình cảm 2 vợ chồng xuống dốc. Một lần, anh Dương về nhà đón Tết Trung thu, Châu đã nhân lúc chồng đi tắm để kiểm tra điện thoại của anh thì phát hiện anh Dương trò chuyện mập mờ với một nữ đồng nghiệp. Khi Châu hỏi chồng về chuyện này, anh Dương không hề trốn tránh, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận đã quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Tuy nhiên, anh Dương không hề cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn thường xuyên cãi vã và trách mắng Châu.

Sau lần đó, anh Dương thể hiện rõ sự thờ ơ với gia đình. Không chỉ phản bội vợ, anh ta còn bỏ mặc các con, không thèm gửi tiền về nhà, khiến Châu và 4 đứa con phải sống chật vật, khó khăn.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được tình cảnh đó nữa, Châu đã hạ quyết tâm ly hôn, đồng thời kiện ra tòa để chia tài sản. Tại phiên tòa xét xử, anh Dương nói rằng anh đồng ý chuyện chia tài sản, tuy nhiên phải xét nghiệm quan hệ huyết thống với 4 đứa con rồi mới tính tiếp.

Vợ đòi ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình, nào ngờ khi chồng đưa con đi xét nghiệm ADN lại vạch trần sự thật sốc về cô vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không lâu sau, kết quả xét nghiệm giữa anh Dương với 4 đứa con khiến tất cả mọi người sửng sốt. Trong 4 đứa con, có 2 cô con gái sinh đôi không phải máu mủ của anh Dương. Không ai ngờ được rằng Châu luôn muốn ly hôn khi phát hiện chồng ngoại tình nhưng chính bản thân cô lại từng qua lại với người đàn ông khác để rồi đem con về "đổ vỏ" cho anh Dương.

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