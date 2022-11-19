Đang ngủ trên giường bạn gái bỗng có một bàn tay 'vuốt ve' mình, mở mắt ra thấy người này tôi sợ hãi bỏ chạy

Tâm sự 19/11/2022 11:48

Nhưng vừa chạm vào tôi lại thấy khác lạ. Yến có đeo một chiếc nhẫn, bàn tay này thì không có. Tôi giật mình mở choàng mắt ra, nhìn khuôn mặt đối diện ngay sát mình mà giật thót người suýt thì hét lên.

Tôi đã đưa Yến về ra mắt bố mẹ dưới quê, ông bà thích lắm Yến. Cô ấy xinh xắn lại biết ăn nói, chẳng những thế gia đình còn khá giả, nhà ở thành phố. Sau đó cô ấy cũng dẫn tôi về trình diện phụ huynh để sắp tới hai đứa sẽ bàn chuyện đám cưới.

Trong bữa cơm ở nhà Yến có anh trai và bố cô ấy mời rượu, tôi không thể từ chối được nên quá chén uống say. Bữa cơm chưa hết mà tôi đã phải xin phép đi nằm nghỉ. Yến dẫn tôi lên phòng riêng của cô ấy, sắp xếp cho tôi nghỉ ngơi, sau đó lại xuống nhà trò chuyện với bố mẹ.

Tôi nằm ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu thì chợt cảm nhận thấy một bàn tay đặt lên trán và khuôn mặt mình vuốt ve. Nghĩ là Yến nên tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó. 

Đang ngủ trên giường bạn gái bỗng có một bàn tay 'vuốt ve' mình, mở mắt ra thấy người này tôi sợ hãi bỏ chạy - Ảnh 1
Tôi đã đưa Yến về ra mắt bố mẹ dưới quê, ông bà thích lắm Yến - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vừa chạm vào tôi lại thấy khác lạ. Yến có đeo một chiếc nhẫn, bàn tay này thì không có. Hơn nữa da tay cô ấy mềm mại và mát lạnh còn bàn tay này xù xì thô nhám. Tôi giật mình mở choàng mắt ra, nhìn khuôn mặt đối diện ngay sát mình mà giật thót người suýt thì hét lên. 

Có một người phụ nữ khá trẻ đang ngồi bên giường tôi, người vừa vuốt ve khuôn mặt tôi chính là cô ta. Ban đầu tôi nghĩ không quen biết đối phương song khi nhìn kĩ khuôn mặt đó thì mới nhận ra cô ta chính là người yêu cũ mà tôi đã chia tay 3 năm trước đây.

Liên, tên cô nàng đó, ra dấu cho tôi im lặng rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện, về lý do mà cô ấy có mặt ở đây. Tôi không thể tin nổi Liên lại là người giúp việc cho gia đình Yến. 

Liên kể sau khi chia tay tôi thì cô ấy về quê sống cùng bố mẹ. Khi trước chúng tôi chia tay cũng vì quan điểm bất đồng. Tôi muốn xây dựng cuộc sống ở thành phố còn Liên mong về quê gần gũi gia đình cho yên bình. 

Cô ấy quả thật đã về quê thế nhưng trong một lần đi làm bất hạnh gặp tai nạn. Một bên chân của Liên đi tập tễnh, cô ấy khó mà xin được một công việc tốt. Chẳng còn cách nào khác, bố mẹ thì ngày càng già yếu bao nhiêu khoản tiền cần chi tiêu, Liên lên thành phố kiếm việc làm. Công việc mà cô ấy chọn là làm giúp việc. 

Liên cũng có kiến thức, cô ấy vừa nội trợ, dọn dẹp nhà cửa đồng thời còn làm gia sư cho con trai của anh trai Yến. Thu nhập cũng khá, đủ trang trải cho bản thân và bố mẹ ở quê.

Thấy tôi xuất hiện trong nhà Yến, Liên đã nhận ra nhưng cô ấy không ra mặt mà chỉ cắm cúi làm lụng trong bếp. Cô ấy không muốn nhà Yến biết mối quan hệ của chúng tôi. 

- Em… muốn gì…

Tôi lắp bắp hỏi Liên. Cô ấy cười buồn bảo chẳng muốn gì, chỉ là khi gặp lại tôi thì Liên nhận ra vẫn còn yêu tôi. 

- Em bây giờ đã thành thế này, nhìn thấy anh hạnh phúc bên người mới, trong lòng em đau xót lắm. Bố mẹ thì già yếu chẳng biết sống được bao lâu, thú thật cuộc sống này quá mệt mỏi…

Đang ngủ trên giường bạn gái bỗng có một bàn tay 'vuốt ve' mình, mở mắt ra thấy người này tôi sợ hãi bỏ chạy - Ảnh 2
Bây giờ tôi đang lo nơm nớp cô ấy sẽ làm ra chuyện gì để phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Yến - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết Liên đã phải chịu nhiều đắng cay nhưng tất cả những điều đó đều không hề liên quan đến tôi. Nghe cô ấy thổ lộ vẫn còn yêu mình, tôi không thấy vui chút nào vì bây giờ đã có vợ sắp cưới. Nhất là giọng điệu bất cần như thể cô ấy sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì bất chấp hậu quả, tôi thấy sợ hãi và hoang mang nhiều hơn.  

Lúc đó tôi lấy cớ phải xuống nhà kẻo Yến nghi ngờ. Sau đó tôi cũng nhanh chóng chào tạm biệt bố mẹ Yến, ra về như bỏ chạy. Tôi thực sự không muốn đối mặt với Liên thêm. 

Bây giờ tôi đang lo nơm nớp cô ấy sẽ làm ra chuyện gì để phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Yến. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm thế nào?

Về nhà bạn trai chơi, vừa nhìn thấy chị dâu của anh, tôi lao vào tát khiến ai cũng ngỡ ngàng

Về nhà bạn trai chơi, vừa nhìn thấy chị dâu của anh, tôi lao vào tát khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tôi lao vào tát cô ta một cái trời giáng, buông những lời mắng mỏ, rồi bóc mẽ bộ mặt xấu xa của cô ta trước gia đình anh. Ai cũng hốt hoảng vì tôi có hành động như vậy.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự tình yêu bạn gái cũ

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