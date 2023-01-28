Đang hạnh phúc cùng bạn trai mới, vô tình gặp người yêu cũ, tôi tức điên lên cho ngay cái tát khi nghe anh ấy nói điều này

Tâm sự 28/01/2023 14:35

Từ vẻ ngoài điển trai, gia cảnh tốt hơn cũng như nuông chiều tôi hơn. Anh khá hiểu tôi và luôn đối xử tốt, bảo vệ tôi, ở bên cạnh tôi nhiều nhất có thể. Nhưng có một điểm gì đó ở người mới khiến tôi vẫn không cảm thấy thân thuộc dù đã quen được 3 tháng.

Tôi chia tay bạn trai cũ cách đây 2 năm, nguyên nhân cũng là do tôi thấy không còn tình cảm nhiều với anh ấy cùng với áp lực công việc vây quanh. Tuy nhiên, hai năm sau, tôi vẫn cảm thấy chán vì độc thân, nên tôi quyết định nhận lời yêu từ một chàng trai lạ qua ứng dụng hẹn hò. 

Người mới này so ra thì có nhiều điểm khá tốt so với người cũ. Từ vẻ ngoài điển trai, gia cảnh tốt hơn cũng như nuông chiều tôi hơn. Anh khá hiểu tôi và luôn đối xử tốt, bảo vệ tôi, ở bên cạnh tôi nhiều nhất có thể. Nhưng có một điểm gì đó ở người mới khiến tôi vẫn không cảm thấy thân thuộc dù đã quen được 3 tháng. Tôi vẫn không thể nói hết những điều khiến tôi băn khoăn mỗi ngày mà chỉ giấu trong lòng. Trong lúc quen anh, tôi vẫn còn liên lạc với người yêu cũ để trò chuyện và tâm sự với tư cách là bạn bè. Cả hai cũng chưa gặp lại nhau hay làm gì quá giới hạn.

Đang hạnh phúc cùng bạn trai mới, vô tình gặp người yêu cũ, tôi tức điên lên cho ngay cái tát khi nghe anh ấy nói điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong một lần mượn điện thoại của tôi chơi game, bạn trai mới phát hiện những tin nhắn giữa tôi và người cũ. Anh nổi điên lên, thoá mạ người cũ không đáng để tôi phải quan tâm như thế, cũng như anh ghen về cách tôi nhắn tin với người cũ. Bởi dẫu sao, lúc chia tay, người cũ cũng đã từng nói tôi không ra gì khiến tôi khóc suốt mấy ngày liền. Nhưng không hiểu sao, nghe anh xúc phạm người yêu cũ như vậy, tôi vẫn không chịu được. Tôi lâm vào "chiến tranh lạnh" với bạn trai hiện tại suốt cả ba tuần liền, đến giờ vẫn chưa làm lành với nhau. 

Những lúc cô đơn như thế này, nhiều lúc tôi rất muốn nhắn tin cho người cũ, rất muốn hỏi anh rằng anh còn nhớ mình không. Nhưng quả thực, tôi không dám. Phần vì tôi "đá" anh ấy trước, phần vì giờ thì anh ấy có thể nhiều khi đã có bạn gái mới rồi. Dẫu vậy, sau tất cả, người tôi muốn chia sẻ nhiều nhất vẫn là bạn trai cũ. Có phải tôi đã quá bi luỵ trước quá khứ và ám ảnh bởi những kỉ niệm cũ rồi không? Sao sau hai năm mà mọi kí ức trong tôi nó vẫn còn rõ ràng và mặn mà đến mức dường như vẫn chưa có ai thay thế được? Tôi phải làm sao đây?

Tôi được thăng chức, sung sướng chạy về báo tin cho chồng, anh ấy nghe xong liền nói một câu phũ phàng cay đắng

Tôi được thăng chức, sung sướng chạy về báo tin cho chồng, anh ấy nghe xong liền nói một câu phũ phàng cay đắng

Tôi cay đắng buông đũa, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Ngày vui của tôi lại hóa ra căng thẳng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống