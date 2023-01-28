Đang hạnh phúc cùng bạn trai mới, vô tình gặp người yêu cũ, tôi tức điên lên cho ngay cái tát khi nghe anh ấy nói điều này

Người mới này so ra thì có nhiều điểm khá tốt so với người cũ. Từ vẻ ngoài điển trai, gia cảnh tốt hơn cũng như nuông chiều tôi hơn. Anh khá hiểu tôi và luôn đối xử tốt, bảo vệ tôi, ở bên cạnh tôi nhiều nhất có thể. Nhưng có một điểm gì đó ở người mới khiến tôi vẫn không cảm thấy thân thuộc dù đã quen được 3 tháng. Tôi vẫn không thể nói hết những điều khiến tôi băn khoăn mỗi ngày mà chỉ giấu trong lòng. Trong lúc quen anh, tôi vẫn còn liên lạc với người yêu cũ để trò chuyện và tâm sự với tư cách là bạn bè. Cả hai cũng chưa gặp lại nhau hay làm gì quá giới hạn.

Tôi chia tay bạn trai cũ cách đây 2 năm, nguyên nhân cũng là do tôi thấy không còn tình cảm nhiều với anh ấy cùng với áp lực công việc vây quanh. Tuy nhiên, hai năm sau, tôi vẫn cảm thấy chán vì độc thân, nên tôi quyết định nhận lời yêu từ một chàng trai lạ qua ứng dụng hẹn hò.

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Tuy nhiên, trong một lần mượn điện thoại của tôi chơi game, bạn trai mới phát hiện những tin nhắn giữa tôi và người cũ. Anh nổi điên lên, thoá mạ người cũ không đáng để tôi phải quan tâm như thế, cũng như anh ghen về cách tôi nhắn tin với người cũ. Bởi dẫu sao, lúc chia tay, người cũ cũng đã từng nói tôi không ra gì khiến tôi khóc suốt mấy ngày liền. Nhưng không hiểu sao, nghe anh xúc phạm người yêu cũ như vậy, tôi vẫn không chịu được. Tôi lâm vào "chiến tranh lạnh" với bạn trai hiện tại suốt cả ba tuần liền, đến giờ vẫn chưa làm lành với nhau.

Những lúc cô đơn như thế này, nhiều lúc tôi rất muốn nhắn tin cho người cũ, rất muốn hỏi anh rằng anh còn nhớ mình không. Nhưng quả thực, tôi không dám. Phần vì tôi "đá" anh ấy trước, phần vì giờ thì anh ấy có thể nhiều khi đã có bạn gái mới rồi. Dẫu vậy, sau tất cả, người tôi muốn chia sẻ nhiều nhất vẫn là bạn trai cũ. Có phải tôi đã quá bi luỵ trước quá khứ và ám ảnh bởi những kỉ niệm cũ rồi không? Sao sau hai năm mà mọi kí ức trong tôi nó vẫn còn rõ ràng và mặn mà đến mức dường như vẫn chưa có ai thay thế được? Tôi phải làm sao đây?