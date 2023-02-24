Cùng sếp đến điểm hẹn kí hợp đồng, chồng 'đứng hình' khi thấy vợ trẻ đang trong cảnh tượng kinh khủng này

Thực ra từ thời còn là sinh viên cho đến khi sang nước ngoài lấy bằng thạc sĩ tôi cũng trải qua không ít mối tình đẹp, nhưng rồi cuối cùng là chia tay, là đường ai nấy đi vì hai con tim không chung nhịp đập.

Nhiều người nghĩ tôi già kén vợ có cả những tin đồn không mấy thiện chí rằng tôi cậy ngon trai, thành đạt, thừa ăn, thừa tiêu nên làm cao này nọ... Nhưng họ có biết đâu là chuyện vợ chồng là chuyện duyên, chuyện nợ. Ông Trời chưa trói duyên, chưa buộc nợ thì có muốn cũng bằng không!

Nhận được tin mời đi dự cuộc họp mặt của hội những người đã học thạc sĩ ở nước ngoài cùng nhau tôi háo hức chuẩn bị, bởi cũng đã lâu chúng tôi chưa có dịp hàn huyên tâm sự. Thấy tôi vẫn giữ vững danh hiệu trai ế, anh Tân hơn tôi 3 tuổi nhưng con gái đầu của anh đã ra dáng thiếu nữ, nhiệt tình hẹn sẽ giới thiệu cô em họ vừa tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán cho tôi...

Tôi là trai trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ, dưới tôi còn hai cô em gái đã chồng con đề huề, nên khi thấy tôi bước vào tuổi 34 mà vẫn phòng không, chăn đơn gối chiếc bố mẹ tôi sốt ruột lắm. Làm việc ở thành phố, tan tầm rời khỏi công ty là bù khú, là chuyện trên trời dưới bể với mấy đứa bạn cùng độc thân thì không sao chứ có dịp về quê thăm bố mẹ, thấy bố mẹ vào ra ca cẩm chuyện vợ con của tôi, tôi biết mình có lỗi lớn với tổ tiên, gia đình.

Phải công nhận tôi chết Thúy, cô em họ anh Tân ngay buổi đầu gặp mặt. Thúy kém tôi đúng 1 con giáp, em xinh đẹp, dịu dàng đến mềm lòng khi tiếp xúc với em.

Một năm sau ngày quen biết, tôi đón em về căn nhà của mình bằng tất cả sự yêu thương chân thành tôi dành cho em.

Bố mẹ tôi quý con dâu như vàng ròng, bố mẹ luôn dặn tôi phải chăm sóc, trân trọng và thuỷ chung với Thúy để bố mẹ sớm được làm ông bà nội. Bằng mối quan hệ rộng vốn có lâu nay tôi xin được cho vợ vào làm trong phòng tài vụ của một công ty môi giới bất động sản.

Nhà cửa, kinh tế của tôi quá ổn để đón thêm thành viên mới theo nguyện vọng của gia đình tôi, nhưng Thúy luôn nũng nịu xin được khất với lý do em mới 23, em muốn phấn đấu sự nghiệp vài năm nữa rồi có con cũng chưa muộn. Chiều lòng vợ, tôi đành chờ đợi mà không giục em chuyện sớm sinh con nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Cưới vợ được nửa năm thì một hôm Thúy thông báo thứ 7 này công ty của em tổ chức cho nhân viên văn phòng đi thực tế để hiểu đối tác, hiểu công việc của công ty mà cố gắng cống hiến cho công ty ngày càng phát triển. Thúy bảo chuyến đi kéo dài 3 ngày nên em đã chuẩn bị chu đáo đồ dùng, thức ăn cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động và thêm yêu thương vợ.

Vậy mà Thúy làm tôi choáng váng, con tim tưởng chừng vụn vỡ khi em mới đi được 2 ngày tôi đã bắt gặp em được trai đẹp, trẻ trung ôm eo vào đúng khách sạn mà tôi và giám đốc công ty tôi đang có buổi ký kết hợp đồng làm ăn với một khách hàng lớn.

Vợ chồng tôi mặt đối mặt nên Thúy không còn cơ hội để chối cãi. Em đành thú nhận em cặp với trai đẹp bởi em còn quá trẻ để gò mình làm bổn phận của một phụ nữ trong gia đình...

Vậy em nhận lời làm vợ tôi với mục đích gì? Tôi không thể lý giải được! Tôi có nên níu giữ cuộc sống hôn nhân khi mà vợ không cùng chí hướng?