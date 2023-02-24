Kể từ ngày lập gia đình, tôi dành hết thời gian để quan tâm, chăm sóc cho chồng con. Trước kia, tôi là cô gái trẻ sành điệu, suốt ngày đi chơi, tụ tập bay nhảy với bạn bè nhưng giờ đây, tôi chỉ là bà mẹ bỉm sữa, cả ngày chỉ cắm mặt vào cơm nước và giặt giũ.

Khi bạn thân đau khổ vì phát hiện người yêu "cắm sừng" tôi vô cùng phẫn nộ và lôi cô ấy đi đánh ghen. Thế nhưng cảnh tượng trong nhà nghỉ lại khiến tôi chết lặng.

Chị chồng tôi nếu nhìn qua ai cũng thấy là người phụ nữ rất bình thường nhưng bằng sự săn sóc, yêu chiều hay bí quyết gì đó mà một người đàn ông phong độ, tài giỏi như chồng chị có thể sẵn sàng từ chối mọi cuộc nhậu để luôn về nhà ăn cơm cùng vợ.

Sở dĩ tôi có sự thay đổi như vậy cũng là do chị chồng. Chị chồng tôi là người phụ nữ đúng nghĩa đảm đang, tháo vát, chị vừa giỏi giữ tiền và giữ tình yêu của chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Việc kinh doanh là chồng chị điều hành nhưng tiền nong lại do chị quản hết, chính vì thế chị cũng giống như “nóc nhà” vậy, dù không đi làm, không kiếm ra tiền nhưng cực kỳ uy lực. Với tôi, chị chồng chính là tấm gương sáng về mẫu phụ nữ hết lòng vì gia đình.

Chị nói với tôi rằng, hạnh phúc của người phụ nữ đầu tiên là phải chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái rồi tự nhiên chồng sẽ thấu hiểu nỗi vất vả. Chị còn nói chỉ cần mình lo toan việc nhà để chồng yên tâm đi làm là đủ vì với cơ ngơi như nhà chồng tôi thì lương một tháng hơn chục triệu với công việc nhân viên văn phòng như tôi cũng chẳng là gì. Đó là lý do sau khi cưới tôi nghỉ hẳn việc ở nhà chăm lo gia đình.

Không biết bao nhiêu cuộc vui với bạn bè tôi đều từ chối hết. Cũng may các bạn tôi đều hiểu và thông cảm cho nên không ai trách móc. Nhiều lúc nhìn mình trong gương, tôi cũng hoảng hồn giật mình vì mọi thứ thay đổi sao nhanh thế.

Kể từ khi lấy chồng tôi chỉ giữ liên lạc với mình Ly - cô bạn thân thời cấp 3. Ly có anh người yêu là huấn luyện viên thể hình nên rất đẹp trai, lại vô cùng chiều chuộng cô ấy. Tôi cũng mừng cho cô ấy vì sau bao sóng gió cũng có được hạnh phúc lứa đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ, phụ nữ thường rất nhạy cảm và như có giác quan thứ 6 vậy. Qua các biểu hiện gần đây của người yêu, Ly tâm sự với tôi rằng cô ấy đoán chắc anh người yêu có chuyện che giấu mình.

Sau đó, cô ấy càng chắc chắn hơn khi phát hiện ra người yêu đã đổi hết mọi mật khẩu Facebook, Zalo và mật khẩu điện thoại. Không chỉ vậy, anh còn cài bảo mật cho mấy ứng dụng chat, mạng xã hội nữa.

Hôm ấy, tôi đang trông con thì Ly gọi, cô ấy nói nhìn thấy bạn trai đi với cô ả nhân tình, tay trong tay còn ôm ấp nhau rất thân mật.

Tôi tức thay bạn thân đến run rẩy, vội gửi con cho giúp việc rồi chạy xe đến chỗ Ly, tôi bảo sẽ cùng cô ấy đến bắt quả tang cặp "mèo mả gà đồng" kia và cho một trận tơi tả chứ không để họ nhơn nhơn thế được.

Bằng nhiều cách chúng tôi nhanh chóng biết bạn trai Ly cùng ả nhân tình đang trong một nhà nghỉ. Chúng tôi phá cửa phi vào thì đôi gian phu dâm phụ kia hốt hoảng, mặt tái xanh không còn giọt máu.

Thấy chúng tôi đứng trước mặt, bạn trai Ly vội kéo chăn rồi mặc thêm đồ còn tôi thì lao đến kéo chiếc chăn ra cho anh ta một trận bẽ mặt. Tôi còn định cho tình địch của bạn thân một cái tát nhưng nhìn rõ mặt cô ta thì tôi chết đứng.

Không ai khác đó là chị chồng của tôi. Người phụ nữ luôn hết lòng vì chồng con, người hay nói đạo lý, răn dạy em dâu về cách làm người thì bây giờ lại đi ngoại tình với một người đàn ông trẻ hơn nhiều tuổi.

Tôi mất mấy phút không thể nói được câu nào vì quá kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hôm đó, chị chồng van xin tôi giữ bí mật chuyện này và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng ngay. Vậy nhưng tới giờ tôi vẫn rất lăn tăn, không biết phải làm thế nào cho đúng?