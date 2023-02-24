‘Tình một đêm’ với chị gái mới quen trước cưới, sáng tỉnh dậy, tôi điếng người với câu nói này

Tâm sự 24/02/2023 08:26

Đêm ấy, tôi và chị quấn quýt đến tận sáng, tận hưởng những điều vô cùng ngọt ngào. Ánh nắng trên mặt chị càng khiến tôi xao xuyến.

Hôm vừa rồi tôi đang ở nhà thì bạn của chị gái tôi tên Trang đột ngột ghé qua lúc 1 giờ đêm. Tôi và chị gái hiện tại đang thuê chung một căn nhà hai tầng, sống và làm việc trên thành phố, còn bố mẹ tôi ở quê.

Mục đích của chị Trang là đến tìm chị gái tôi trút bầu tâm sự vì chị ấy vừa bị bạn trai bỏ rơi. Hình như chị ấy đã uống rượu ở đâu đó, khi đến nhà tôi thì đã hơi say. Nhưng khổ nỗi chị tôi vừa lên đường đi công tác lúc chiều, không có nhà. Chị Trang định quay về ngay nhưng tôi thấy tình trạng tinh thần chị ấy không tốt, con gái đi đêm đi hôm cũng không hoàn toàn nên mời chị vào nhà nghỉ một lát. Định bụng lúc nữa sẽ gọi taxi cho chị ấy về về sau.

Tôi vừa cất lời hỏi “chị sao vậy” thì chị Trang bỗng nhào vào lòng tôi oà khóc nức nở. Dù rất bất ngờ nhưng đưa giơ tay vỗ về chị. Có lẽ chị ấy đang rất đau khổ và chới với, mới vớ bừa một người để dựa vào như vậy. Tất nhiên trước đó tôi có biết chị ấy nhưng hầu như không gặp gỡ tiếp xúc nhiều, chỉ biết chị ấy là bạn của chị gái mình mà thôi.

 

Chị Trang kể cho tôi về tình yêu của chị, về những gì chị và gã đàn ông kia đã có cũng như sự phản bội phũ phàng của anh ta để chạy theo người phụ nữ khác. Ôm trong lòng một người phụ nữ đang đau khổ tột cùng, nước mắt giàn giụa, tôi cũng không khỏi có chút mềm lòng. Tôi đưa tay lau nước mắt cho chị, không ngờ chị ấy nhìn tôi rất chăm chú rồi đột nhiên chồm đến hôn tôi nồng nhiệt.

‘Tình một đêm’ với chị gái mới quen trước cưới, sáng tỉnh dậy, tôi điếng người với câu nói này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước sự chủ động của người phụ nữ quyến rũ và từng trải, tôi thật sự không thể cưỡng lại được. Đêm đó, tôi và chị Trang đã quấn quýt bên nhau đến khi trời sáng. Sáng ra, những tia nắng sớm chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt và mái tóc của chị Trang, tôi thấy chị ấy thật đẹp.

Chị Trang hơn tôi 3 tuổi, mang một vẻ đẹp chín chắn, trưởng thành. Nhất là những gì diễn ra đêm qua đầy đê mê và say đắm, đó là những cảm xúc mà tôi chưa từng được trải qua với cô bạn gái 5 năm của mình.

So sánh bạn gái và chị Trang, cô bạn gái của tôi nhạt nhẽo và vô vị làm sao. Suốt từng ấy năm bên nhau, cô ấy chưa bao giờ khơi gợi được trong tôi những cảm xúc nồng nàn mãnh liệt đến mức ấy. Cô ấy cũng không đẹp bằng chị Trang, không hoang dã và bạo dạn như chị ấy. Tôi thật không hiểu gã đàn ông kia vì lý do gì lại phản bội một người phụ nữ như vậy.

Trước đây, qua lời kể của chị gái, tôi biết được chị Trang là người phụ nữ tốt, học hành đàng hoàng, công việc ổn định, là gái nhà lành chứ không phải phường ăn chơi đàng điếm hay lười biếng dựa dẫm. Còn chuyện chị dễ dàng lên giường với tôi bởi vì tinh thần không bình tĩnh, quá đau khổ vì thất tình mà thôi.

 Khi tỉnh dậy, chị Trang bảo tôi hãy quên hết mọi chuyện đi, chị biết tôi đã có vợ sắp cưới, gia đình tôi và nhà bạn gái còn gặp mặt và bàn chuyện chính thức rồi. Chị cảm ơn tôi đã ở bên an ủi chị cả đêm, sau đó chị ra về. Tôi bất lực nhìn chị rời đi, chẳng có tư cách gì để giữ chị ấy lại.

 

‘Tình một đêm’ với chị gái mới quen trước cưới, sáng tỉnh dậy, tôi điếng người với câu nói này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, dù lý trí tôi luôn nói rằng những điều chị Trang nói là đúng, chúng tôi khó mà có tương lai. Nếu tôi đang độc thân thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, khoảng cách 3 tuổi không phải vấn đề gì lớn cả. Nhưng tôi mà ruồng rẫy vợ sắp cưới đã 5 năm bên nhau, trong khi cô ấy không làm gì sai thì khi đó tôi sẽ mắc tội lớn. Tôi và chị Trang có đến với nhau cũng sẽ chịu đủ lời châm biếm rèm pha của mọi người.

Tôi đã cố quên chị Trang để tập trung vào vợ sắp cưới nhưng không hiểu sao mỗi lần ở bên vợ sắp cưới tôi lại chỉ nhớ về chị ấy. Khao khát được gặp, được ôm chị ấy vào lòng ngày càng cháy bỏng trong tôi. Thấy tôi lơ đãng và thờ ơ với mình, vợ sắp cưới hờn dỗi trách móc.

"Nếu anh nói rằng anh đã hết yêu em và muốn chia tay, hủy hôn không làm đám cưới nữa thì em nghĩ sao", tôi thử ướm hỏi vợ sắp cưới. Và cô ấy trả lại cho tôi một cái tát hết sức bình sinh.

"Cái tát này là dành cho câu hỏi ấy của anh, cho dù chỉ là lời nói đùa. Lần đầu tiên của em dành cho anh, 5 năm thanh xuân cũng tặng cho anh cả, giờ anh nói hết yêu là xong hay sao?", vợ sắp cưới của tôi đã gằn giọng nói như vậy đấy. Nếu tôi chia tay cô ta thật thì chắc cả đời này sống không yên thân.

Tôi phải làm thế nào? Lúc này tôi không còn thiết tha đến đám cưới nữa! Làm thế nào để tôi có thể ở bên chị Trang?

 

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Tăng ca lúc nửa đêm nhưng về sớm, tôi mở cửa phòng nhưng trước mặt mình đang là cảnh tượng đau điếng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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