Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra chồng có những điều khác lạ hơn thế. Cứ vào buổi đêm, anh lại lẻn một mình ra ngoài ban công trầm tư ngắm cảnh.

Tôi và chồng yêu nhau từ thời còn tuổi trẻ, lúc ấy yêu nhau thắm thiết lắm, chỉ muốn cưới nhau ngay thôi. Giờ nghĩ lại, sao lúc yêu nhau lại tâm đầu ý hợp thế, chẳng thể nào nỡ xa nhau nửa bước. Tình yêu đẹp đẽ như mơ vậy mà khi chung sống với nhau một thời gian, hai vợ chồng tình yêu cứ nhạt dần, xa lạ dần. Chồng tôi từ chỗ anh chàng chăm chỉ, ngoan ngoãn và luôn nghe lời người yêu, thì giờ đây quay ngoắt hoàn toàn. Thường xuyên về muộn, hay đi ăn nhậu, về nhà lăn ra giường ngủ không biết gì vì quá say. Viện đủ lý do để không phải đi làm, vì thế lương chẳng được bao nhiêu. Đã thế, không đỡ đần vợ con chút nào, lười nhác, khó tính…

Tôi cũng đến chán ngán cảnh gia đình vừa không có tiền, lại cứ lục đục liên miên vì chồng vô trách nhiệm. Nhưng rồi tôi bỗng chợt nhận ra những dấu hiệu khác lạ ở người chồng của mình trong thời gian gần đây, anh chăm chỉ đến mức khó tin. Mỗi tuần, chồng tôi nhận thêm công việc nên phải đi nhiều, làm thêm nhiều... Ngay cả ngày nghỉ cũng nhận việc ở công ty để làm, không từ chối việc gì được gia, kể cả công tác xa dài ngày. Việc công ty chăm chỉ, về đến nhà luôn vui vẻ, hòa nhã với vợ con. Không ngần ngại nấu giúp vợ bữa cơm, quét và lau nhà sạch sẽ… lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Tiền lương có được là đưa cho vợ hết, bớt hẳn đi nhậu. Nhìn chồng chỉn chu, đĩnh đạc như vậy tôi cũng vui mừng lắm, dù sao cũng có ngày thay đổi như vậy dẫu có muộn, nhưng còn hơn không.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra chồng có những điều khác lạ hơn thế. Cứ vào buổi đêm, anh lại lẻn một mình ra ngoài ban công trầm tư ngắm cảnh, dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó, khi vợ hỏi thì trả lời là bạn bè hỏi thăm, chuyện công việc… Có lần chồng còn đưa hẳn điện thoại cho tôi xem, trong đó trống trơn không có gì, chỉ vài cuộc gọi, tin nhắn của đồng nghiệp. Điều đó lại khiến tôi tò mò hơn. Nghi ngờ chồng có chuyện gì đó mờ ám, tôi bí mật khéo léo dò la tin tức từ những người bạn, đồng nghiệp công ty của chồng để nắm những bất thường trong thời gian gần đây. Dù ai đấy cũng khéo léo né tránh, trả lời vu vơ, nhưng chính vì thế tôi mới nhận ra rằng chồng có chuyện gì đó rất quan trọng, hoặc là lén lút làm điều không trong sáng. Thậm chí, những ý nghĩ về việc chồng đang có người khác cũng đã được hình thành, anh ấy tỏ ra yêu vợ nhưng luôn né tránh việc chăn gối vợ chồng. Tự mình tìm hiểu thêm, theo dõi chồng thì mọi chuyện đã rõ, chồng tôi đã có bồ, không biết anh ta có từ bao giờ, nhưng xét về các biểu hiện thay đổi của anh ta thì chắc có lẽ họ đã cặp với nhau chỉ được vài tháng. Biết được chồng ngoại tình, tôi cố gắng bình tĩnh để từ từ khuyên nhủ, mong chồng vì vợ con mà cắt đứt với bồ. Tôi chơi bài "chiến tranh lạnh" với chồng, nhưng không ăn thua, anh ta vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Không giữ được bình tĩnh, tôi nói thẳng với chồng về chuyện ngoại tình của anh ta, vậy là vợ chồng cãi vã, to tiếng với nhau. Bất lực không làm gì được, tôi đã nghĩ đên chuyện ly hôn, nhưng thế là tôi chấp nhận chịu thua, thiệt thòi vẫn cứ là tôi và các con.

Hơn 2 năm trời chỉ ở nhà 'ăn bám' vợ, tôi còng lưng làm lụng nhưng chồng không biết ngại còn đưa ra đề nghị 'sốc tận óc' Tính chồng tự cao tự đại nên tôi không dám nói nhiều. Tôi chọn cách động viên để anh cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm. Nhưng chỉ cần tôi đả động tới kiến thức hay học hành là chồng lại nói tôi dạy khôn anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-vao-nua-dem-chong-lai-len-mot-minh-ra-ngoai-ban-cong-hanh-dong-len-lut-toi-soc-nang-khi-biet-ly-do-thuc-su-la-gi-554273.html