V thấy mình thật may mắn, được bước chân vào nhà chồng giàu có, được mọi người đối xử rất tốt. Suốt 8 năm làm dâu, chưa bao giờ V bị bố mẹ chồng nói nặng lời, họ coi V như là con gái trong nhà.

V rất phục lòng tốt của mẹ chồng, đến chính bản thân V cũng không bao dung rộng lượng được như bà.

Ngày em gái V vào đại học, nhà còn dư phòng, mẹ chồng muốn V đưa em gái đến sống cho đỡ tốn tiền. Không chỉ bao tiền ăn uống điện nước cho vợ chồng V mà mẹ chồng gánh luôn phần của em V. Thỉnh thoảng mẹ còn nhắc nhở V cho tiền em gái đóng học hay tiêu vặt để hỗ trợ ông bà ở quê.

Tuần vừa rồi mẹ bảo thường nghe thấy tiếng khóc trong đêm ở khu vực sân thượng. Đến khi bà lên xem thì không thấy gì nữa. Vì vậy mẹ chồng muốn lắp camera giấu kín để xem tiếng khóc đó là của người giúp việc hay người nhà?

Rất tò mò về tiếng khóc mà mẹ đã nghe thấy, V thức cả đêm xem chuyện gì đang xảy ra trong nhà.

Khoảng hơn 12h đêm, V giật mình khi thấy em gái lên sân thượng, gọi điện cho ai đó nhưng không được nên đã ngồi khóc. Ngay lập tức V xóa những hình ảnh camera vừa ghi được và gọi cho em gái xuống phòng ngủ.

Khi cửa phòng vừa đóng, em gái ôm chặt V khóc và nói là đang có thai với một bạn học. Đã hơn 4 tháng rồi, giờ anh bạn đó chối không muốn chịu trách nhiệm. Nghe em nói mà V tái mặt, ngồi bệt xuống đất, thế này V còn mặt mũi nào nhìn ai trong gia đình chồng nữa đây?

Mọi người ra sức cưu mang giúp đỡ em V, hai chị em chưa có gì báo đáp, vậy mà giờ đây lại mang vết nhơ cho gia đình chồng V. Chỉ còn 1 năm nữa là em V sẽ ra trường, vì thiếu hiểu biết, em ấy tự phá bỏ tất cả bao nhiêu năm vất vả đèn sách. Bố mẹ ở quê thì đặt hết niềm tin vào chị cả, vậy mà V lại để em gái có bầu thế này?

Ảnh minh họa

V chưa dám nói chuyện của em gái cho ai biết, đầu óc V đang rối hết cả lên. Thật sự không biết phải làm sao nữa, mọi người cho V lời khuyên với?