Còn đang lo lắng về chuyện mừng tuổi ông bà nội ngoại dịp Tết, bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào

Tôi liên tục dặn chồng nhắc nhở mình về thói quen, sở thích của bố mẹ để điều chỉnh bản thân sao cho hòa hợp. Nhưng chồng tôi tính xuề xòa nên với anh, không có việc gì là quá quan trọng. Lúc nào câu cửa miệng của anh cũng là “không sao đâu, bố mẹ anh dễ ấy mà”. Nói là vậy nhưng là dâu mới, ai mà chẳng lo lắng đôi chút đúng không?

Tôi mới lấy chồng được 6 tháng. Sau đám cưới một ngày, tôi và chồng lên thành phố để đi làm lại luôn. Trước khi cưới tôi mới về nhà chồng được đôi ba lần nên tình cảm, sự hiểu biết về bố mẹ chồng cũng không nhiều.

Đủ thứ phải lo, đau hết cả đầu mà chồng cứ nhơn nhơn ra, anh bảo tôi không cần phải lo nghĩ nhiều thế, nhà anh đơn giản không có phong tục gì đặc biệt nhưng sao có thể không lo chứ. Dâu mới về nhà làm gì ai cũng nhìn vào rồi đánh giá, làm không tốt nhỡ bị nói ra nói vào thì mất mặt lắm.

Thoáng cái đã gần đến Tết nguyên đán, đây là cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng nên tôi không khỏi lo lắng. Tôi không biết phong tục ăn Tết nhà chồng như thế nào, dâu mới ngày Tết cần làm những gì, có cần phải đi quà cáp, chúc Tết anh em họ hàng trước không, rồi nên biếu nội ngoại bao nhiêu tiền để sắm Tết,…

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Với lại, nhà chồng tôi thuộc gia đình khá giả, Tết biếu bố mẹ ít quá thì sợ bị chê, nhưng biếu nhiều thì vợ chồng tôi quả thật không có. Đang đau đầu vì chuyện sắm Tết, biếu hai bên nội ngoại bao nhiêu thì hôm qua, khi tôi đang ở công ty, mẹ chồng bỗng nhiên gọi điện tới.

- Con đang đi làm à? Năm nay có tiền sắm Tết, tiêu Tết chưa con?

- Dạ chúng con cũng có một chút rồi ạ. Con đang chờ xem thưởng Tết năm nay có được nhiều không ạ?

- Thế hả, con gửi số tài khoản qua cho mẹ đi, mẹ chuyển cho ít tiền tiêu Tết. Con lấy tiền đó để biếu bố mẹ hai bên, mỗi bên khoảng 10 triệu là được rồi. Nhưng con đừng nói chuyện này với chồng con nhé, không nó lại về nói mẹ đấy.

Tôi từ chối, ai lại lấy tiền của mẹ chứ, nhưng chối mãi không được nên sau cùng tôi vẫn đưa số tài khoản cho mẹ. Nghĩ mẹ sẽ gửi 20 triệu thôi, ai ngờ mẹ gửi hẳn cho tôi những 50 triệu. Sau khi gửi xong, mẹ nhắn tin tới:

- Bố mẹ cho hai vợ chồng con tiền tiêu Tết. Chồng có hỏi sao có nhiều tiền thế thì con cứ bảo là được công ty thưởng. Biếu hai bên nội ngoại mỗi bên 10 triệu, còn lại để sắm Tết cho thoải mái con nhé.

Tôi mừng quýnh khi thấy mẹ chồng nói như vậy, ngẫm nghĩ thấy mình quả thật có phúc khi được gả vào một gia đình tốt như thế. Từ ngày về làm dâu, vì quê cách không xa thành phố cho lắm nên tháng nào vợ chồng tôi cũng về quê thăm bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng tôi rất thoải mái, không bắt làm việc nhà nhiều, vợ chồng tôi thích ngủ đến giờ nào dậy cũng được. Có hôm dậy sớm mẹ còn “trách”: “Mấy khi về nghỉ ngơi lại còn phải dậy sớm làm gì hả con? Con cứ ngủ cho thoải mái đi”.

Mẹ chồng tôi rất sành điệu, thỉnh thoảng còn mua quần áo, phấn son cho tôi nữa. Mẹ bảo con gái là phải biết làm đẹp, biết trau chuốt để bản thân tự tin hơn cũng là để chồng biết mà sợ mất vợ, nhờ đó mà biết trân trọng, nâng niu. Tết này mẹ còn bảo tôi về quê sớm để đi làm nail, nối mi ăn Tết, mẹ sẽ tài trợ cho. Tôi khoe chuyện này với chồng, anh ấy cứ hết lắc đầu lại bĩu môi ca cẩm “không biết mình là con ruột hay con rể của mẹ nữa”, nhìn mà tức cười lắm.