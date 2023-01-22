1 lần… 2 lần rồi 3 lần. Chị cũng là người bao dung khi đã tha thứ đến lần thứ 2 vì chị vẫn nghĩ cho con, cho gia đình đôi bên nhưng lần thứ 3 vẫn tiếp diễn, chị đã chọn li hôn!

Chị mình ly dị rồi. Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu lý do gì khiến anh rể mình ngoại tình mà dẫn đến việc li dị. Nói qua về chị gái mình, năm nay 34 tuổi, có 2 cháu, 1 nam, 1 nữ kháu khỉnh. Chị cũng là người làm kinh tế chính trong gia đình vì chị giỏi, chị giỏi thật, thông minh, nhanh nhẹn, nảy số rất nhanh. Chị có tố chất là người kinh doanh giỏi, quản lý giỏi từ khi chị còn học đại học. Không những vậy, chị còn được bố mẹ mình ủng hộ nữa. Nhà cửa, xe cộ cũng có, tài sản cũng có, bố mẹ còn cho chị thêm tiền. Chị không nhận nhưng bố mẹ bảo nếu không lấy thì để cái sổ tiết kiệm cho 2 đứa cháu, cái đó là ông bà cho riêng. Như vậy, ông bà ủng hộ. Vợ đẹp, giỏi, con xinh, nhà chung cư gần 200m2 (chung cư cao cấp), vợ 1 ô tô, chồng 1 ô tô, giúp việc tận 2 người, 1 người ở tại chung cư, chỉ chuyên lo cho 2 cháu ăn, học, đưa đi đón về, 1 người thì cứ 2-3 ngày 1 lần dọn nhà cho chị… Vì thật ra chị cũng bận bịu với công việc, là kinh tế chính trong gia đình…

Vậy mà không hiểu sao anh vẫn ngoại tình được. Ừ nếu là 1 người con gái trẻ đẹp, giỏi giang, giàu có hơn… thì mình hay kể cả người trong gia đình mình, ngay cả chị còn thấy có chút hợp lý. Nhưng không, lại là 1 người phụ nữ hơn tuổi anh, đã li dị chồng, có 2 con đều đang học cấp 3 rồi, lại còn không xinh đẹp, không giỏi giang bằng chị mình nữa. Ảnh minh họa: Internet Nhưng chuyện cứ vậy thôi, trong lúc chị quần quật đi làm kiếm tiền cho anh quần áo, giày dép hàng hiệu, mua cho ô tô để đi, nhà cũng phần lớn là chị cùng bố mẹ mình góp tiền mua cho. Bố mẹ mình luôn nghĩ cho chị rằng có nhà, có cửa, có xe cộ thì đỡ gánh nặng cho 2 vợ chồng, rồi cái gì tốt đẹp cũng hướng về anh rể, vì anh rể có ổn, có vui vẻ, có tốt thì mới có nhiều thời gian dành cho gia đình, không bị áp lực, stress. Nhưng không thay vì thời gian dành cho gia đình thì anh lại đi dành thời gian ấy cho người khác.

1 lần… 2 lần rồi 3 lần. Chị cũng là người bao dung khi đã tha thứ đến lần thứ 2 vì chị vẫn nghĩ cho con, cho gia đình đôi bên nhưng lần thứ 3 vẫn tiếp diễn, chị đã chọn li hôn! - Tôi không cần 1 người chồng như anh! Các con không cần 1 người bố như vậy, bố mẹ tôi cũng không cần 1 người con rể như anh, 2 lần và đây là lần thứ 3! Tốt nhất, sau này chúng ta đừng liên quan gì nữa! Và cứ thế, 2 người đồng ý kí vào đơn li dị, về việc phân chia tài sản thì 2 người cũng tự thỏa thuận với nhau. Anh cũng không lấy gì nhiều, cái gì của nhà mình cho thì anh trả lại hết. Anh nói anh sẽ ra đi tay trắng, lỗi ở anh, anh cũng không sửa được, mong chị chăm sóc cho 2 con thật tốt. Thật lạ đúng không mọi người, tại sao nhỉ? Đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao anh lại chọn 1 người phụ nữ như vậy? Hay chỉ có người trong cuộc mới hiểu được".

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh' Một lần, tôi đi tiếp khách về muộn, về đến nhà tôi mở cửa không được. Nhìn kĩ ra thì chồng thay ổ khóa, gọi điện cho anh cũng tắt máy.

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