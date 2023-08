Cô hàng xóm xinh đẹp nóng bỏng, suốt ngày diện váy trễ nải đi khắp xóm, tôi trót dại lên giường cùng cô ấy để rồi sững người khi thấy cơ thể em

Ám ảnh với người con gái ấy nên tôi không dám mở lòng với ai. Cho đến khi tôi gặp được My. Cô ấy là hàng xóm mới chuyển đến căn hộ kế bên. My rất xinh, ăn nói nhẹ nhàng, lại có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã trúng tiếng sét ái tình.

Sau một thời gian nhắn tin trò chuyện, tôi mở lời tỏ tình với My, không ngờ em lại đồng ý ngay lập tức. Tối ấy, chúng tôi mở một bữa tiệc chỉ có hai người. Trong cơn say, tôi không làm chủ được bản thân nên đã đưa My vào phòng ngủ của mình.

Cứ nghĩ cả hai sẽ có đêm đầu tiên đáng nhớ. Ngờ đâu khi My vừa trút áo cũng là lúc tôi hết hồn. Trên tấm lưng của cô ấy là một hình xăm rất lớn. Tôi là đàn ông cũng chưa bao giờ thấy người con gái nào xăm đến vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy bộ dạng đó của My, tôi kéo áo lên cho cô ấy rồi giả vờ say và lăn ra ngủ. Mấy ngày nay, tôi cố tình tránh mặt My, cũng có ý muốn chia tay khéo. Vậy mà My vẫn cố chấp, còn nhờ người nhà đến hăm dọa tôi. Đáng nói là các anh của My đều là những người có máu mặt, nếu biết tôi vừa tỏ tình đã vội chia tay, chắc chắn họ sẽ không tha cho tôi. Bây giờ tôi rối trí quá, phải làm sao để My và gia đình cô ấy chịu buông tha cho tôi đây?