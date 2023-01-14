Cô bạn thân đến chăm vợ bị tai nạn, đêm tôi đang tắm thì giật bắn người vì vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau

Tâm sự 14/01/2023 12:37

Ai ngờ vợ bảo không cần thuê người nữa. Cô bạn thân tên Hà của vợ dạo này đang nghỉ việc nên sẽ sang chăm cô ấy.

Vợ chồng chúng tôi cưới nhau 4 năm rồi, có một bé gái đầu lòng lên 3 tuổi rất xinh xắn và đáng yêu. Vợ tôi bị tai nạn, còn tôi phải đi làm không ai chăm sóc bé nên đành gửi về quê cho bà ngoại trông hộ một thời gian. Trên thành phố còn lại hai vợ chồng, tôi định thuê người chăm sóc cô ấy vào ban ngày, còn tối tôi đi làm về rồi thì có thể trông nom vợ. 

Ai ngờ vợ bảo không cần thuê người nữa. Cô bạn thân tên Hà của vợ dạo này đang nghỉ việc nên sẽ sang chăm cô ấy. Vợ tôi với Hà chơi thân với nhau từ lâu, khi vợ còn làm ở công ty cũ, tính đến giờ chắc cũng 4, 5 năm rồi. Hà còn độc thân lại ở một mình trên thành phố nên đúng là có thời gian rảnh thật. Tôi thì không thích nhờ vả lắm. Nhưng vợ khẳng định Hà rất nhiệt tình, sẽ chăm được cô ấy. Vì vậy tôi đành đồng ý. 

Từ hôm Hà đến chăm vợ tôi, thậm chí cô ấy còn kiêm luôn cả việc nấu bữa tối. Tôi đi làm về là có cơm nóng canh ngọt sẵn sàng, chẳng khác gì hồi vợ chưa bị tai nạn. Lúc ấy tôi mới công nhận vợ có cô bạn thân tốt bụng thật sự, nhiệt tình xông xáo hết mức, chẳng hề tính toán so đo gì cả. 

Cho đến hôm qua, tức là sau hai tuần Hà đến chăm vợ tôi. 10 giờ đêm tôi mới về đến nhà vì còn đi tiếp khách với sếp. Mở cửa vào, tôi giật mình thấy Hà vẫn còn ở trong. Hà cười bảo chưa thấy tôi về nên không yên tâm để vợ tôi một mình. Nghe vậy, tôi cảm động lắm. Đúng là tình bạn thân thiết gắn bó chẳng khác gì chị em ruột. 

Tôi giục Hà về nghỉ ngơi, đã ở đây cả ngày chắc mệt mỏi lắm. Lúc đi tiếp khách có uống ít rượu nên thấy trong người nóng nực, tôi nhờ Hà khép cửa lại giúp mình còn tôi thì lấy quần áo vào phòng tắm.

Trong nhà chẳng có ai, cần gì phải đề phòng nên tôi không hề chốt cửa phòng tắm. Đang nhắm mắt gội đầu, tôi giật bắn thấy có một vòng tay ấm áp và mềm mại ôm chặt lấy mình. Rồi giọng nói của Hà vang lên bên tai, như thủ thỉ như dỗ dành đầy sức cám dỗ:

"Cho em tắm chung với nhé. Nó ngủ rồi sẽ không biết được đâu. Hơn nữa nó tin tưởng em lắm và chắc chắn là nó cũng tin tưởng anh đúng không? Chỉ cần anh không nói, em không nói, mình giữ thật kín thì nó sẽ không bao giờ biết được… Em chẳng mong gì nhiều đâu, chỉ xin anh một chút tình rơi vãi mà thôi…". 

Cô bạn thân đến chăm vợ bị tai nạn, đêm tôi đang tắm thì giật bắn người vì vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hà là một người phụ nữ khá xinh đẹp. Hơn 1 tháng chưa được gần gũi vợ kể từ khi cô ấy gặp tai nạn khiến tôi cũng thấy bí bách trong người. Trong hoàn cảnh bình thường thì có khi tôi vẫn đủ cứng rắn để từ chối. Nhưng lúc này Hà đã thoát y hoàn toàn. Cơ thể trần trụi của Hà kề sát làm lý trí trong tôi lúc ấy chẳng còn sót lại bao nhiêu. Chỉ cần tôi đưa tay ra ôm lấy là Hà sẽ ngay lập tức thuộc về tôi. 

Trong khoảnh khắc lý trí và bản năng đấu tranh gay gắt thì tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của vợ. Cô ấy tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, không thấy ai nên mới cất tiếng gọi. Tôi choàng tỉnh, lập tức quấn khăn lao ra khỏi nhà tắm. Tôi bảo mình đang tắm, vừa đi làm về, còn Hà thì đã về rồi. Vợ tôi chẳng nghi ngờ gì, còn dịu dàng hỏi tôi ngày hôm nay thế nào. Nhìn nụ cười trong sáng và dịu hiền của vợ, tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình đã chưa làm gì quá giới hạn với Hà.

Khi tôi trở ra thì Hà cũng đã về rồi. Hôm sau Hà vẫn đến như bình thường, cười tươi chào tôi và trò chuyện với vợ một cách thản nhiên. Thú thật là mỗi khi nhìn thấy Hà, tôi chỉ nhớ đến cảnh tượng trong nhà tắm tối hôm đó. Tôi sợ nếu Hà còn đến nữa thì tôi sẽ không kiềm chế được mình thêm. 

Cô bạn thân đến chăm vợ bị tai nạn, đêm tôi đang tắm thì giật bắn người vì vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ chỉ có hai lựa chọn cho tôi. Một là bảo Hà đừng đến nữa nhưng phải tìm lý do thuyết phục vợ. Hai là tôi chấp nhận lời dụ dỗ của Hà, lao vào một cuộc chơi ngắn hạn với cô ta. Nhưng rồi liệu cuộc chơi ấy có khiến tôi phải mất tất cả hay không?

Bạn thân của chồng đến ở nhờ vài ngày, nửa đêm khó ngủ bỗng nghe âm thanh lạ ngoài phòng khách, tôi run rẩy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

Bạn thân của chồng đến ở nhờ vài ngày, nửa đêm khó ngủ bỗng nghe âm thanh lạ ngoài phòng khách, tôi run rẩy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

Khoảng 2 tháng trở lại đây, một người bạn của chồng đến ở nhờ nhà tôi. Nói thật là tôi khá khó tính nên không hề đồng ý ngay từ đầu. Trong nhà trước giờ chỉ có hai vợ chồng sống thoải mái vô tư quen rồi, bỗng có người lạ thì chắc chắn sẽ nảy sinh ngại ngùng rồi thiếu riêng tư.

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