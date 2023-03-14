Chuẩn bị cả đồ cưới hơn 100 triệu, cô dâu choáng váng tuyên bố 'không cưới xin gì nữa' khi được chiêm ngưỡng thứ mà mẹ chồng chuẩn bị

Tâm sự 14/03/2023 07:25

Là phụ nữ, ai chẳng muốn có một đám cưới trọn vẹn, những bức ảnh cưới đẹp và một căn phòng tân hôn ấm áp, không cần quá cầu kỳ nhưng phải thể hiện được sự trân trọng của nhà trai.

Em năm nay 27 tuổi, đang là trưởng phòng marketing của một công ty truyền thông. Lương khá và còn có thêm thu nhập từ kinh doanh một cửa hàng đồ handmade. Chồng sắp cưới bằng tuổi em, là kỹ sư trong công ty Nhật, lương cũng gần 30 triệu. Nhà chồng 4 tầng, trông hơi cũ vì xây hơn chục năm rồi nhưng cũng rộng rãi. Em mới đến chơi 1-2 lần chỉ ở phòng khách và bếp chứ chưa bao giờ lên phòng ngủ vì lịch sự.

Chuẩn bị cưới, bọn em tự lo chụp ảnh cưới, may vest cưới, áo cưới, áo dài và vest cho bố mẹ hai bên nên tính ra hơn 100 triệu. Ngoài ra, chúng em có quỹ chung nên em bảo nó đưa mẹ 50 triệu mua sắm cho phòng tân hôn.

Chuẩn bị cả đồ cưới hơn 100 triệu, cô dâu choáng váng tuyên bố 'không cưới xin gì nữa' khi được chiêm ngưỡng thứ mà mẹ chồng chuẩn bị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế mà, khiếp luôn các chị ạ. Trước hôm cưới 2 ngày em đi việc cùng chồng sắp cưới ghé qua nhà chồng lấy đồ, em bước vào căn phòng chuẩn bị cho tân hôn mà em choáng toàn tập. Giường cũ, trên tường còn treo mấy bức tranh cũ rích bám bụi, tap đầu giường hỏng ngăn kéo, xù xì và tay nắm bung cả ra. Tường phòng ngủ bẩn lem nhem vết tô vẽ do trước đó chị chồng hay đưa cháu về chơi ăn ngủ ở phòng ấy.

Em bực mình hỏi nó sao giờ này chưa chuẩn bị phòng tân hôn thì nó cười nói: 'Mẹ bảo mua sắm làm gì cho tốn kém. Mẹ mua cho bộ chăn ga sale đợt Black Friday rồi, rẻ mà đẹp lắm. Chắc mai mẹ rải lên'. Xong nó còn nịnh là với tình cảm của bọn em thì ở đâu chẳng tân hôn được. Tiền đó mẹ nó mang đi lo chi phí đám cưới rồi. Nhà trai phải bỏ ra nhiều không tính toán thì lỗ. Em nghe đến đâu sốc đến đấy.

Đã thế, nó còn bảo là con cái thì phải nghe lời bố mẹ, lương sau này cũng để cho mẹ giữ chứ không em lại tiêu hoang.

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Nhưng trớ trêu thay, gần đây mình vô tình nhìn thấy Facebook người phụ nữ ấy, và nhìn thấy ảnh anh chụp chung với dì ấy. Ôm eo, khoác vai. Mình không biết đó là niềm hạnh phúc, hay là sự gượng gạo. Mình thật sự run lên bần bật.

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