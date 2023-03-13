Về nhà sớm hơn mọi hôm, tôi sững người, run lên bần bật khi chứng kiến chồng sắp cưới 'phục vụ' phú bà trên giường

4 năm quen anh tụi mình chưa có 1 dịp hẹn hò đúng nghĩa. Luôn là anh bận. Và mình thì làm ở quê nên ít có thời gian ở cạnh nhau. Tuy yêu xa nhưng 3 năm đầu mình luôn cảm nhận được tình cảm chân thành của anh. Cảm nhận được mỗi lần anh hồi hộp mong chờ khi mình báo mình sẽ sắp xếp công việc vào thăm anh. Luôn là những đợt anh đi đánh án mất tích cả nửa tháng, mình lo lắng chờ đợi anh hồi âm. Mình hiểu đặc thù công việc của anh nên ít khi hỏi hay điều tra rằng anh đi đâu, làm gì.

Mình và anh quen nhau khi mình vừa tốt nghiệp ra trường và xin được vào làm ở 1 chỗ tư nhân. Hồi đấy anh thường hay đi công tác xa và dịp anh về thăm nhà thì gặp mình và từ đó tụi mình quen nhau. Năm đó là 2018, anh nói rằng anh còn 3 năm để hoàn thành công tác. Anh làm trong lực lượng an ninh là lực lượng nòng cốt. Mình hiểu và thông cảm cho anh.

Tụi mình đã vạch ra những kế hoạch và cố gắng cho tương lai. Anh cũng rất có chí, phấn đấu để thăng tiến trong công việc và đầu tư thêm các mảng để kiếm thêm thu nhập. Kết quả là năm ngoái, anh đã hoàn thành ngôi nhà nhỏ, nơi đã từng được xem là tổ ấm mới của tụi mình. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, về lộ trình cũng như kết quả, và nếu đúng như kế hoạch thì sau 4 năm chờ đợi, năm nay tụi mình sẽ tiến tới hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù trong thời gian yêu nhau cũng có những lần cãi nhau, xích mich hiểu lầm, nhưng anh bao giờ cũng là người nhận thua, và nhường mình. Chưa bao giờ anh giận dỗi, anh vẫn nói thương mình quá nhiều, vì chỉ có anh mới biết mình chịu nhiều thiệt thòi như thế nào khi yêu anh. Và anh chắc chắn sẽ bù đắp cho mình. Vậy nhưng, đầu năm nay anh đột nhiên cắt liên lạc với mình và bảo cơ quan anh không cho về, anh muốn ổn định luôn ở trong đó. Và mình, 1 cô gái 28 tuôit với 4 năm thanh xuân bỗng nhiên như bị rớt xuống vực, mất phương hướng.

Mình chấp nhận điều đó và không còn liên lạc với anh trong suốt thời gian qua. Nhưng trớ trêu thay, gần đây mình vô tình nhìn thấy Facebook người phụ nữ ấy, và nhìn thấy ảnh anh chụp chung với dì ấy. Ôm eo, khoác vai. Mình không biết đó là niềm hạnh phúc, hay là sự gượng gạo. Mình thật sự run lên bần bật.

Thời gian họ công khai cũng cùng với thời điểm anh chia tay mình. Đó thực sự là một người phụ nữ giỏi, có lẽ là thế. Là chủ của chuỗi nhà hàng ăn nổi tiếng của thành phố đó. Người phụ nữ ấy hơn anh 17 tuổi, gần bằng tuổi mẹ anh, nhưng có lẽ có tiền và điều kiện, nên trông cô ấy trẻ hơn so với tuôi.

Con gái lớn cô gần bằng tuổi anh, cháu ngoại đã học lớp 1. Cô ấy có 3 người con. Hôm nay lại vô tình nhìn thấy cô đăng ảnh chuẩn bị rạp cưới, về quê anh tổ chức. Phòng của anh trang trí tân hôn. Mình chết lặng, căn phòng đó mình đã từng nghĩ mình sẽ là người bước vào với niềm hạnh phúc của tình yêu. Vậy nhưng cuối cùng, thứ thay đổi con người nhanh nhất là tiền bạc, tài sản, quyền lực.

Hy vọng anh hạnh phúc, với những gì anh lựa chọn. Còn mình, có lẽ cũng nên mở lòng để đón nhận những điều mới tốt đẹp hơn. Đến giờ, vẫn ko hiểu lý do gì, là tình cảm thật, hay vì 1 mục đích nào đó ngoài kia mà người mình từng yêu thương phải làm như vậy.