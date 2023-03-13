Bỏ chồng sắp cưới để theo người tình mới, chị dâu tương lai vô tình đẩy anh trai tôi vào kết cục bi thảm khiến ai nấy đều phẫn nộ

Tâm sự 13/03/2023 13:13

Chị thì phũ phàng với anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh, anh gọi, anh nhắn tin, chị tắt máy, chị đổi số, anh đến nhà chị nhưng không gặp chị.

Chị ấy và anh trai mình từng yêu nhau 10 năm tròn, từ lúc anh chị còn học lớp 10 đến khi anh chị học xong đại học, ra trường 3 năm thì chị nói lời chia tay vì chị đã thích, đã yêu người khác và người khác ấy chính là chồng chị hiện tại. Lúc ấy anh không tin sự thật vì đã bên nhau 10 năm, trải qua vui buồn, đau khổ, hạnh phúc đủ cả. Trước đó chị chưa hề có dấu hiệu là thích một người nào khác mà vào một ngày đẹp trời, chị lại nói như vậy, và rồi anh và chị chia tay.

Chị thì phũ phàng với anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh, anh gọi, anh nhắn tin, chị tắt máy, chị đổi số, anh đến nhà chị nhưng không gặp chị.

Suốt 1 thời gian dài khoảng 3 tháng như vậy, anh không chấp nhận sự thật rằng chị đã rời bỏ anh. Một ngày nọ, bố mẹ mình thấy anh ở lì trong phòng, gọi xuống ăn cơm không thưa, cứ nghĩ anh buồn nên mặc kệ anh cho đến tận tối, gọi cơm anh cũng không thưa nên bố lo lắng, tìm cách mở cửa thì… Anh đã nằm đó, bên cạnh là lọ thuốc và 1 bức thư tuyệt mệnh mà mọi người cũng hình dung ra nội dung trong bức thư là gì. Sau này khi khám nghiệm, kiểm tra thì người ta nói lúc bố mở cửa anh đã mất được nửa ngày rồi.

Bỏ chồng sắp cưới để theo người tình mới, chị dâu tương lai vô tình đẩy anh trai tôi vào kết cục bi thảm khiến ai nấy đều phẫn nộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình mình đã giấu nội dung bức thư, cũng giấu lý do anh mất, chỉ nói anh cảm lạnh và đột tử nhưng thật sự...vì ai mà anh đã phải làm như vậy. Ngày anh mất, chị cũng không đến thắp cho anh 1 nén nhang, mình nghĩ hết cái tình thì còn cái nghĩa, anh chị không phải là người yêu nữa thì còn là bạn nhưng tại sao chị lại phũ phàng như vậy.

 

Anh mất đã được hơn 8 năm rồi. Nhiều lúc nghĩ cũng thương anh, mà cũng trách anh, không đủ tỉnh táo, lí trí để có thể vượt qua điều ấy.

Anh mình thì mất rồi, còn bây giờ, chị ấy đã hạnh phúc bên gia đình mới, người mà chị đã quen và yêu trong vòng 3 tháng và lấy làm chồng trong vòng chỉ 1 năm…

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