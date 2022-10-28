Chưa thể có con sau hơn 2 năm kết hôn, tôi 'nước mắt rơi ướt đẫm gối' khi biết được 'bí mật tày đình' về chồng mình

Sau hơn 2 năm kết hôn, vợ chồng tôi vẫn chưa sinh được con dù hai đứa đã cố gắng và hi vọng rất nhiều. Tôi lo lắng và muốn đi khám bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng chồng tôi thường kiếm lý do để trốn tránh.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, cũng học hành đến nơi đến chốn, có công việc lương khá khá. Thời gian cứ trôi đi, bạn bè đều có gia đình, cả nhà cũng giục tôi lập gia đình. Cuối cùng tôi gặp Nguyên và quyết định kết hôn với anh ấy sau 8 tháng yêu nhau. Vợ chồng tôi đã lấy nhau được hơn 2 năm và chưa có con mặc dù cả hai rất "thoáng" trong quan hệ. Chồng tôi rất tốt tính, yêu vợ, chăm chỉ làm việc và rất có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng từng khao khát được làm mẹ nên tôi loắng không biết nguyên nhân do đâu mà vẫn chưa có con. Tôi nghi ngờ vấn đề nằm ở chồng mình nên đã cố gắng thuyết phục anh đi kiểm tra sức khỏe. Song anh ấy luôn tìm mọi lý do để từ chối đi khám, nhiều lần như vậy nên tôi quyết định mặc kệ anh ấy. Ngoài chuyện chưa có con đầu lòng, tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại: Vợ chồng yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, rảnh và dư dả thì đi du lịch.

Cho tới một ngày, ba chồng của tôi từ quê lên thăm mà không hề báo trước. Ông bảo ông biết chồng tôi vắng nhà và cố tình lên bởi vì muốn gặp nói chuyện riêng với tôi. Ông bất ngờ nói với tôi rằng: "Hơn 2 năm qua con làm dâu nhà này, bố rất quý con vầ yêu mến con. Bởi vậy có một bí mật bố nghĩ là cần phải nói cho con biết, nếu cứ giấu giếm thì trong lòng bố áy náy và khó chịu không yên. Thậm chí, bố cảm thấy thiệt thòi và tội lỗi với con dâu của mình". Ảnh minh họa: Internet Tôi lấy sẵn bình tĩnh để chờ ông nói. Sau đó, bố chồng tôi tiết lộ rằng Nguyên đã đi thắt ống dẫn tinh từ trước đám cưới để không sinh con với vợ, bởi vì anh ấy đã có một đứa con trai riêng với người yêu cũ. Khi mẹ của Nguyên còn sống đã phản đối gay gắt chuyện tình của anh và người yêu cũ. Tới lúc bà qua đời, trong thời điểm hấp hối, bà bắt bố chồng tôi hứa rằng không bao giờ cho phép người phụ nữ đó bước chân vào nhà làm dâu. Cô ta có sinh con cũng mặc, coi như chồng tôi có một đời vợ và một đứa con riêng.

Vì thế mà chồng tôi không còn cách nào khác đành phải tìm đối tượng khác để kết hôn, bố chồng thấy anh chấp nhận cưới tôi thì vui mừng và hanh phúc rất nhiều. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm không thấy các con sinh cháu, ông cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của con trai. Kể từ khi được bố chồng tiết lộ bí mật tày đình đó, tôi mới biết anh chẳng có vấn đề gì cả. Thực tế anh không yêu tôi nên không muốn có con với tôi, trong lòng luôn nhung nhớ người cũ và đứa con chung của họ. Từ hôm nói chuyện với bố chồng đến giờ, tôi vẫn im lặng vờ như chưa biết gì khi đối diện với Nguyên. Ban ngày cố gắng mỉm cười mà đêm về chẳng thể ngủ nổi, nước mắt rơi ướt đẫm gối. Tôi suy sụp vô cùng. Ly hôn thì không cam lòng vì tôi thật lòng yêu chồng và mong muốn xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh. Nhiều lúc tôi muốn cho anh thêm thời gian, dùng tấm chân tình của mình để khiến anh cảm động. Chỉ cần anh chăm lo tốt cho gia đình, sống cạnh tôi thì việc anh thi thoảng nhung nhớ người cũ, chu cấp một chút cho con riêng, tôi vẫn có thể chấp nhận. Nhưng liệu việc này có thể lâu dài được không?

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