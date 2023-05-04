Chưa kịp vui mừng sau khi chuyển đến nhà mới, chồng lập tức đưa ra một yêu cầu trớ trêu khiến tôi ngã quỵ ra đất vì 'sốc nặng'

Tâm sự 04/05/2023 11:23

Hai chúng tôi mong ngóng ao ước từng ngày để bắt đầu cuộc sống mới ở căn nhà chung cư, chỉ hi vọng mọi chuyện suôn sẻ thuận buồm xuôi gió. Tôi nghĩ mặc dù chồng có những tư tưởng khá bảo thủ nhưng hẳn anh tự biết thay đổi vì vợ. Chúng tôi còn dự định khi nào cuộc sống đi vào nề nếp rồi sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái.

Chồng tôi là một người hiền lành nhưng anh lại sống gia trưởng và bảo thủ. Có thể tâm địa anh không xấu xa song đôi lúc vẫn làm dấy lên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chỉ vì sự gia trưởng ấy. Trước khi dọn về nhà mới, chúng tôi đã vạch ra biết bao kế hoạch sửa đổi, trang trí thiết kế nội thất vì căn nhà này chưa tân trang chút nào hết. Dự trù kinh phí cũng khá lớn nhưng ông bà nội ngoại đôi bên cũng hứa sẽ cho vay mượn để các con làm nhà tươm tất. Dẫu sao chồng cũng là con trai trưởng, nhà anh chỉ có cô em gái đã đi lấy chồng rồi nên tài sản của bố mẹ rồi sẽ thuộc về chồng tôi mà thôi.

Theo dự kiến, tháng 4 vợ chồng tôi sẽ chuyển về nhà mới song vì có một vài sự cố nên lịch bị lùi lại đến giữa tháng 5. Hai chúng tôi mong ngóng ao ước từng ngày để bắt đầu cuộc sống mới ở căn nhà chung cư, chỉ hi vọng mọi chuyện suôn sẻ thuận buồm xuôi gió. Tôi nghĩ mặc dù chồng có những tư tưởng khá bảo thủ nhưng hẳn anh tự biết thay đổi vì vợ. Chúng tôi còn dự định khi nào cuộc sống đi vào nề nếp rồi sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái. Dù sao vợ chồng tôi cũng 29 tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Thời điểm mong chờ cuối cùng đã đến, nhưng trái với mong đợi và sự phấn khởi của tôi, chồng đã đưa ra một quyết định cực oái oăm và lạ lùng. Lúc đó, tường nhà chưa sơn màu gì hết nên tôi bàn với chồng chọn một màu cho từng phòng. Để phù hợp với phong thủy cũng như mệnh của hai vợ chồng, tôi định chọn các tông màu sáng, vừa làm bừng lên căn nhà mà vừa tạo không gian mát mẻ.

Chưa kịp vui mừng sau khi chuyển đến nhà mới, chồng lập tức đưa ra một yêu cầu trớ trêu khiến tôi ngã quỵ ra đất vì 'sốc nặng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng quyết định tinh tế này sẽ nhận về sự chấp thuận của chồng, nào ngờ anh ấy nói thẳng: "Nhà thì để tông màu tối nhìn cho nam tính. Sau này em phải đẻ cho anh hai thằng con trai, chúng nó ở phòng kia, với màu sắc mạnh mẽ thì mới phát triển vững vàng được. Nhà này tất cả mọi thứ đều nên chuẩn bị để phù hợp với hai cậu con trai nhé".

Tôi nghe từng lời anh ấy nói mà sững sờ. Ý đồ của chồng tôi sặc mùi cổ hủ và gia trưởng. Anh ấy luôn khao khát có con trai để hoàn thành trách nhiệm nối dõi. Thậm chí, chồng còn muốn đẻ 2 con trai! Trong thoáng chốc, tôi thấy buồn vì suy nghĩ này của chồng. Anh quá tham lam, sống ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho danh dự của mình.

Hôm đó, tôi để toàn quyền quyết định màu sơn cho chồng, còn mình thì cứ im ỉm tỏ vẻ dỗi hờn. Nhưng anh ấy lại càng chẳng biết ý, liên tục móc mỉa tôi vì mặt cứ xị ra. Thử hỏi những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như tôi có vui nổi hay không? Đang niềm vui phấn khởi ở nhà mới như vậy mà chồng chỉ nghĩ những điều xa vời. Tôi thậm chí còn chưa có thai, lỡ sau này em bé là nữ thì chồng còn vui vẻ và ân cần với vợ hay không? Điều đó quả thực mang đầy rủi ro.

Suốt hơn 2 tuần nay, mọi tiến độ nhà cửa vẫn được diễn ra theo dự kiến. Chồng tôi mỗi lúc một thể hiện sự gia trưởng, thay tôi quyết định mọi thứ. Trong khi rõ ràng tôi và anh đều cố gắng ngang nhau, mức thu nhập không hề kém cạnh. Tôi chỉ có một lo âu là liệu sau này khi mọi thứ dần vào ổn định, tôi còn nhận được sự tôn trọng của chồng không. Chứ cứ kéo dài tình trạng thế này, tôi e bản thân sẽ hoàn toàn lép vế, mất đi tiếng nói cá nhân. Ngay cả với bố mẹ tôi, hai ông bà cũng giúp đỡ rất nhiều để các con mua nhà, thế mà đến một câu cảm ơn chồng chẳng nói nên lời. Tôi buồn và thất vọng lắm!

Vợ mới sinh nằm bơ vơ ở bệnh viện, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà tôi choáng váng, tức tốc chạy về nhà gấp

Vợ mới sinh nằm bơ vơ ở bệnh viện, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà tôi choáng váng, tức tốc chạy về nhà gấp

Tôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm. Đến khuya hôm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của chị hàng xóm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 21 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 23 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 34 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 40 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 48 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 53 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng