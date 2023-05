Chưa kịp 'đổi gió', tôi phải vội kéo vợ ra khỏi nhà nghỉ khi bất chợt thấy cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm đang dắt díu người đàn ông vào phòng

Thế nhưng vừa đi lên tầng nhận phòng tôi đã phải kéo vợ đi xuống khi thấy cô gái mặc áo hở lưng đang mở cửa phòng cùng với một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Là An - em vợ tôi. Em ấy vào đây với người yêu ư? Chưa bao giờ tôi thấy An mặc đồ hở, gợi cảm và trang điểm đậm như thế. Em ấy bước vào nơi này không chút e dè mà vô cùng tự nhiên, vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Sợ vợ tôi gặp em gái sẽ làm ầm lên ở đây, ảnh hưởng đến danh dự của An, tôi vội đưa cô ấy về với lý do mình đột ngột đau bụng. Vợ cáu gắt vì tôi làm hỏng hết mọi chuyện, tôi chỉ biết im lặng và cứ suy nghĩ về chuyện của An. Tôi không biết nên nói với vợ không, bởi sau lưng gia đình, hóa ra An không phải là gái ngoan, tôi nên mặc kệ hay để vợ "dạy bảo" em trước khi xảy ra điều gì tệ hại?