Chưa kịp 'đổi gió', tôi phải vội kéo vợ ra khỏi nhà nghỉ khi bất chợt thấy cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm đang dắt díu người đàn ông vào phòng

Thế nhưng vừa đi lên tầng nhận phòng tôi đã phải kéo vợ đi xuống khi thấy cô gái mặc áo hở lưng đang mở cửa phòng cùng với một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi.

Vợ chồng tôi kết hôn 9 năm rồi, chúng tôi có 2 cháu, 1 bé lên 7 và 1 bé lên 3. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi bị cuốn đi, không có thời gian dành cho nhau nên đôi lúc tình cảm đi xuống. 9 năm mà có tới 2 lần vợ chồng tôi cãi nhau định viết đơn ly hôn, nhưng rồi mọi thứ lại ổn. Sau tất cả dù đúng sai tôi là người nhận lỗi với vợ. Làm ra tiền, vợ bàn với tôi muốn thay bố mẹ ở quê lo cho đứa em gái đang học đại học trên này. Lúc đầu tôi không đồng ý vì cho rằng đó chỉ là em vợ, trong khi đó em trai tôi vợ chưa cho được gì. Nhưng nghĩ lại tôi chiều lòng cô ấy vì nghĩ đơn giản bây giờ vợ là thu nhập chính của gia đình, lương của tôi không bằng 1/10 của cô ấy. Nếu đồng ý vợ sẽ biết ơn và tự biết đối xử với nhà chồng cho hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet Nhận trợ cấp từ chị gái, An hay qua nhà tôi chơi với tụi trẻ. Tôi là anh rể nhiều khi cũng chỉ biết nhắc em nên cẩn thận khi yêu đương thời kỳ này, là con gái sẽ thiệt thòi hơn con trai. Vả lại vợ tôi tính nóng, khắt khe với em gái nên cô ấy cấm tiệt yêu đương. Cuối tuần vừa rồi, tôi nổi hứng rủ vợ ra nhà nghỉ đổi gió 1 hôm xem sao. 9 năm kể từ ngày yêu chúng tôi chưa được tận hưởng cảm giác riêng tư. Vợ nghĩ ngợi một lúc rồi tặc lưỡi đi luôn. Hai vợ chồng ra ngoài như đôi trai gái mới yêu nhau, chúng tôi đặt ngay phòng vip để tận hưởng.

Thế nhưng vừa đi lên tầng nhận phòng tôi đã phải kéo vợ đi xuống khi thấy cô gái mặc áo hở lưng đang mở cửa phòng cùng với một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Là An - em vợ tôi. Em ấy vào đây với người yêu ư? Chưa bao giờ tôi thấy An mặc đồ hở, gợi cảm và trang điểm đậm như thế. Em ấy bước vào nơi này không chút e dè mà vô cùng tự nhiên, vui vẻ. Ảnh minh họa: Internet Sợ vợ tôi gặp em gái sẽ làm ầm lên ở đây, ảnh hưởng đến danh dự của An, tôi vội đưa cô ấy về với lý do mình đột ngột đau bụng. Vợ cáu gắt vì tôi làm hỏng hết mọi chuyện, tôi chỉ biết im lặng và cứ suy nghĩ về chuyện của An. Tôi không biết nên nói với vợ không, bởi sau lưng gia đình, hóa ra An không phải là gái ngoan, tôi nên mặc kệ hay để vợ "dạy bảo" em trước khi xảy ra điều gì tệ hại?

'Tiểu tam' đòi tôi phải nhượng chồng, tôi nhẹ nhàng đồng ý và chỉ gửi cô ả giấy xét nghiệm HIV, không ngờ mới tung một chiêu mà cô ta đã chạy mất dép Bé thứ hai sinh được khoảng 6 tháng thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Ngày biết chuyện tôi như phát điên lên, mọi thứ sụp đổ. Tôi vẫn nghĩ chồng mình là người quan tâm chăm sóc vợ con, vậy mà bây giờ anh ta lại phụ bạc, phản bội tôi.

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