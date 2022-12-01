Chồng lập mưu đi 'đu đưa' cùng bồ nhí, tôi bất ngờ xuất hiện khiến cả 2 đơ đẫn chỉ dám nhìn nhau từ xa và màn 'diệt cỏ' tận gốc mới hả dạ

Tâm sự 01/12/2022 11:30

Vừa cầm tới máy Tiến, thấy có tin nhắn mới gửi tới từ 1 số không lưu tên, tò mò cô mở luôn ra đọc: "Cưng ơi, đợi mãi vẫn chưa tới ngày đi công tác chung nhỉ. Hồi hộp quá đi mất".

Kết hôn 3 năm, Tiến chưa bao giờ để Linh phải phiền lòng. Anh lúc nào cũng quan tâm, yêu chiều vợ hết mực. Cho đến ngày hôm ấy, đi làm về Tiến xị mặt bảo vợ: "Chán quá em ạ, sang tuần anh lại phải đi công tác Sài Gòn chục hôm. Lại rơi đúng vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tụi mình. Hay em nghỉ phép đi cùng anh nhé. Tiện vợ chồng đổi gió luôn".

Nghe vậy Linh mỉm cười véo má chồng: "Anh thừa biết công việc của em bận thế nào mà. Làm sao nghỉ phép từng ấy ngày đi với anh. Thôi anh cứ đi đi, sau về chúng mình tổ chức kỷ niệm sau".

Song hôm sau, có việc cần vào mạng, vì máy hết pin nên Linh đành mượn máy chồng. Ngờ đâu vừa cầm tới máy Tiến, thấy có tin nhắn mới gửi tới từ 1 số không lưu tên, tò mò cô mở luôn ra đọc: "Cưng ơi, đợi mãi vẫn chưa tới ngày đi công tác chung nhỉ. Hồi hộp quá đi mất".

Chồng lập mưu đi 'đu đưa' cùng bồ nhí, tôi bất ngờ xuất hiện khiến cả 2 đơ đẫn chỉ dám nhìn nhau từ xa và màn 'diệt cỏ' tận gốc mới hả dạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng còn nghi ngờ gĩ nữa, Linh dám chắc Tiến đã ngoại tình. Ngay lập tức, Linh thuê người điều tra thì biết bồ của Tiến không phải ai quá xa lạ mà chính là ả đồng nghiệp làm cùng cơ quan với anh. Ả đã có chồng, mới cưới năm ngoái. Vào trang cá nhân thấy ả chịu khó up ảnh khoe hạnh phúc bên chồng lắm, vậy mà lại dám ngoại tình. Nhìn ảnh cô ta, Linh lẩm bẩm: "Được, để chị cho em bài học".

Đúng lịch Tiến đi "công tác", Linh dậy sớm chuẩn bị hành lý tiễn chồng ra tận xe. Tiến vẫn tỏ ra bịn rịn, dặn đi dặn lại vợ: "Ở nhà em nhớ ăn uống đầy đủ, buồn thì sang nhà bố mẹ, lúc nào anh về sẽ qua đón".

Linh vâng dạ gật đầu ôm hôn tạm biệt Tiến. Song ra tới sân bay, Tiến đang ngó nghiêng tìm người tình thì tiếng vợ gọi phía sau làm anh giật bắn người. Còn nghĩ nghe nhầm, song quay lại thấy đúng là Linh mà anh khiếp vía. Không những thế, tay cô còn đang kéo vali, đầu đội mũ, tư thế sẵn sàng chuẩn bị lên máy bay.

Hoảng hồn, Tiến đến bên vợ lắp bắp: "Thế này là sao? Em bảo bận cơ mà?".

Linh nắm tay chồng cười hớn hở: "Bận thì bận thật, song em muốn tạo bất ngờ cho anh. Kỉ niệm ngày cưới làm sao em để anh một mình được cơ chứ. Vả lại lâu rồi vợ chồng mình chẳng được đi đâu xa, coi như chuyến này để hâm nóng tình cảm luôn. Em phải nhờ người quen mới đặt được vé cùng chuyến đấy, khó khăn lắm chứ chồng tưởng à".

Chồng lập mưu đi 'đu đưa' cùng bồ nhí, tôi bất ngờ xuất hiện khiến cả 2 đơ đẫn chỉ dám nhìn nhau từ xa và màn 'diệt cỏ' tận gốc mới hả dạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Linh nhác thấy phía xa là bóng dáng cô bồ nhí của Tiến đang đứng trơ chứng kiến tất cả. Có lẽ cô ả điên tiết lắm nhưng đành ngậm ngùi nhìn nhân tình ôm vợ lên máy bay.

Khỏi phải nói khi đó Linh đắc ý thế nào. Tiến vì muốn chiều lòng vợ nên đưa cô đi khắp nơi để đổi gió, dù biết rằng ở nhà người tình đang ghen lồng lộn.

Đúng ngày về, Linh quyết định ra chiêu cuối cùng để dằn mặt cả chồng lẫn ả nhân tình, cùng lắm thì dẫn nhau ra tòa ly hôn chứ nhất định cô không bao giờ chấp nhận cái cảnh "chồng chung vợ chạ".

Đợi lúc Tiến đi tắm, cô lén lấy máy anh up hết những ảnh tình tứ ngọt ngào của hai vợ chồng trong chuyến đi đổi gió vừa qua lên trang cá nhân rồi tag tên người tình của chồng vào với dòng chia sẻ: "Đẹp không em?".

Quả đúng như Linh đoán, chưa đầy 30s, lập tức ả ta inbox ngay cho Tiến: "Anh làm thế là sao? Lẽ ra người đi công tác cùng anh là em. Đã đổi người lại còn up ảnh, tag tên em làm gì? Có phải anh muốn em tức chết không?".

Đúng lúc Tiến mở cửa nhà tắm đi ra, Linh nhếch miệng đưa máy cho chồng: "Kìa, giải thích đi anh. Có người đang giận rồi đó".

Nhìn vào màn hình, Tiến rụng rời chân tay, mặt tái xám giữ tay vợ hỏi: "Em,… em biết...?... Anh xin lỗi, xin em hãy bỏ qua cho anh lần này".

Nhìn điệu bộ cuống cuồng của chồng, giọng Linh đanh lại: "Bảo cô ta gọi tới gặp tôi nói chuyện đàng hoàng. Nếu không đừng trách tôi quá đáng".

Chẳng rõ bản thân bị vợ theo dõi từ khi nào nhưng xem những chứng cứ ngoại tình của mình với cô bồ mà Tiến vã mồ hôi hột. Lập tức anh hí hoáy nhắn tin cho cô ta.

Linh không buồn quan tâm chồng nói gì với người tình, nhưng ngay hôm sau cô nhận được cuộc gọi từ ả. Ả không dám trực tiếp tới gặp Linh, qua điện thoại, cô ả rối rít van xin Linh bỏ qua không nói chuyện ngoại tình cho chồng ả biết, rồi hứa sẽ tự giác nghỉ việc, cắt hoàn toàn liên lạc với Tiến.

Còn với chồng, Linh chọn cách im lặng, cô muốn theo dõi thái độ của anh thêm 1 thời gian rồi mới đưa ra quyết định. Nếu anh thật sự hối cải, cô sẽ nhắm mắt cho thêm cơ hội, còn không Linh sẵn sàng buông tay không tiếc nuối.

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