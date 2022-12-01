'Trà xanh' đến tận nhà giở giọng yêu cầu 'nhượng chồng', ngờ đâu vừa nghe màn giới thiệu của chính thất thì ả tím mặt quay về thẳng

Tâm sự 01/12/2022 13:30

Thấy Huệ mở cửa đi ra với bộ đồ mặc ở nhà cũ kỹ, tạp dề vẫn đeo trên người, Ngân nhếch miệng cười mỉa: "Chắc chị là vợ anh Quân hả? Thiên hạ đồn thổi không sai nhỉ, nhìn chị giống ô sin của anh ấy hơn là vợ đó".

Sau khi kết hôn, Huệ quyết định sẽ rút về hậu phương, mọi việc công ty để Quân gánh vác. Mới đó đã 8 năm trôi qua, giờ Huệ đã là một bà nội trợ đảm đang, chẳng mấy khi động tới váy áo phấn son, người lúc nào cũng đeo tạp dề cùng mùi dầu mỡ quyện khắp cơ thể.

Có tiền, có địa vị, Quân bắt đầu cho mình cái quyền được thưởng thức cái đẹp. Tất nhiên vợ thì anh vẫn yêu, nhưng anh muốn đổi gió. Nhất là từ khi gặp Ngân, Quân như vướng phải lưới tình, quên hết những lời hứa hẹn, thề nguyền năm xưa với vợ. Song Quân diễn cũng khéo, ở bên bồ về là anh "chùi mép" sạch bong, chiều vợ chiều con hết mức thành thử Huệ có nhạy cảm cỡ nào cũng không nhận ra chồng đang phản bội.

Ở phía Ngân, ban đầu ả bảo chỉ cần được Quân yêu thì cô ta không màng danh phận. Nhưng càng về sau ả càng lấn lướt đòi hỏi: "Chẳng lẽ anh cứ bắt em sống cảnh lén lút như thế này mãi à?".

Mỗi lần nghe người tình nói thế, Quân lại nhăn nhó: "Ô hay, anh còn phải nói với em thêm bao nhiêu lần nữa. Anh tuyệt đối không bao giờ bỏ vợ. Hơn nữa anh có để em thiếu thốn cái gì đâu, tiền bạc, trang sức, váy áo anh sắm đủ cả cho em. Vậy còn đòi hỏi gì nữa?".

'Trà xanh' đến tận nhà giở giọng yêu cầu 'nhượng chồng', ngờ đâu vừa nghe màn giới thiệu của chính thất thì ả tím mặt quay về thẳng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết không thể thuyết phục được Quân, Ngân quay tính cách khác. Mấy ngày đó, ả ta cứ thắc mắc mãi, rốt cuộc vợ Quân có gì ghê gớm mà sao cứ động nhắc tới là anh nhảy cồ cồ lên bảo vệ. Tuy qua lại với nhau đã mấy tháng, song chưa bao giờ ả nghe Quân kể gì về vợ.

Tính Ngân vốn hiếu thắng, không chịu thua, ả liền tìm tới tận nhà gặp Huệ. Bắt taxi mất nửa tiếng, tới nơi Ngân tự tin nhấn chuông. Thấy Huệ mở cửa đi ra với bộ đồ mặc ở nhà cũ kỹ, tạp dề vẫn đeo trên người, Ngân nhếch miệng cười mỉa: "Chắc chị là vợ anh Quân hả? Thiên hạ đồn thổi không sai nhỉ, nhìn chị giống ô sin của anh ấy hơn là vợ đó".

Thái độ xấc xược của Ngân làm Huệ hơi choáng, cố bình tĩnh cô hỏi: "Cô là ai mà dám tới nhà tôi ăn nói ngông cuồng vậy?".

Ngân cong cớn đáp: "À, ở công ty em là nhân viên cấp dưới của chồng chị. Còn khi ra khỏi cồng ty thì…".

Vừa nói Ngân vừa mở điện thoại cho Huệ xem mấy tấm ảnh nóng ả chụp cùng Quân rồi vênh mặt: "Là ai thì chị tự nhìn đi khắc rõ".

Nhìn Huệ xây xẩm mặt mày, Ngân tự đắc nói tiếp: "Em với chồng chị thật lòng yêu nhau, nhưng anh Quân còn do dự chưa bỏ chị vì nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ của 2 người. Nhưng em nói thật, một khi hết yêu rồi, sống với nhau vì lòng tHuệ hại làm sao hạnh phúc được. Tốt nhất chị chủ động ly hôn, buông tha cho anh ấy đi".

Nghe bồ của chồng nói, Huệ chẳng buồn đáp lại, cô lấy luôn điện thoại gọi chồng: "Anh tuyển nhân viên mà không ngó qua nhâm phẩm à? Để nhân viên tới tận nhà yêu cầu em nhượng chồng thế này là sao. Nếu anh không đủ năng lực điều hành công ty thì về đi để em cử người khác".

'Trà xanh' đến tận nhà giở giọng yêu cầu 'nhượng chồng', ngờ đâu vừa nghe màn giới thiệu của chính thất thì ả tím mặt quay về thẳng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngân ớ người không hiểu cuộc điện thoại kia là thế nào, Huệ đã cười tươi hỏi lại: "Chắc anh Quân chưa nói cho cô biết vợ anh ấy là ai nhỉ. Thế để tôi nói cô nghe nhé. Chủ nhân thật sự của công ty cô đang làm là tôi đó. Chính tôi sáng lập ra công ty ấy, anh Quân chỉ là người thay tôi điều hành. Mà cái loại nhân viên thiếu đạo đức như cô, tôi tuyệt đối không thuê".

Tưởng Huệ nói xạo, mặt Ngân vẫn tỉnh bơ. Chỉ cho tới khi Quân gọi cho ả: "Có phải cô tới nhà tìm vợ tôi không? Cô điên hả? Cô nghỉ việc ngay hôm nay đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa".

Ngân ú ớ không thốt lên lời, cay cú ả vùng vằng xách túi về thẳng. Quân thì lập tức phi xe về xin lỗi vợ. Anh biết tội mình gây ra là quá lớn nên nguyện sẽ dùng hết phần đời còn lại để chuộc lỗi với Huệ, chỉ mong cô rộng lòng cho anh cơ hội.

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