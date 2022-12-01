'Tiểu tam' đòi tôi phải nhượng chồng, tôi nhẹ nhàng đồng ý và chỉ gửi cô ả giấy xét nghiệm HIV, không ngờ mới tung một chiêu mà cô ta đã chạy mất dép

Tâm sự 01/12/2022 14:23

Bé thứ hai sinh được khoảng 6 tháng thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Ngày biết chuyện tôi như phát điên lên, mọi thứ sụp đổ. Tôi vẫn nghĩ chồng mình là người quan tâm chăm sóc vợ con, vậy mà bây giờ anh ta lại phụ bạc, phản bội tôi.

Chẳng biết vì tôi có bầu, ở cữ ít quan tâm nên chồng mới tìm của lạ, hay vì anh ta hết yêu thương vợ con nữa. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi đọc được những tin nhắn mùi mẫn của chồng tôi và cô gái kia. Thì ra cô ta là nhân viên quán café gần nhà tôi, hai người họ đã qua lại với nhau được vài tháng.

Lấy điện thoại chụp lại toàn bộ cuộc hội thoại và lưu lại số máy của cô gái kia. Tôi không muốn đánh ghen hay làm ầm ĩ mọi chuyện, bởi tôi biết "xấu chàng thì hổ ai". Tôi muốn trị cô gái kia trước sau đó mới nói chuyện rõ ràng với chồng mình. Liên lạc và nói chuyện nhẹ nhàng, tôi dùng những lời lẽ phải trái để khuyên nhủ cô gái kia tránh xa chồng mình ra. Nhưng cô ta chẳng có vẻ xấu hổ mà còn thách thức và đề nghị tôi nhường chồng cho ả.

'Tiểu tam' đòi tôi phải nhượng chồng, tôi nhẹ nhàng đồng ý và chỉ gửi cô ả giấy xét nghiệm HIV, không ngờ mới tung một chiêu mà cô ta đã chạy mất dép - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện nhẹ nhàng không được, tôi đành phải dùng đến chiêu bài này. Tôi nhờ người quen mở phòng khám làm giả phiếu xét nghiệm HIV mang tên tôi với kết quả dương tính. Sau đó tôi chụp lại và gửi nó cho cô gái kia kèm tin nhắn: "Vì không muốn em khổ nên chị mới khuyên em rời xa anh Nam, nếu em đã quyết yêu anh ấy thì sau này hãy chăm sóc chồng và con giúp chị nhé, chắc chị sẽ không còn sống được bao lâu nữa".

Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả. Buổi tối đi làm về chồng tôi không hỏi han gì con cái, anh ta chỉ ôm khư khư chiếc điện thoại và liên tục bấm gọi cho ai đó. Tôi biết đã có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau khi chồng tôi ra khỏi nhà đi làm thì tôi cũng nhờ người trông con và phóng xe đi ngay sau đó. Tôi đến quá café nơi cô gái kia làm việc, hỏi ra mọi người thì tôi được biết cô ta không làm ở đây nữa mà đã xin nghỉ việc về quê từ hôm qua, cô ấy cũng không nói lý do xin nghỉ là gì.

'Tiểu tam' đòi tôi phải nhượng chồng, tôi nhẹ nhàng đồng ý và chỉ gửi cô ả giấy xét nghiệm HIV, không ngờ mới tung một chiêu mà cô ta đã chạy mất dép - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên đường về nhà tôi tủm tỉm cười, không ngờ tình nhân của chồng tôi lại kém cỏi thế, mới một trận đã chạy mất dép. Giờ thì đến lượt lão chồng, tôi xác định sẽ không để gia đình tan nát được. Tôi đang nghĩ sẽ tìm cách nào đó dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

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