Chồng yêu nhân tình đến mê muội nhưng vẫn trì hoãn ly hôn, tôi thuê thám tử điều tra, hóa ra là vì âm mưu đáng sợ này

Tâm sự 11/01/2023 06:50

Chồng tôi có nhân tình nhưng không muốn ly hôn, tôi tưởng anh ấy còn tiếc hôn nhân. Hóa ra không phải.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đã lấy chồng được 3 năm và hiện đã có một bé trai gần 2 tuổi. Từ lúc yêu đến lúc tôi có bầu, chồng tôi là một người đàn ông tốt, hiền lành, chu đáo và quan tâm đến vợ. Không những thế, anh cũng rất hiếu đễ với bố mẹ vợ, yêu quý anh chị em nhà vợ. Ai cũng nói rằng tôi thật tốt số khi cưới được anh ấy. 

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Giờ thì tôi mới biết tôi "tốt số" đến mức nào. Tôi từng tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại hay máy tính của anh. Dù tôi cũng từng nghe phong thanh rằng chồng tôi điển trai, phong độ vậy, có nhiều người vây quanh. Không những thế, nhiều người còn cảnh tỉnh rằng khi vợ có bầu là lúc chồng dễ ngoại tình. Nhưng tôi vẫn không tin ai ngoài chồng tôi. Và giờ, tôi biết mình đã lầm.

Niềm tin của tôi sụp đổ khi biết chồng có nhân tình. Đó là một người đàn bà hơn chồng tôi 5 tuổi, đã ly hôn chồng và đang nuôi một cô con gái năm nay học lớp 9. Hai người làm cùng phòng trong công ty của anh ấy. 

Lần đầu phát hiện chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, tôi khóc hết nước mắt nhắc lại chuyện tình cảm, lời thề hẹn của hai đứa. Nhưng trái với tâm trạng đau đớn của tôi, chồng lại tỏ ra cả điềm tĩnh. Anh không hề hối lỗi mà còn nói rằng giờ đã hết yêu tôi và đang dành hết tình cảm cho nhân tình. Anh còn bảo tôi về viết đơn đi để anh ký.

Quá đau khổ, tủi nhục, tôi về nói chuyện với hai bên gia đình để sớm chấm dứt chuyện hôn nhân này. Mấy ngày sau đó, chồng tôi được gia đình khuyên nên đã nghĩ lại. Anh hứa với tôi rằng sẽ sớm chấm dứt tình cảm với nhân tình để quay về vun vén cho gia đình. Tôi còn yêu chồng, lại còn thương con còn thơ dại nên mủi lòng cho anh một cơ hội. Thời gian sau đó, anh khá "ngoan". Tan sở, anh trở về nhà ngay với vợ con chứ không đi đêm, về hôm như trước nữa. Nhưng tôi vì đau một lần nên vẫn luôn dè chừng, cảnh giác. 

Chồng yêu nhân tình đến mê muội nhưng vẫn trì hoãn ly hôn, tôi thuê thám tử điều tra, hóa ra là vì âm mưu đáng sợ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 tháng sau đó, tôi tiếp tục phát hiện 2 người đó tiếp tục nhắn tin qua lại tình cảm trên một ứng dụng có tính bảo mật cao. Tôi nhắn tin, gọi điện cho nhân tình của chồng để dằn mặt. Nào ngờ, ả đàn bà đó còn ngang nhiên tuyên bố rằng tôi chỉ là vợ trên giấy tờ còn chị ta mới là chân ái trong tim của chồng tôi! Tôi nổi nóng, ghen tuông nhưng vẫn cố kiềm chế, chưa làm ảnh hưởng gì đến công việc của họ cả. 

Tôi thúc giục chồng xin nghỉ việc, tìm một công việc khác thì anh nói do dịch bệnh, ngành nghề của anh ít công ty tuyển dụng.

Tôi theo dõi thì bắt gặp chồng tôi bước ra từ nhà của nhân tình. Tôi tiến lại đối chất thì anh vẫn cố tình bao biện rằng anh chỉ đến nhà chị này để "lấy tài liệu" mà thôi. Tôi đòi ly hôn thì anh ngần ngừ, trì hoãn và phủ nhận mọi chuyện với nhân tình.

Trong suốt hơn 1 năm qua kể từ ngày chồng có nhân tình, tôi chưa có một ngày nào yên ổn. Tôi với chồng rất ít khi nói chuyện với nhau vì nói câu nào cũng khắc khẩu, cãi vã. Tiền nuôi con một mình tôi lo từ A-Z do chồng tôi còn nợ tiền mua căn hộ trả góp (căn hộ anh mua trước khi cưới tôi).

 

Sau tất cả mọi chuyện, tôi cũng chẳng còn chút tình cảm và sự tôn trọng nào với chồng nữa. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thương con trai tội nghiệp lớn lên không có bố.

Trong một lần tình cờ, tôi đọc trộm được tin nhắn chồng với nhân tình. Tôi biết được hai người đang bàn nhau để chồng tôi trì hoãn việc ly hôn cho đến khi con tôi tròn 3 tuổi để giành quyền nuôi con. Họ cho rằng với mức thu nhập của tôi hiện tại, tôi không thể giành quyền nuôi thằng bé.

Tôi đau khổ tột cùng, ôm con mà nước mắt rơi mỗi đêm. Hiện giờ, tôi không biết phải làm sao. Tôi không cần chồng nhưng tôi cần con trai. Thằng bé là điều quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Tôi mong mọi người hãy cho tôi biết tôi phải làm gì lúc này.

Hơn một tháng xa chồng, ngày gặp lại tôi khóc lặng khi biết 'chuyện tày trời' xảy ra ngay tại nhà

Hơn một tháng xa chồng, ngày gặp lại tôi khóc lặng khi biết 'chuyện tày trời' xảy ra ngay tại nhà

Anh ấy đã nói dứt khoát chia tay nhưng chị ta vẫn nhì nhằng níu kéo, nói thương nhớ, thề hẹn "như đúng rồi". Tôi bảo chồng không cần nói chuyện nhiều với chị ta mà chỉ cần chặn số là đủ rồi. Vậy mà người đàn bà ấy vẫn không dừng lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 32 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 17 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng