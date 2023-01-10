Hơn một tháng xa chồng, ngày gặp lại tôi khóc lặng khi biết 'chuyện tày trời' xảy ra ngay tại nhà

Tâm sự 10/01/2023 18:18

Anh ấy đã nói dứt khoát chia tay nhưng chị ta vẫn nhì nhằng níu kéo, nói thương nhớ, thề hẹn "như đúng rồi". Tôi bảo chồng không cần nói chuyện nhiều với chị ta mà chỉ cần chặn số là đủ rồi. Vậy mà người đàn bà ấy vẫn không dừng lại.

Sau khi sinh bé đầu, tôi bị "vỡ kế hoạch" nên có bầu bé thứ hai. Cảnh con mọn nheo nhóc, thức khuya, dậy sớm nên tôi chẳng có hứng thú gần chồng. Gần đây, tôi thấy chồng cứ đi "sửa chữa đồ" suốt mà chẳng thấy mang tiền về.

Tôi nhờ người theo dõi thì biết chồng tôi đang ngoại tình với một người phụ nữ muộn chồng ở xóm bên. Nghĩ đến cảnh chồng ngoại tình, trong khi 3 mẹ con tôi nheo nhóc, tự chăm sóc nhau, nước mắt tôi rơi ướt gối. Tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho chồng thì anh ấy van xin, lạy lục tôi nghĩ lại.

Chồng tôi khẳng định rằng anh với chị ta chỉ là quan hệ qua đường. Anh quen biết với người phụ nữ này trong một lần đi sửa máy giặt. Thấy chị ta dễ dãi, anh lại đang thiếu thốn chuyện chăn gối nên chỉ qua lại một thời gian chứ không có tình cảm gì sâu đậm. Sau đó, chồng tôi cũng dứt khoát chia tay người đàn bà đó.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi thương 2 đứa con nên đành nhắm mắt cho qua. Sau đó, tôi thấy chồng cũng thay đổi. Anh không đi sớm về khuya nữa, lại chịu khó làm việc nhà. Đi làm lương được bao nhiêu, anh đưa hết cho vợ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy người phụ nữ đó gọi điện, nhắn tin cho chồng tôi.

Hơn một tháng xa chồng, ngày gặp lại tôi khóc lặng khi biết 'chuyện tày trời' xảy ra ngay tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy đã nói dứt khoát chia tay nhưng chị ta vẫn nhì nhằng níu kéo, nói thương nhớ, thề hẹn "như đúng rồi". Tôi bảo chồng không cần nói chuyện nhiều với chị ta mà chỉ cần chặn số là đủ rồi. Vậy mà người đàn bà ấy vẫn không dừng lại.

Hôm ấy, tôi ru 2 con ngủ xong, định đi ngủ thì thấy điện thoại báo tin nhắn. Mở điện thoại ra, người tôi nóng bừng khi thấy ả tiểu tam gửi một loạt ảnh giường chiếu của chị ta với chồng tôi ngày trước. Ả tiểu tam còn nhắn: "Em thấy này, chị và chồng em đã từng yêu nhau say đắm như thế đấy. Em liệu mà giữ chồng kẻo anh ấy lại nhớ chị quá không chịu được".

Thật sự, là phụ nữ với nhau, tôi không hiểu vì sao chị ta lại trơ trẽn đến mức ấy. Ban đầu, tôi định chặn số, không nói gì nhưng chị ta quá đáng quá nên tôi quyết định ra tay một lần. Tôi gửi tin nhắn: "Chồng em và chị từng hạnh phúc thế thì tại sao anh ấy lại quay về với em? Bởi chồng em cũng chỉ coi chị là thú vui qua đường thôi. Còn anh ấy coi em là vợ, là mẹ của các con anh ấy. Vậy nên bấy lâu nay chị ra sức mồi chài, níu kéo nhưng chồng em cũng đâu có để tâm đến."

Đọc xong tin nhắn của tôi, chị ta im bặt luôn, chẳng nhắn gửi gì nữa. Từ đó, người đàn bà ấy cũng không liên lạc gì với tôi nữa. Còn với việc chồng ngoại tình, tôi đã đã cư xử hết sức bao dung, chân thành. Nếu anh ấy còn đi vào vết xe đổ một lần nữa, tôi sẽ không thể nào tha thứ thêm một lần nữa đâu.

Đêm tân hôn đầy hụt hẫng, sáng ra đã được mẹ chồng tặng ngay cho thứ đắt tiền này với lý do 'sốc tận óc'

Đêm tân hôn đầy hụt hẫng, sáng ra đã được mẹ chồng tặng ngay cho thứ đắt tiền này với lý do 'sốc tận óc'

Trái với mong đợi, đêm tân hôn nguội hơn tôi tưởng, nhưng bất ngờ là sáng hôm sau mẹ chồng lại tặng ngay thứ đắt tiền này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 43 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 13 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 28 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng