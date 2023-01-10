Hơn một tháng xa chồng, ngày gặp lại tôi khóc lặng khi biết 'chuyện tày trời' xảy ra ngay tại nhà

Anh ấy đã nói dứt khoát chia tay nhưng chị ta vẫn nhì nhằng níu kéo, nói thương nhớ, thề hẹn "như đúng rồi". Tôi bảo chồng không cần nói chuyện nhiều với chị ta mà chỉ cần chặn số là đủ rồi. Vậy mà người đàn bà ấy vẫn không dừng lại.

Sau khi sinh bé đầu, tôi bị "vỡ kế hoạch" nên có bầu bé thứ hai. Cảnh con mọn nheo nhóc, thức khuya, dậy sớm nên tôi chẳng có hứng thú gần chồng. Gần đây, tôi thấy chồng cứ đi "sửa chữa đồ" suốt mà chẳng thấy mang tiền về. Tôi nhờ người theo dõi thì biết chồng tôi đang ngoại tình với một người phụ nữ muộn chồng ở xóm bên. Nghĩ đến cảnh chồng ngoại tình, trong khi 3 mẹ con tôi nheo nhóc, tự chăm sóc nhau, nước mắt tôi rơi ướt gối. Tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho chồng thì anh ấy van xin, lạy lục tôi nghĩ lại.

Chồng tôi khẳng định rằng anh với chị ta chỉ là quan hệ qua đường. Anh quen biết với người phụ nữ này trong một lần đi sửa máy giặt. Thấy chị ta dễ dãi, anh lại đang thiếu thốn chuyện chăn gối nên chỉ qua lại một thời gian chứ không có tình cảm gì sâu đậm. Sau đó, chồng tôi cũng dứt khoát chia tay người đàn bà đó. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi thương 2 đứa con nên đành nhắm mắt cho qua. Sau đó, tôi thấy chồng cũng thay đổi. Anh không đi sớm về khuya nữa, lại chịu khó làm việc nhà. Đi làm lương được bao nhiêu, anh đưa hết cho vợ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy người phụ nữ đó gọi điện, nhắn tin cho chồng tôi.

Ảnh minh họa: Internet Anh ấy đã nói dứt khoát chia tay nhưng chị ta vẫn nhì nhằng níu kéo, nói thương nhớ, thề hẹn "như đúng rồi". Tôi bảo chồng không cần nói chuyện nhiều với chị ta mà chỉ cần chặn số là đủ rồi. Vậy mà người đàn bà ấy vẫn không dừng lại. Hôm ấy, tôi ru 2 con ngủ xong, định đi ngủ thì thấy điện thoại báo tin nhắn. Mở điện thoại ra, người tôi nóng bừng khi thấy ả tiểu tam gửi một loạt ảnh giường chiếu của chị ta với chồng tôi ngày trước. Ả tiểu tam còn nhắn: "Em thấy này, chị và chồng em đã từng yêu nhau say đắm như thế đấy. Em liệu mà giữ chồng kẻo anh ấy lại nhớ chị quá không chịu được". Thật sự, là phụ nữ với nhau, tôi không hiểu vì sao chị ta lại trơ trẽn đến mức ấy. Ban đầu, tôi định chặn số, không nói gì nhưng chị ta quá đáng quá nên tôi quyết định ra tay một lần. Tôi gửi tin nhắn: "Chồng em và chị từng hạnh phúc thế thì tại sao anh ấy lại quay về với em? Bởi chồng em cũng chỉ coi chị là thú vui qua đường thôi. Còn anh ấy coi em là vợ, là mẹ của các con anh ấy. Vậy nên bấy lâu nay chị ra sức mồi chài, níu kéo nhưng chồng em cũng đâu có để tâm đến." Đọc xong tin nhắn của tôi, chị ta im bặt luôn, chẳng nhắn gửi gì nữa. Từ đó, người đàn bà ấy cũng không liên lạc gì với tôi nữa. Còn với việc chồng ngoại tình, tôi đã đã cư xử hết sức bao dung, chân thành. Nếu anh ấy còn đi vào vết xe đổ một lần nữa, tôi sẽ không thể nào tha thứ thêm một lần nữa đâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-mot-thang-xa-chong-ngay-gap-lai-toi-khoc-lang-khi-biet-chuyen-tay-troi-xay-ra-ngay-tai-nha-544886.html