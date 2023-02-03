Căn hộ chung cư nơi chúng tôi làm chủ tuy ở tít trên tầng 12 nhưng có diện tích khá rộng với 3 phòng ngủ, mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ, bóng loáng, đẹp đến mê mẩn, khiến mấy mẹ con tôi cứ nhìn ngắm, vuốt ve hết vật nọ đến vật kia cả tuần mà không biết chán. Còn chồng tôi với tay nghề giỏi của một thợ kĩ sư điện anh bận rộn lắp đặt, thay đổi thiết bị điện theo ý thích của tôi và các con sao cho thuận tiện, an toàn và thẩm mĩ nhất.

Vợ chồng tôi mất 2 ngày nghỉ phép năm, cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần cùng cô con gái lớn 8 tuổi và cô út 5 tuổi tạm biệt căn nhà thuê trọ mà gia đình tôi đã gắn bó suốt 10 năm qua để chuyển đến nơi ở mới.

Tôi không mất nhiều thời gian để chào hỏi, làm quen với các hộ láng giềng, vì mỗi tầng chỉ có 5 căn, ngoài gia đình tôi thì chủ của 3 căn hộ còn lại đều là những cặp vợ chồng còn khá trẻ, và con của họ đều nhỏ tuổi hơn bé gái lớn nhà tôi. Chỉ duy nhất căn đối diện với nhà tôi là của Thảo, một cô gái xinh đẹp, trẻ hơn cái tuổi 26 của mình, Thảo sống độc thân và đang làm chủ một shop giày thể thao thời trang có tiếng trên phố. Nói chung tôi thấy mua được căn hộ ở đây là may mắn bởi hàng xóm đều là những người có hiểu biết lịch sự, thân thiện và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau.

Vợ chồng tôi yêu nơi ở mới của chúng tôi, bởi đó là kết quả của bao năm làm lụng nghiêm túc của cả hai vợ chồng, là số tiền dành dụm, chắt chiu, tiết kiệm đến tối đa mọi chi tiêu trong gia đình, cộng thêm một phần vay trả góp dài hạn mà ngân hàng ưu ái cho chúng tôi.

Dịp để Thảo và gia đình tôi thân thiết, gắn bó hơn đó là hôm chiếc máy giặt của Thảo gặp sự cố lại đúng vào kì nghỉ lễ dài ngày nên không gọi được thợ. Tôi chủ động nhờ chồng sang xem hộ Thảo và không khó để chiếc máy giặt vận hành trơn tru sau một lúc chồng tôi ra tay. Chắc để cảm ơn vụ sửa máy giặt của chồng tôi cho Thảo nên nhân con gái đầu của chúng tôi đón sinh nhật lần thứ 9, Thảo tặng cháu một đôi giày dùng để đi học rất xịn, ngoài ra Thảo còn bẽn lẽn biếu vợ chồng tôi mỗi người một đôi giày thể thao mà không hiểu sao Thảo lại biết được chính xác số đo đến nỗi tôi và chồng vừa ngạc nhiên, vừa cảm động.

Ảnh minh họa: Internet

Không những thế Thảo còn cho con gái út của chúng tôi một bộ váy đẹp, bồng bềnh những ren, những nơ màu sắc bắt mắt khiến cho cô bé đòi diện ngay mà nhất định không chịu cho mẹ giặt sạch. Tôi thì chưa có dịp dùng đôi giày của Thảo tặng chứ chồng tôi dù là tranh thủ đi bộ quanh khu chung cư hay đi café thư giãn với bạn bè anh đều chuẩn bị thời trang để kết hợp với đôi giày ưa thích đó.

Rồi bỗng nhiên Thảo bị ốm, tưởng chỉ là cảm lạnh thông thường không ngờ Thảo phải nhập viện vì sốt cao liên tục. Bố mẹ Thảo già yếu, Thảo lại chẳng có ai thân quen ở thành phố, nên cuối cùng tôi cùng chồng thay nhau chăm sóc Thảo.

Ngày ra viện thấy em còn yếu và gặp dịp chồng tôi đang ở nhà để hoàn thiện sơ đồ thiết kế mạng lưới điện cho đối tác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty, nên tôi nói chồng thỉnh thoảng chạy qua, chạy lại xem Thảo cần gì thì giúp đỡ vì tôi là kế toán của doanh nghiệp không có thời gian rỗi…

Cái tin Thảo không có người yêu mà mang bầu khiến cả khu chung cư xôn xao. Còn chồng tôi lúc nào cũng như người trên đống lửa, đang ăn cơm với cả nhà, thậm chí đang ngủ chung giường với vợ cũng giật mình thon thót.

Thấy biểu hiện khả nghi của chồng, tôi đánh bạo tra hỏi, tưởng chồng giấu, không ngờ anh van tôi đừng làm to chuyện vì cái bầu của Thảo là kết quả những lần anh qua mặt tôi vụng trộm với cô ấy khi anh chăm sóc cho Thảo lúc Thảo ốm. Tuyệt vọng, đau khổ đến tan nát cả con tim khi hai đứa con của tôi còn quá bé bỏng, còn Thảo chỉ vài tháng nữa là “khai hoa, nở nhụy”.