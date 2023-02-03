Sau khi ly dị, tôi giành quyền nuôi con gái và gửi con ở quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc giúp. Tôi ra thành phố tiếp tục công việc. Tôi với Trung - chồng của bạn thân hồi đại học với tôi làm cùng nhau. Trung là cấp trên của tôi, chúng tôi thường xuyên trao đổi công việc.

Tôi năm nay 28 tuổi và là mẹ đơn thân của một bé gái 3 tuổi. Tôi với chồng cũ không có duyên với nhau nên không được ở bên nhau lâu. Lúc con gái tôi mới 6 tháng tuổi, anh đã ngoại tình. Lúc mới ly dị, tôi trách và hận anh lắm. Nhưng giờ, tôi đã nghĩ mọi chuyện thoáng hơn.

Anh kể dạo này chuyện vợ chồng anh cũng có nhiều trục trặc. Anh với Huyền không còn yêu và hiểu nhau nữa. Giờ cả hai đều cố gắng để bé Su có bố, có mẹ thôi. Anh còn tiết lộ rằng cô bạn của tôi là người bị động, tẻ nhạt trong chuyện gối chăn. Về đến nhà, Huyền chỉ chăm chăm lo cho con cái mà không quan tâm gì đến chồng.

Biết tôi mới ly dị chồng, thỉnh thoảng Trung cũng hỏi han, chia sẻ, động viên khiến tôi cảm kích. Thời gian gần đây, tôi thấy Trung quan tâm nhiều hơn đến tôi. Anh hay mua đồ ăn cho tôi. Đêm đến, anh cũng nhắn tin tâm sự với tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, công ty tôi tổ chức đi dã ngoại 1 ngày ở Tam Đảo. Sau buổi liên hoan, tôi và Trung đều say. Chúng tôi đã làm chuyện sai trái ở một nhà nghỉ gần đó. Sau chuyện vụng trộm đó, tôi đã biết mình đã sai và không muốn tiếp tục sai nữa.

Tôi bắt Trung phải hứa rằng không bao giờ được phạm phải sai lầm đó nữa. Nhưng mỗi khi Trung hẹn tôi đi 'tâm sự', tôi lại không nỡ chối từ. Tôi với Trung - 2 kẻ thiếu thốn tình cảm cứ thế lao vào nhau.

Vụng trộm với Trung nhưng tôi vẫn là "chiến hữu, bồ tèo" của vợ anh ấy. Huyền vẫn thường xuyên nhắn tin tâm sự, chia sẻ với tôi về mọi chuyện. Tôi cũng nhận con gái Huyền làm con nuôi.

Tôi suy nghĩ nhiều đến mối tình vụng trộm, sai trái này và muốn chấm dứt. Nhiều đêm, tôi mơ thấy mình bị Huyền chửi mắng, đánh ghen bầm dập, dùng dao rạch mặt để trả thù. Tôi la hét, quằn quại trong đau đớn mà không biết làm gì hơn. Lúc tỉnh dậy, thấy người ướt đẫm mồ hôi, tôi mới hoàn hồn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nói chuyện này với Trung và muốn chấm dứt mọi chuyện vụng trộm vì quá cắn rứt, đau khổ. Tuy nhiên, Trung nói anh ấy không muốn dừng lại. Trung hiện nguyên hình là một người đàn ông tham lam, ích kỷ.

Anh ta vừa trấn an, vừa dọa tôi: "Em đang suy nghĩ quá nhiều. Em với anh vẫn đang ở "vùng an toàn" mà. Huyền không hề nghi ngờ gì cả. Cô ấy vẫn nghĩ anh và em chỉ là đồng nghiệp thôi. Mình cứ yêu nhau thế này, anh thấy đôi bên cùng có lợi mà."

Số là hai tháng trước, do không cẩn thận nên tôi mắc lỗi sai trong quyết toán thuế, làm thất thoát một khoản tiền lớn của công ty. Trung đã giúp tôi xử lý vấn đề này. Trung nói nếu tôi bỏ anh ấy, anh sẽ nói chuyện này trong cuộc họp của công ty. Tôi chắc chắn sẽ mất việc.

Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đang có một công việc tốt, đang trên đà thăng tiến. Có điều, tôi lỡ vướng vào mối tình vụng trộm sai trái với Trung.

Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể giải quyết mọi chuyện cho êm thấm, trọn vẹn.