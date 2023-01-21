Chồng trách tôi không kiếm được tiền, bố đến chơi nói một câu khiến anh ấy 'cứng họng', lập tức xin lỗi ngay

Thời gian tôi nghỉ sinh ở nhà lại không kiếm được tiền, tôi tính ngay sau khi hết ở cữ, tôi đi làm ngay. Nhưng chồng lại thấy con còn nhỏ nên bảo tôi ở nhà chăm con thêm một thời gian.

Hai vợ chồng tôi đã kết hôn được hai năm. Trong thời gian này, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Ngoài những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống, thường không có mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên, kể từ khi tôi sinh con trai, mọi việc trở nên khác hẳn, nhiều xích mích xảy ra. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà bỗng tăng lên, trong khi lương vẫn "giậm chân tại chỗ", chồng trở nên cáu gắt hơn.

Thời gian tôi nghỉ sinh ở nhà lại không kiếm được tiền, tôi tính ngay sau khi hết ở cữ, tôi đi làm ngay. Nhưng chồng lại thấy con còn nhỏ nên bảo tôi ở nhà chăm con thêm một thời gian. Dù có bố mẹ chồng giúp nhưng ông bà già rồi không nhanh nhẹn và khoa học được. Nghe chồng nói cũng có lý nên tôi đồng ý ở nhà thêm. Nhưng khi con trai mới 7 tháng tuổi thì bố chồng tôi chẳng may bị ngã, nằm liệt giường. Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khi chồng một mình đi làm, tôi thì ở nhà chăm cả con nhỏ, cả bố chồng. Bản thân tôi thấy mệt mỏi lắm rồi nhưng giờ chưa thể bỏ đó mà đi làm được, đành chịu. Ảnh minh họa: Internet Cách đây ít hôm bố mẹ tôi đến nhà chơi. Trong lúc ăn cơm, bỗng dưng chồng bóng gió kêu khổ sở, anh còn trách móc tôi ở nhà không kiếm ra tiền. Không khí gia đình đang nói chuyện vui vẻ bỗng trầm lắng.

Tôi không dám nói gì nhưng bố tôi tức quá lên tiếng: "Này, anh nói con gái tôi không kiếm tiền được đúng không? Tôi tính cho anh, nó ở nhà vừa chăm con vừa chăm bố anh, tôi tính rẻ ra đi thuê cũng 10 triệu một tháng, còn khó tìm được người tử tế. Nó ở nhà nhưng cũng kiếm được một nấy tiền đó, nếu nó đi làm, thì anh có bỏ tiền ra thuê được người khác không?". Nói xong bố tôi tức lên quát và bảo tôi về ngay nhà ngoại ở. Trong lúc đó, chồng tôi mới nhận ra vấn đề, anh quỳ xuống xin lỗi bố tôi tha thứ cho suy nghĩ bồng bột của anh. Chứng kiến cảnh này, tôi đau lòng lắm. Tôi biết, chồng cũng áp lực khi chồng phải gồng gánh gia đình, còn bố đẻ thì xót con. Sau đó, tôi phải xoa dịu cả hai bên, rồi bố tức tốc ra về. Mấy hôm nay, chồng cứ làm hòa và tỏ vẻ quan tâm đến tôi hơn. Nhưng tôi đang tính, khả năng sắp tới phải đi làm thì đỡ hơn nhưng chưa biết gửi con cho ai, rồi bố chồng nằm liệt sẽ ai chăm sóc, mẹ chồng thì già rồi. Tôi đang rất khó xử, hãy cho tôi lời khuyên.

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh' Một lần, tôi đi tiếp khách về muộn, về đến nhà tôi mở cửa không được. Nhìn kĩ ra thì chồng thay ổ khóa, gọi điện cho anh cũng tắt máy.

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