Chồng tôi vốn là người đàn ông hoàn hảo cho đến khi giác quan thứ 6 của tôi thức tỉnh

Tâm sự 12/05/2023 17:06

Phụ nữ có giác quan thứ 6, đàn ông đừng hòng che giấu khi đã đi ngoại tình.

Có lẽ vì phụ nữ vốn dĩ thiệt thòi hơn đàn ông nên tạo hóa đã ban cho họ thêm giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén để nhận ra những xảo trá, lọc lừa. Nhờ có giác quan này, phụ nữ dễ dàng nhận ra những thay đổi dù vô cùng nhỏ nhặt, chẳng ai để ý đến. Họ dễ dàng linh cảm thấy việc chồng ngoại tình, làm điều sai trái dẫu anh ta đã giấu giếm rất kĩ. Đàn ông có thể qua mặt được bất kỳ ai nhưng làm sao có thể qua mặt được người đầu ấp tay gối của mình!

Chồng tôi vốn là người đàn ông hoàn hảo cho đến khi giác quan thứ 6 của tôi thức tỉnh - Ảnh 1
Có lẽ, phụ nữ thiệt thòi nên tạo hóa đã cho họ giác quan thứ 6 - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu chuyện có thật của anh đồng nghiệp của tôi. Anh đã cưới vợ được 5 năm và có một cô công chúa xinh xắn 2 tuổi. Cuộc sống gia đình anh ấm êm, chẳng có gì phàn nàn cả. Nhưng “ma xui quỷ khiến”, trong một lần đi đám cưới thì anh gặp lại người yêu cũ. Ngày trước, anh và cô này có một mối tình vô cùng đẹp và lãng mạn. Yêu nhau được 2 năm thì cô phải theo gia đình định cư bên nước ngoài. Họ chia tay trong tiếc nuối, đau khổ.

Hơn 10 năm không gặp, mối tình dĩ vãng tưởng chôn chặt lại có dịp sống dậy trong anh. Cô ấy bây giờ xinh đẹp, gợi cảm vô cùng và lại chưa có chồng. Lâu lắm mới về Việt Nam, cô ấy muốn đi thăm thú nhiều nơi, anh mạnh miệng xung phong. Vậy là những ngày sau đó, anh chở cô ấy đi khắp nơi, có cả những địa điểm mà ngày xưa hai người thường hẹn hò. Tình yêu sống dậy, anh như yêu lại một lần nữa. Thậm chí anh đã xin nghỉ phép công ty vài ngày để dắt cô ấy đi du lịch xa, nói dối vợ là đi công tác. Họ quấn với nhau như sam, anh quên mất tổ ấm nhỏ của mình.

Chồng tôi vốn là người đàn ông hoàn hảo cho đến khi giác quan thứ 6 của tôi thức tỉnh - Ảnh 2
Anh ngoại tình với người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet

Anh kể rằng anh giấu vợ mình kĩ lắm. Vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn phụ vợ việc nhà, vẫn “trả bài” đầy đủ. Nhân tình của anh chỉ về chơi ở Việt Nam mấy tháng, xong rồi coi như chia tay êm thấm. Nhưng chỉ 1 tháng ngoại tình, vợ anh đã phát hiện ra tất cả. Cô ấy đau khổ, còn anh thì sững sờ và thắc mắc: “Mình giấu kĩ đến vậy kia mà”.

Chị vợ kể trong nước mắt rằng, 1 tháng nay đã thấy anh lạ lắm. Tính anh vốn dĩ xuề xòa, vậy mà dạo gần đây lại hay chăm chút ngoại hình, ra ngoài luôn nhìn ngắm trước gương. Dạo này anh hay cầm điện thoại, nhắn tin khuya khoắt rồi tủm tỉm cười. Và một chi tiết khiến chị chắc chắn chồng mình phản bội là một chai nước hoa Mỹ trong ngăn bàn của anh. Chưa bao giờ anh mua hàng trên mạng, càng không bao giờ mua những món hàng như thế. Anh chỉ có thể được tặng. Mà ai có thể tặng đàn ông nước hoa ngoài một người phụ nữ có quan hệ thân thiết?

Chị vợ biết chồng ngoại tình nhưng vẫn im lặng. Rồi một ngày chị lén kiểm tra điện thoại chồng, trong đó chỉ còn lưu lại vỏn vẹn 2 tin nhắn trong ngày của nhân tình chưa kịp xóa. Vậy là mọi chuyện bại lộ. Anh cuống cuồng xin lỗi nhưng chị vợ đã gom đồ bỏ về nhà mẹ đẻ. Chẳng cần đánh ghen, chẳng cần gặp mặt hay nhìn thấy nhân tình. Với chị, biết chồng ngoại tình là đã đủ để viết đơn ly hôn rồi.

Chồng tôi vốn là người đàn ông hoàn hảo cho đến khi giác quan thứ 6 của tôi thức tỉnh - Ảnh 3
Một vài thay đổi nhỏ nhặt của chồng cũng khiến đàn bà nhận ra - Ảnh minh họa: Internet

Anh bảo với tôi rằng, xưa nay nghe người ta vẫn thường nhắc đến giác quan của phụ nữ đến bây giờ anh mới tin là thật. Cứ nghĩ mình che giấu kĩ lắm rồi, ai ngờ những điều nhỏ nhặt như vậy vợ cũng phát hiện ra được. Bây giờ tan cửa nát nhà rồi mới thấy hối hận vô cùng. Đàn ông đừng bao giờ làm những việc khuất tất sau lưng vợ, sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ phát hiện ra mà thôi.

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Từ khóa:   tâm sự vợ chồng tâm sự chồng ngoại tình Tâm sự hôn nhân và tình yêu

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