Đàn bà đánh ghen nhân tình là dại khờ, hãy cứ nhằm vào chồng mà “đánh”!

Khi chồng ngoại tình, đàn bà thường lựa chọn phương án đánh ghen. Đánh để cho ả đàn bà cướp chồng người khác một bài học, để làm hạ hỏa cơn hờn ghen đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Để chứng minh mình không phải là người đàn bà nhu nhược đến mức ngu ngốc chỉ biết giương mắt nhìn người khác cướp chồng. Thật khó để đàn bà giữ bình tĩnh khi biết chồng ăn vụng. Nhưng đàn bà đánh ghen có xoa dịu và thay đổi được sự thật bẽ bàng rằng mình đã bị phản bội? Đánh ghen có xoa dịu được nỗi đau trong lòng? - Ảnh minh họa: Internet Chị gái tôi khi biết chồng ngoại tình đã hùng hổ đi đánh ghen. Chị còn gọi thêm vài người bạn đi cùng mình. Chị tôi đa dùng kéo cắt nham nhở mái tóc nhân tình của chồng. Chị vừa đánh vừa khóc. Nỗi ấm ức, uất nghẹn của người đàn bà 10 năm làm vợ, 10 năm chịu đựng để vun vén gia đình có dịp được bùng nổ. Đánh xong chị ra về thất thểu. Những ngày sau tâm trạng của chị càng tồi tệ hơn.

Chị nói rằng, ngay giây phút biết chồng phản bội chị đã nghĩ có thể giết chết ả đàn bà đó. Có như thế chị mới bớt đau, bớt khổ sở. Nhưng đánh ghen xong rồi, giây phút hùng hổ qua rồi chị mới cảm nhận được nỗi đau phản bội thấm từng tế bào cơ thể mình. Có đánh, có tát, có làm đau da thịt người đàn bà đó thì cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi đau của một người bị phản bội. Chồng chị khi biết chị hùng hổ đánh ghen còn quay ra trách móc. Chị cười chua chát: “Ngay giây phút đó anh ta cũng chỉ nghĩ đến sự xấu hổ của nhân tình chứ đâu có biết đến nỗi đau của chị”. Sau đánh ghen, đàn bà lại càng gặm nhấm nỗi đau phản bội - Ảnh minh họa: Internet Rồi những ngày sau đó, chồng chị cũng chẳng quay về. Sau trận đánh ghen, chồng chị ra ở hẳn với cô ta. Chị cười chua chát nói rằng: “Tình nghĩa vợ chồng 10 năm không bằng một người đàn bà mới quen 3 tháng”. Tôi khuyên chị mình nên ly hôn. Bởi dù sau trận đánh ghen đó anh ta có quay về thì người chồng của chị cũng chẳng còn được như xưa. Anh ta là kẻ phản bội, đã coi rẻ tình nghĩa vợ chồng. Liệu rằng những năm tháng về sau chị sẽ cảm thấy yên ổn nếu tiếp sống với người đàn ông như thế?

Có một câu nói rất hay rằng: “Cách tốt nhất để trả thù người cướp chồng mình là nhường luôn người đàn ông tồi tệ đó cho cô ta”. Rõ ràng, đàn ông ngoại tình là đỉnh điểm của sự tồi tệ. Lòng dạ bạc bẽo như vôi thì giành về để làm gì nữa? Đàn bà nên nhớ, ngoại tình một lần sẽ có lần nữa. Ham của lạ, thích chuyện giường chiếu là bản chất đã ăn sâu vào máu thịt, sẽ không thể thay đổi được. Buông bỏ người chồng tệ bạc, nhường kẻ ấy cho kẻ cướp chồng người. Dẫu yêu thích đến mấy thì sớm hay muộn, ả nhân tình kia cũng sớm nhận được cảm giác đắng chát khi người đàn ông “no xôi chán chè”. Hãy nhằm vào chồng mà "đánh" - Ảnh minh họa: Internet Người vợ khôn ngoan cứ nhằm vào chồng mà “đánh”. Đánh vào chính những gì anh ta đã quay lưng đi khi ngoại tình: Là gia đình, là vợ con, là tiền bạc, là chính tờ đơn ly hôn đang sắp đưa ra trước mặt… Đàn ông đã sống sai, đã tệ bạc vô cùng thì đàn bà tiếc gì mà chẳng buông tay.

Sau 6 năm hạnh phúc, tôi dứt khoát ly hôn chỉ vì biết được lý do vì sao chồng bỏ bồ Chúng tôi bên nhau 6 năm hạnh phúc, có hai con một trai một gái. Với tôi, như vậy đã là mỹ mãn. Nào ngờ, anh ấy lại đi ngoại tình với một người phụ nữ khác.

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