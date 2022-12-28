Trong suốt 1 năm ấy Lâm không về thăm nhà lần nào do công việc bận rộn và khoảng cách quá xa. Vợ chồng Nhàn ra ở riêng ngay sau đám cưới, cũng may nhà ông bà nội ngoại đều khá gần. Thời điểm cô sinh con có mẹ chồng và mẹ đẻ bên cạnh, khi Nhàn đi làm lại thì cô gửi con sang ông bà. Tuần này gửi bà nội, tuần sau gửi bà ngoại, chiều tan làm cô đón con về, buổi tối chỉ có 2 mẹ con với nhau.

Nhàn (29 tuổi) chia sẻ khi cô mang thai được 6 tháng thì Lâm - chồng cô đi công tác xa nhà trong 1 năm. "Hơn ai hết tôi muốn có chồng bên cạnh trong giai đoạn mang thai, sinh con khó khăn. Thế nhưng nghĩ cho tương lai gia đình, anh ấy thành công thì con cái sẽ được chăm sóc tốt hơn, tôi đành nén nước mắt tiễn chồng đi", Nhàn kể.

Guồng quay công việc, chăm sóc con nhỏ cứ thế cuốn Nhàn đi, thế rồi cũng qua 1 năm và đến ngày Lâm kết thúc chuyến công tác dài trở về. Khi Lâm về với vợ con, con gái anh đã lên 9 tháng tuổi. Từ khi bé chào đời, hầu như ngày nào Lâm cũng gọi video về ngắm con nhưng khi ấy lần đầu tiên anh mới được bế con trên tay.

Thấy bé bị sổ mũi, húng hắng ho, anh nhăn mày trách vợ: "Em chăm con kiểu gì mà để con ốm thế?". Nhàn đáp lời: "Trẻ con sức đề kháng yếu, làm sao mà tránh được hả anh", vậy nhưng Lâm không hài lòng với câu trả lời ấy.

Cả năm mới về mà anh chẳng hỏi thăm Nhàn ở nhà có vất vả hay không, chăm con một mình cực nhọc thế nào. Anh hết trách cô vụng chăm con lại chê bai Nhàn lười dọn dẹp, để nhà cửa bừa bộn, phàn nàn vợ thiếu quan tâm đến gia đình chồng...

"Đêm ấy là đêm đoàn tụ của vợ chồng tôi sau cả năm xa cách. Vừa vén áo tôi lên, chồng liền khiếp hãi la to: 'Trời ơi, sao nhìn người em sợ thế, rạn gì mà chằng chịt, nhăn nheo, bèo nhèo...'. Nói xong chồng tôi lập tức rụt tay lại không chạm lên những vùng da mà anh ấy thấy xấu xí đó, định bụng làm qua loa cho xong việc để giải tỏa nhu cầu mà thôi...", người vợ này chia sẻ.

Nhàn lập tức hất mạnh chồng ra, dứt khoát ngồi dậy, sau đó nghiêm túc nhìn anh và tuyên bố thẳng:

"Anh đã về rồi thì phải hết lòng bù đắp cho vợ con sau quãng thời gian xa cách. Từ mai ngoài giờ làm việc anh về trông con, làm việc nhà, tôi cần có thời gian và không gian riêng cho bản thân.

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Một năm qua mình tôi quay cuồng với con thế là quá đủ rồi. Còn chuyện ân ái, tôi sẽ chỉ làm điều đó khi cảm thấy được tôn trọng và nâng niu mà thôi. Tôi không phải là công cụ để người khác giải tỏa nhu cầu!".

Lâm bất mãn với yêu cầu của vợ, anh đã đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về sao có thể trông con, làm việc nhà. "Một năm qua tôi vẫn làm như thế, anh là đàn ông sức dài vai rộng lại thua kém vợ hay sao?", Nhàn cười. Trước sự thách thức của vợ, Lâm đành phải đồng ý. Anh tự nhủ sẽ chứng minh cho Nhàn thấy việc chăm con chẳng có gì khó khăn mà cô phải "nâng tầm vấn đề".

Vậy là Nhàn và Lâm đổi vai cho nhau. Sau giờ tan tầm Nhàn có thời gian nghỉ ngơi và tập thể dục, còn Lâm hết giờ làm phải tất tả tới nhà ông bà nội ngoại đón con, tối đến "dính chặt" lấy con không thể đi đâu cũng chẳng làm được việc gì khác.

Đàn ông không tự mình trải nghiệm thì sẽ chẳng bao giờ thấm thía được hết những vất vả của cảnh con mọn. Hiện tại Lâm còn có Nhàn hỗ trợ, khi trước chỉ có cô và con tự "vật lộn" với nhau ngày này qua ngày khác.

Nhàn nói: "Có thời gian dành cho bản thân, tôi cũng dần lấy lại vóc dáng, xinh tươi và rạng rỡ hơn. Sau 2 tháng chăm con, chồng tôi gầy đi, phờ phạc thấy rõ, thậm chí còn chẳng có được phút thảnh thơi uống cốc bia với bạn như trước. Anh ấy đã nhận ra mọi chuyện chẳng đơn giản như mình nghĩ. Chồng hiểu cho nỗi khó khăn của vợ, cũng chân thành xin lỗi tôi, từ đó về sau không bao giờ còn dám coi thường công lao của vợ nữa".

Vậy nên phụ nữ bằng cách này hay cách khác cũng phải kéo chồng vào công việc trong nhà, chăm con, nấu nướng. Vừa để chồng chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm với vợ, vừa giúp người đàn ông hiểu và thương vợ hơn, tránh để sự hi sinh của phụ nữ trở thành lẽ đương nhiên trong mắt người chồng.