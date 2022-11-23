Chồng suốt ngày 'đò đưa' với cô bạn học nóng bỏng khiến ruột gan tôi 'nóng như lửa', choáng váng hơn là còn lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau

Từng nói với chồng một lần chuyện ý tứ chút, không nên nói chuyện như thế mà lại bị hiểu lầm thì chồng bảo: "Đàn ông ai chả vậy, bọn anh biết thừa tính nhau, chỉ trêu chọc thôi. Không có gì đâu, vợ đừng lo".

Chồng tôi có một cô bạn học cùng hồi đại học rất sexy, cô ấy là mẹ đơn thân, có một con gái nhỏ khoảng 3-4 tuổi, đang làm quản lý của một nhà hàng lẩu nướng. Chồng tôi rất thường xuyên bình luận trêu chọc ở các tấm ảnh cô ấy đăng trên facebook. Từ việc khen cô ấy xinh, sexy, nhìn mê ly cho tới ướm hỏi dạo này có để ý tới anh trai nào chưa? Có ai đưa về sau cơn mưa?... Còn cô ấy cũng ỡm ờ trả lời mập mờ "vẫn để cửa mở mà không ai vào" rồi thì "đêm khuya thanh vắng cô đơn lẻ loi"… Nói chung, tôi rất ngứa mắt. Ngoài chồng tôi ra thì cũng còn 3-4 anh bạn khác bình luận nên tôi không có cớ gì bắt bẻ chồng. Từng nói với chồng một lần chuyện ý tứ chút, không nên nói chuyện như thế mà lại bị hiểu lầm thì chồng bảo: "Đàn ông ai chả vậy, bọn anh biết thừa tính nhau, chỉ trêu chọc thôi. Em xem mấy tên kia cũng trêu mà. Không có gì đâu, vợ đừng lo".

Biết là chồng với người ta không có gì, nhưng thử hỏi các chị em có chịu được cảnh này không? Cô gái kia suốt ngày đăng ảnh khoe ngực khoe mông, khoe hết chỗ này chỗ nọ, ảnh nào cũng "xôi thịt" như chiêu đãi mắt cánh đàn ông. Mà chồng mình thì cứ hau háu, ảnh nào cũng thả tim với bình luận. Tôi bực không chịu được. Ảnh minh họa: Internet Thậm chí nhiều lần chồng đưa vợ con tới nhà hàng mà cô gái ấy làm việc. Miệng chồng thì nói đằng nào cũng là ăn uống thì ăn chỗ đó để ủng hộ doanh số cho bạn. Nhưng đến nơi, anh cứ dán mắt vào người ta, thậm chí nhiều lần còn đứng nói chuyện với cô gái ấy một lúc lâu, mặc kệ vợ con ngồi ăn một mình.

Thế rồi tôi tình cờ đọc được một đoạn chat trong nhóm của chồng. Nhóm đó có 5 anh bạn thân chơi với nhau cũng hơn 10 năm rồi, họ tâm sự từ A-Z và lần này họ nói về cô bạn kia. Có 1 anh đề nghị rủ cô ấy cùng đi chơi trong chuyến du lịch sắp tới. 4 anh còn lại đều hỉ hả đồng ý thậm chí còn giao cho chồng tôi nhiệm vụ mở lời đánh tiếng trước với cô kia. Chuyến du lịch mỗi năm một lần này thì tôi biết, 5 gia đình đi với nhau. Tôi cũng tham gia 2 lần rồi. Nhưng tôi thật không hiểu sao lại rủ một bà mẹ đơn thân đi cùng? 5 người ai cũng đi với vợ, vậy cô kia đi với ai? Thế mà cánh đàn ông cũng nghĩ ra được. Tôi tin là 4 bà vợ kia cũng chẳng vui vẻ gì nhưng vì ngại mất mặt chồng mà chúng tôi không dám thủ thỉ với nhau. Ảnh minh họa: Internet Tôi rất lo, mặc dù hiện tại thì chồng chưa có dấu hiệu chứng tỏ có quan hệ mập mờ với cô gái đó, nhưng tôi sợ cứ tình hình này thì họ bén lửa lúc nào không ai hay. Mà mỗi lần góp ý với chồng, anh lại gạt đi bảo tôi suy nghĩ vớ vẩn. Làm sao để cắt đứt được chuyện này mà không phật lòng chồng cũng như đám bạn anh không cho rằng tôi ghê gớm hả các chị em? Chứ cứ thế này tôi tăng xông mất.

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi! Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-suot-ngay-do-dua-voi-co-ban-hoc-nong-bong-khien-ruot-gan-toi-nong-nhu-lua-choang-vang-hon-la-con-len-ke-hoach-di-du-lich-cung-nhau-527150.html