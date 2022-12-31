Chồng qua nhà hàng xóm xem bóng đá hơn 4 tiếng vẫn chưa về, vợ chạy sang thì tức điên với cảnh tượng trên sofa, thẳng tay hắt nước lạnh vào mặt chồng

Tâm sự 31/12/2022 04:50

Sốt ruột nên tôi qua nhà hàng xóm xem thế nào, trận bóng kết thúc từ lúc hơn 11h đêm rồi cơ mà. Đẩy cửa vào bên trong tôi sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

Sau 10 năm đi ở trọ, tằn tiện tích cóp tiền thì vợ chồng tôi cũng mua được căn nhà chung cư dù vẫn nợ chút ít. Ngày dọn về nhà mới ở tôi ôm chồng rơi nước mắt vì cuối cùng 2 vợ chồng cũng đạt được thành quả, có chỗ ở rộng rãi, sạch sẽ. Từ giờ chúng tôi không còn ngại khi họ hàng lên chơi hay tự ti với bạn bè nữa.

Về nhà mới, mọi thứ đều lạ lẫm với gia đình tôi đặc biệt là hàng xóm. Ở chung cư thì cũng có người này người kia, bất tiện nhưng thôi phải lựa. Chồng tôi vốn tính nhanh nhảu, hoạt bát nên mới vào nhà mới, cuối tuần anh đã làm ngay mâm cơm mời anh/chị em trong tầng sang liên hoan, chào hỏi, làm quen. 

Ở đây đa phần là có gia đình hết rồi, chỉ riêng chú Lâm thì độc thân dù đã 35 tuổi. Chú ấy hay nói, hay cười, công việc ổn định, lương cũng tốt nhưng chẳng hiểu sao không chịu lấy vợ. Tôi ngắm chú cho đứa em họ đang học Đại học năm cuối cũng ổn. Lấy chồng già một tý nhưng người ta có tất cả rồi, về đỡ vất vả hơn chứ như tôi lấy chồng bằng tuổi, đi lên bằng 2 bàn tay trắng mệt lắm.

Cùng đam mê bóng đá, chồng tôi và chú Lâm thân nhau như anh em. Hễ hôm nao có trận bóng đội 2 anh em hâm mộ kiểu gì chồng cũng xin sang nhà chú ấy xem thâu đêm. Chưa kể những hôm 2 anh em đi đá bóng về muộn khiến tôi không vừa lòng cho mấy. Nhưng bóng là đam mê của chồng từ thời thanh niên rồi, đã vậy còn gặp ngay cạ nữa thì không thể ngăn được anh.

Chồng qua nhà hàng xóm xem bóng đá hơn 4 tiếng vẫn chưa về, vợ chạy sang thì tức điên với cảnh tượng trên sofa, thẳng tay hắt nước lạnh vào mặt chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần này lại có trận bóng hay, chồng đã nhắc nhỏm xin phép tôi từ mấy hôm trước. Tôi đồng ý cho anh đi nhưng với điều kiện hết trận phải về. Tối chủ nhật anh mang chai rượu quê sang nhà chú Lâm nhậu, xem bóng đá. Tôi cho con ngủ sớm rồi mặc kệ chồng nhưng gần 2h sáng dậy vẫn chưa thấy chồng đâu. 

Sốt ruột nên tôi qua nhà Lâm xem thế nào, trận bóng kết thúc từ lúc hơn 11h đêm rồi cơ mà. Cửa nhà Lâm không khóa, đẩy vào bên trong tôi sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Nằm ngật ngưỡng trên ghế sofa không chỉ có Lâm, chồng tôi mà còn có thêm 1 người đàn ông nữa và 3 cô gái khác. Họ say hết, ngủ lả lướt trên sofa vì đã nhậu quá chén. 

Chồng qua nhà hàng xóm xem bóng đá hơn 4 tiếng vẫn chưa về, vợ chạy sang thì tức điên với cảnh tượng trên sofa, thẳng tay hắt nước lạnh vào mặt chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sốc óc về cảnh tượng này, tôi chụp vội vài bức ảnh làm bằng chứng rồi thẳng tay đổ nước lạnh vào mặt chồng. Anh giật mình hét toáng lên khiến mấy người kia cũng dậy. Thấy tôi, tất cả hoảng sợ. Chồng vội chỉnh lại quần áo giải thích với tôi là cả đội nhậu say quá chứ không có chuyện gì cả. Những cô gái kia là bạn của Lâm đến xem bóng cùng cho vui thôi.

Cô gái nằm cạnh chồng tôi run rẩy giải thích họ không có chuyện gì, xin tôi đừng làm gì ảnh hưởng đến danh dự của tất cả. Bực mình tôi đưa bức ảnh đã chụp ra cảnh cáo: "Anh tin tôi tung nó lên mạng không?". Chồng và cô gái kia sợ tái mặt van xin tôi đừng làm thế cho đến khi Lâm bảo tôi: "Nhà em có camera để em mở cho chị xem nhé. Hiểu lầm thôi".

Đúng là họ chỉ xem bóng, ăn nhậu và say khướt nên nằm ra đó chứ không có chuyện gì cả nhưng tôi vẫn không thấy yên tâm. Cả đêm về tôi dằn vặt chồng, cấm anh chơi với Lâm vì hôm nay không có chuyện gì nhưng ngày hôm sau thì ai biết thế nào, mấy cô kia xinh thế cơ mà. Giận chồng tôi đuổi anh ra phòng khách ngủ hơn một tuần nay, mặc cho anh van xin thế nào. Tôi có nên tha thứ cho chồng hay không?

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