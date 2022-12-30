Nửa đêm khát nước, tôi đứng tim suýt ngất vì phát hiện 'bóng trắng' ngay góc nhà, điện mở lên thì bắt gặp nụ cười 'nham nhở' quen thuộc

Vợ tôi rất thích làm đẹp. Mỗi tối, dù có muộn như thế nào, cô ấy cũng phải dành thời gian để dưỡng da, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng ẩm, dưỡng tóc... Tôi tắm chỉ hơn 10 phút là xong, vợ tắm phải gần cả tiếng mới chịu ra. Mỗi lần đi chơi, tôi luôn phải đợi vợ hơn một tiếng để cô ấy trang điểm, ăn diện chỉn chu. Có vợ đẹp thích thật nhưng đôi lúc cũng phiền.

Vợ chồng tôi ngủ riêng. Hồi mới cưới, chúng tôi cũng lãng mạn lắm. Đêm ngủ tôi cũng đưa tay cho vợ gối. Nhưng chỉ được vài hôm, vợ đề nghị ngủ riêng vì tôi ngáy to quá, cô ấy không ngủ được. Tôi đồng ý ngay vì đêm nào cũng ngửi đủ thứ mùi hương từ kem dưỡng da của vợ, tôi cũng chẳng ngủ được. Thế là từ dạo ấy, chúng tôi phòng ai nấy ngủ, khi nào muốn thì tôi qua phòng vợ một tí, "xong việc" thì về lại phòng mình ngủ.