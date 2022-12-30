Nửa đêm khát nước, tôi đứng tim suýt ngất vì phát hiện 'bóng trắng' ngay góc nhà, điện mở lên thì bắt gặp nụ cười 'nham nhở' quen thuộc

Tâm sự 30/12/2022 04:50

Trong ánh đèn lờ mờ, tôi đứng tim, suýt ngất khi thấy một bóng trắng, tóc xõa dài ngồi thu lu trong một góc nhà, cạnh tủ lạnh đang hé mở.

Vợ tôi rất thích làm đẹp. Mỗi tối, dù có muộn như thế nào, cô ấy cũng phải dành thời gian để dưỡng da, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng ẩm, dưỡng tóc... Tôi tắm chỉ hơn 10 phút là xong, vợ tắm phải gần cả tiếng mới chịu ra. Mỗi lần đi chơi, tôi luôn phải đợi vợ hơn một tiếng để cô ấy trang điểm, ăn diện chỉn chu. Có vợ đẹp thích thật nhưng đôi lúc cũng phiền.

Vợ chồng tôi ngủ riêng. Hồi mới cưới, chúng tôi cũng lãng mạn lắm. Đêm ngủ tôi cũng đưa tay cho vợ gối. Nhưng chỉ được vài hôm, vợ đề nghị ngủ riêng vì tôi ngáy to quá, cô ấy không ngủ được. Tôi đồng ý ngay vì đêm nào cũng ngửi đủ thứ mùi hương từ kem dưỡng da của vợ, tôi cũng chẳng ngủ được. Thế là từ dạo ấy, chúng tôi phòng ai nấy ngủ, khi nào muốn thì tôi qua phòng vợ một tí, "xong việc" thì về lại phòng mình ngủ.

Nửa đêm khát nước, tôi đứng tim suýt ngất vì phát hiện 'bóng trắng' ngay góc nhà, điện mở lên thì bắt gặp nụ cười 'nham nhở' quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm qua, nửa đêm tôi bỗng khát nước, phải lò mò xuống nhà bếp lấy nước uống. Trong ánh đèn lờ mờ, tôi đứng tim, suýt ngất khi thấy một bóng trắng, tóc xõa dài ngồi thu lu trong một góc nhà, cạnh tủ lạnh đang hé mở. Hoảng quá, tôi đưa tay bật điện lên thì "cái bóng trắng" ấy quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười "nham nhở" vẫn còn dính bánh ngọt. Phải, đó chính là vợ tôi.

Nửa đêm khát nước, tôi đứng tim suýt ngất vì phát hiện 'bóng trắng' ngay góc nhà, điện mở lên thì bắt gặp nụ cười 'nham nhở' quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy vẫn còn đắp mặt nạ than hoạt tính đen, chỉ chừa hai con mắt. Tóc xõa dài và mặc váy ngủ màu trắng sáng. Thấy tôi đứng khựng người, cô ấy cười xòa, giải thích là mải "cày phim" nên khuya lắm rồi mới đắp được mặt nạ. Giờ lại đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn. Sợ đánh thức tôi nên không dám bật đèn.

Đúng là lấy vợ đẹp, đôi khi cũng cười ra nước mắt thật. Mà vợ tôi luôn sợ mập, ban ngày thì nhịn ăn để giảm cân, khuya lại tìm đồ ăn, mâu thuẫn quá. Cô ấy lại thường xuyên thức khuya, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Có cách nào để vợ tôi sống khoa học hơn không đây? Con cái chưa có mà còn thế này, có con rồi vợ tôi định chăm con thế nào?

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