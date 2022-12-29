Nhưng vì tình yêu, chúng tôi đã quyết sống chết bên nhau. Sau hơn 2 tháng không nói chuyện với con trai vì không khuyên được anh bỏ tôi, cuối cùng mẹ anh phải xuống nước nói đồng ý. Tôi vui trong lòng nhưng cũng vẫn lo lắng khá nhiều.

Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm thì tính chuyện cưới xin nhưng nỗi buồn của tôi giống như nhiều cô gái khác chính là ngày về ra mắt không được gia đình anh chấp nhận. Nói đúng hơn là mẹ chồng của tôi vì bà không thích con dâu tuổi này. Bà đi xem bói nói tôi và anh không hợp tuổi, sớm tan đàn xẻ nghé, lấy về con trai bà sẽ khổ. Hơn nữa, mẹ anh cũng đã nhắm cho anh một mối ở gần nhà, gia đình gia giáo, giàu có, còn xinh đẹp hơn hẳn tôi.

Ngay trong đêm tân hôn , mẹ đã gọi chúng tôi lại và nói chuyện phong bì mừng. Mẹ đòi lại tiền mừng cưới vì nói cỗ bàn là do gia đình mẹ chuẩn bị nên dù bạn bè có mừng thì cũng phải đưa tiền cho mẹ. Tôi vui vẻ thôi cũng không quá nặng đầu vì chuyện tiền bạc và cũng muốn làm vui lòng mẹ.

Rồi ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Dù trải qua bao nhiêu nghi lễ nhưng mặt mẹ chồng tôi cũng không hề tươi tỉnh chút nào. Có lúc bà còn liếc nhìn trộm tôi. Biết vậy nhưng vì yêu chồng tôi nghĩ sẽ cố gắng vượt qua đươc giai đoạn khó khăn, sẽ chứng minh cho mẹ thấy sự chân thành trong tình yêu cũng như chân thành trong cách sống của tôi. Tôi tự tin có thể làm hài lòng mẹ.

Rồi chúng tôi cũng lên phòng để đếm phong bì cũ ở nhà gái. Đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì mẹ bê lên cho tôi một cốc nước cam nói “con uống cho khỏe người” làm tôi vô cùng xúc động. Tôi là người nội tâm nên hay bị những hành động nhỏ như vậy làm mủi lòng. Chỉ vì một hành động đó thôi tôi đã quên mọi thứ không vui vẻ về mẹ.

Tôi ừng ực tu một hơi hết và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi thậm chí còn không biết mình ngủ lúc nào chỉ thấy chồng tôi bảo “hôm qua em đếm phong bì xong ngủ say như chết, làm anh sợ, may anh sờ mũi còn thở chứ không thì…” làm tôi khiếp vía. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể ngủ kinh dị như vậy mà quên cả tân hôn, còn chưa động phòng.

Lúc đó tôi cứ ngờ ngợ mẹ chồng đã cho tôi uống thuốc ngủ nhưng không dám nói với chồng. Cho đến ngày hôm sau, mẹ lại bưng lên một cốc nước như vậy, tôi cũng lo lo nên đã thử xem ở dưới có cặn gì không. Tôi cất đi một ít nước phòng có sự cố sẽ mang đi xét nghiệm xem trong đó có gì. Và hôm đó… tôi không ngủ say nhưng lại thấy có thứ cặn gì đó trong cốc nước của mẹ chồng.

Sáng hôm sau, tôi đã mang thứ đó đi thử xem là cái gì mà bàng hoàng phát hiện đó là thuốc tránh thai. Quá hốt hoảng, tôi gọi cho chồng nhưng anh cứ nói tôi vớ vẩn vì làm gì có chuyện mẹ anh lại làm thế.

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Tôi không hiểu mẹ còn đinh pha nước cam cho tôi đến bao giờ và ngay đêm tân hôn mẹ đã cho tôi uống thứ gì để tôi ngủ say như vậy…. giờ thì tôi đã hiểu. Hóa ra bà không ưng tôi nên mới làm như vậy. Có thể bà không hi vọng có thể làm thường xuyên để tôi không động phòng với anh, cũng không thể ngăn việc tôi có con nhưng bà làm vậy cho hả giận, cho bõ tức vì chúng tôi cố tình lấy nhau còn vượt mặt bà.

Hóa ra tất cả việc mẹ làm là không mong tôi và anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc, không mong tôi có con của anh. Nếu tôi không biết thì không biết chuyện này còn tiếp diễn đến bao giờ và tôi và anh sẽ ra sao. Khi không có con, mẹ sẽ có cớ để nói xấu tôi với anh và đương nhiên hôn nhân của tôi và anh sẽ lung lay.

Ngay lúc này đây khi đưa kết quả cho chồng xem anh còn nói tôi vớ vẩn thì mới hiểu anh tin mẹ hơn tin tôi. Tôi cũng không biết nên hành xử thế nào trong hoàn cảnh này, không lẽ mặc kệ không liên quan nhà anh nữa hay là dọn ra ngoài ở riêng? Chỉ là mẹ anh đau ốm nên anh còn lo lắng nhiều, việc ra riêng có thể là viễn tưởng. Còn nếu sống với mẹ anh, người dùng thủ đoạn để triệt giống nòi của chính gia đình mình thì sao có được ngày vui đây?