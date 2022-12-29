Đang ngủ bất giác quờ tay sang không thấy vợ đâu, vừa mở mắt thì đứng tim thấy hành động kỳ lạ của vợ trên giường

Đúng 5 năm sau khi nhận lời yêu, chúng tôi nên duyên vợ chồng . Được sự chúc phúc của hai bên gia đình, đám cưới diễn ra rất vui vẻ, thuận lợi. Vì nhà tôi chỉ có hai anh em, dưới tôi là em gái nên chúng tôi dọn về ở cùng ông bà cho vui.

Trong lũ bạn bè tôi, ít đứa nào tin được sự thật tôi và Kim vẫn giữ gìn cho nhau tới tận đêm tân hôn . Thật lòng mà nói, tôi là đàn ông, cũng có nhiều lúc cảm xúc dâng tràn song sau tất cả, tôi vẫn tôn trọng quyết định giữ trọn cho đêm tân hôn của Kim.

Chúng tôi ở riêng trên tầng 3, được mẹ sắm sửa cho đủ từ máy giặt, tủ lạnh tới bếp ga mini để phòng khi muốn ăn đêm hay nấu nướng gì đó. Mẹ tôi là mẫu người khá hiện đại, bà sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ các con nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không có gì đáng lo, nếu không nói là Kim còn được mẹ tôi cưng hơn con đẻ.

Mang tiếng là sống chung cùng nhà chồng nhưng cuộc sống của hai đứa vẫn khá thoải mái. Mẹ tôi từng có một ám ảnh về việc đi làm dâu, khổ sở với bà nội tôi nên ngay khi có con dâu, bà đã tuyên bố sẽ không bao giờ để con dâu phải trải qua những điều như mình đã từng.

"Không ai muốn phải rời nhà mình để đến sống ở một gia đình khác đâu các con ạ. Đừng bao giờ để vợ mình thấy cô đơn, lạc lõng chính trong gia đình", câu nói của mẹ luôn khắc ghi trong đầu hai anh em tôi.

Kim là người tính tình rất dễ chịu và khá hiền. Cô ấy thuộc tuýp người ngại va chạm, sẵn sàng nhận cái thiệt về mình chứ không muốn làm điều gì gây ảnh hưởng đến người khác. Cuộc sống vợ chồng son đang êm đẹp bỗng có nhiều thay đổi sau khi vợ tôi mang bầu.

Cái thai được khoảng 2 tháng thì vợ tôi bắt đầu gặp cơn nghén. Cô ấy không ngửi được mùi cơm sôi, mùi hóa chất, có hôm nửa đêm lại thèm ăn đủ thứ đến khi tôi mua về thì vừa ngửi mùi đã nôn. Cơn nghén hành hạ vợ tôi đến mức chửa 5 tháng mà cô ấy chẳng lên một lạng nào.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ nghén ngẩm nên tôi cũng cố gắng làm mọi việc nhà có thể để giúp vợ. Nấu cơm đã có mẹ tôi, rửa bát thì tôi và em gái chia nhau, quần áo thì tôi cho vào máy giặt cả. Vợ mới chỉ bầu thôi mà tôi đã thấy người xọp đi, không biết đến khi có con thì còn thế nào nữa.

Vì ngày khá mệt nên từ lúc vợ bầu tôi cũng hay ngủ say giấc đêm hơn. Dạo này đêm vợ hay đi vệ sinh lại sợ ma, tôi cũng cố mò dậy để đưa cô ấy đi không nhỡ ra có chuyện gì. Đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì bất giác quờ tay sang không thấy vợ đâu.

Giật mình sợ rằng có phải vợ buồn đi vệ sinh mà ngại đánh thức chồng không, tôi mở mắt ra thì đứng tim khi thấy vợ đang đứng sừng sững trên giường. Trời thì tối chỉ có chút ánh đèn ngủ lờ mờ, vợ thì mặc váy đứng trên giường trông đến là sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nằm yên một lúc xem vợ sẽ hành động tiếp như nào thì thấy cô ấy cứ bước qua bước lại người tôi. Thấy vợ hành động lạ, tôi mới giả ho một tiếng để vợ biết. Biết tôi đã thức dậy thì vợ sững sờ lắm.

Vợ tôi bật điện lên rồi ngượng ngùng thú nhận sự thật. Hóa ra Kim mới nghe lời mách của ai đó rằng điều đó sẽ giúp chồng nghén thay vợ. Em xin lỗi vì làm điều đó nhưng vì quá mệt mỏi nên chỉ có cách đó.

Ban đầu tôi hơi giận nhưng nghĩ lại chỉ thấy buồn cười và thương vợ hơn. Tất cả những khó khăn cô ấy đang phải trải qua, chẳng phải đều là vì sinh cho tôi một thiên thần sao?