Nửa đêm đang ngủ cạnh vợ thì giật mình vì tiếng thì thầm của chị vợ đề nghị một việc, nghe xong tôi không khỏi bất ngờ

Không biết chị gọi tôi có việc gì, đêm hôm thế này, tôi thấy cứ ngại ngại.
- Cả nhà bày kế bắt gian tận giường chị dâu lén lút ngoại tình, khi điện bật sáng, nhìn rõ mặt gã đàn ông đó thì tất cả đều sốc không nói nên lời
- Đêm tân hôn, con dâu 'ngủ như chết' vì cốc nước cam 'uống cho khỏe người' của mẹ chồng, hôm sau bàng hoàng phát hiện thứ kinh khủng bên trong
Cơm nước, tắm gội xong xuôi, hai vợ chồng tôi đang ngồi trên sofa xem phim thì chị Loan - chị vợ tôi gọi điện cho vợ tôi. Chị bảo tối nay cho chị sang ngủ nhờ một đêm vì khu nhà chị đang bị cắt điện, cắt nước.
Chị Loan kết hôn trước vợ chồng tôi 3 năm, anh chị hiện vẫn chưa có con, chồng thì đi công tác suốt nên chị hay sang nhà tôi chơi lắm. Tôi rất quý chị Loan, tính tình chị cũng giống như vợ tôi, tốt bụng, vui vẻ, thân thiện, song cũng có phần hơi trẻ con.
10h tối thì chị Loan sang tới nơi, ngồi tám chuyện với vợ tôi đến gần 12h đêm rồi cả nhà mới đi ngủ. Tôi và bà xã ngủ một phòng, chị Loan ngủ ở phòng đối diện.
2h sáng hôm sau, đang ngủ say và mơ thấy chuyện gì đó, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy khi nghe văng vẳng tiếng gõ cửa cộc cộc. Tiếng gọi nhỏ nhỏ, thì thào vang lên trong đêm khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ, sợ toát mồ hôi. Nhưng mất mấy giây định thần, tôi nhận ra đó là tiếng gọi của chị Loan, quay sang bên cạnh nhìn, vợ tôi vẫn đang ngủ ngon lành, lại còn hơi ngáy nữa chứ.
Lạ nhỉ, không biết chị Loan gọi tôi có việc gì, đêm hôm thế này, tôi thấy cứ ngại ngại. Tôi đập đập nhẹ vào người vợ mấy cái mà cô ấy không tỉnh, tiếng chị Loan lại gọi: "Đạt ơi, Ly ơi (tên vợ tôi)" nên tôi đành phải ra mở cửa.
Tôi hỏi chị vợ: "Có việc gì mà chị lại gọi em giờ này?".
Chị Loan mặt méo xệch, sợ hãi bảo tôi: "Chú Đạt ơi, chị bị sợ ma, ngủ bên phòng kia một mình, không quen chị sợ quá, ánh sáng từ hành lang qua cửa sổ rọi vào phòng cứ lập lòe chị càng sợ hơn, không ngủ được. Chị nằm từ tối đến giờ mà chưa chợp mắt được phút nào, cứ thế này thì trắng đêm mất, mai lại không đi làm được. Em sang phòng kia ngủ, để chị ngủ với cái Ly cho đỡ sợ nhé".
Tôi bật cười khi nghe những lời chị vợ nói. Bình thường chị cũng là người có cá tính, thế mà lại sợ ma. Tôi vui vẻ nhường phòng cho chị. Sáng hôm sau kể chuyện lại mà ba chị em nhìn nhau buồn cười chảy nước mắt.