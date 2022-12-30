Vợ đi công tác, nửa đêm chị gái vợ bảo sang nhà, đẩy cửa vào trên sàn chỉ toàn quần áo của phụ nữ vương vãi, đi thêm bước nữa thì chứng kiến cảnh tượng 'kinh thiên động địa'

Còn tôi ngoại hình trung bình, khả năng ăn nói kém, thật sự không xứng đáng với Hà. Cũng may là lương của tôi cao hơn vợ, giúp lấy lại chút tự tin. Sau đám cưới bố mẹ tôi bán một mảnh đất ở dưới quê rồi cho hai đứa tiền mua căn hộ chung cư làm tổ ấm.

Khi cưới được Hà, tôi vui mừng hạnh phúc vô cùng. Hà xinh đẹp duyên dáng, lại khéo léo và thông minh. Cô ấy cũng có một công việc khá ổn.

Chúng tôi cưới nhau gần một năm rồi, cuộc sống vợ chồng son có thể nói là êm đềm suôn sẻ. Tôi chiều chuộng Hà hết mực, không ngại vào bếp hay làm việc nhà cho vợ. Chỉ cần là thứ tôi có thể thì vợ thích tôi nhất định sẽ chiều. Cô ấy chưa muốn sinh con ngay, tôi cũng chấp nhận.

Tôi mừng lắm, tự hào vì mình có đủ năng lực lo cho vợ. Tất nhiên là tôi không hề tính toán mà để Hà cùng đứng tên căn hộ với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Mấy tháng này Hà thường xuyên phải đi công tác. Cô ấy bảo muốn nhân lúc còn son rỗi thì phấn đấu cho sự nghiệp, ít nữa con cái vào rồi lại không có thời gian. Như mọi lần, tôi ủng hộ nhiệt liệt các quyết định của vợ.

Cho đến đêm hôm kia, Hà đi công tác, tôi đang ngủ thì đột nhiên nhận được điện thoại của chị gái vợ. Bố mẹ vợ ở quê, chị gái vợ đã ly hôn, hiện đang nuôi con một mình, thuê nhà sống và làm việc cùng thành phố với chúng tôi. Trong điện thoại, chị ấy bảo có việc quan trọng muốn tôi sang nhà ngay lập tức. Hỏi là chuyện gì thì chị ấy nhất định không nói, tôi đâu còn cách nào khác là nghe theo, dù sao cũng là chị gái của vợ mình.

Cửa nhà không hề khóa. Tôi đẩy cửa vào thấy phòng khách tối om nhưng trong ánh trăng mờ ảo, tôi đủ nhìn thấy quần áo của phụ nữ vương vãi trên sàn nhà. Tôi tái mặt không hiểu chuyện gì. Chị gái vợ bình thường rất đứng đắn, đột nhiên lại làm ra hành động này khiến tôi cực kỳ thắc mắc.

Ảnh minh họa: Internet

Những âm thanh nhạy cảm đột nhiên dội vào tai khiến tôi giật bắn cả người. Tôi bủn rủn chân tay khi phát hiện âm thanh ấy vô cùng quen thuộc, chính là giọng nói của vợ tôi. Lao một mạch theo hướng âm thanh, chính là phòng ngủ của chị gái vợ, tôi bàng hoàng cay đắng nhìn thấy một cặp tình nhân đang trần trụi quấn lấy nhau trên giường. Là vợ tôi cùng một người đàn ông lạ mặt!

Từ đầu đến cuối vẫn không thấy chị gái vợ đâu. Rõ ràng chị ấy cố tình gọi em rể sang để tôi chứng kiến cảnh tượng này. Người tình của vợ tôi rất trẻ, khuôn mặt đẹp trai, dáng người rắn chắc, quyến rũ. Tôi cay đắng nhận ra vợ vẫn không thực sự yêu mình, có lẽ lấy tôi vì tôi lo được cho vợ, chiều chuộng cô ấy mà thôi.

Sau đó tôi mới biết vốn dĩ chị gái vợ biết em gái mình đang có người đàn ông khác bên ngoài. Nhiều lần khuyên can không được, chị ấy cũng rất khó xử. Dẫu sao cũng là em gái mình, chị ấy không thể chạy đến nói với em rể được.

Đêm đó chị ấy vốn đến nhà người đồng nghiệp làm thâu đêm vì có dự án quan trọng. Nửa đêm đang làm việc, họ cần tài liệu nên chị ấy về nhà lấy. Làm sao ngờ được là vợ tôi lại đưa người tình về nhà chị gái hú hí. Họ rất thân thiết, có chìa khóa nhà đối phương. Hà nói dối chồng đi công tác, đáng lẽ hẹn hò ở khách sạn nhưng tưởng chị gái đi vắng nên mới dẫn người tình tới.

Chị ấy quá phẫn nộ trước hành động không thể chấp nhận được của em gái nên quyết định gọi tôi đến chứng kiến. Bây giờ vợ đang xin lỗi tôi, hứa hẹn, thề thốt đủ kiểu. Cô ấy bảo rằng người mình yêu luôn là tôi, gã đàn ông kia chỉ là yếu lòng nhất thời.

Tôi đau đớn quá. Yêu thương, nâng niu vợ nhường ấy, cuối cùng lại bị cắm sừng. Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy nhiều lắm, có nên tha thứ cho vợ 1 lần?