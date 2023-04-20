Lúc đó Thư không đồng ý. Bởi cô đã nghỉ hơn 2 năm ở nhà trông con rồi. Nếu nghỉ tiếp cô sợ mình sẽ không theo kịp người trong nghề. Hơn nữa, công việc này là đam mê của cô. Nếu phải bỏ cô thực sự rất tiếc.

Vừa sinh bé thứ nhất được 1 năm thì Thư lại mang bầu đứa thứ 2. Đến nay thằng anh được 2 tuổi thì con em cũng lên 1. Do ông bà 2 bên nội ngoại đều ở quê và già yếu rồi không lên trông cháu được, thuê giúp việc thì Bình cảm thấy tiếc tiền, nên anh bàn với vợ thế này: "Em xin nghỉ việc ở nhà chăm 2 con đi. Anh vừa yên tâm đi làm và con cái được chăm sóc tốt nhất".

Nhưng Bình lại khăng khăng là mình lo được cho vợ con: "Chuyện tiền nong em không phải lo. Anh bảo nghỉ là nghỉ, không làm việc này thì làm việc khác. Bần cùng quá thì làm công nhân. Em lo cho các con đi thì đúng đắn hơn ấy".

Thư trả lời chồng rằng: "Em ở nhà lâu thế sợ đến lúc đi làm lại chẳng ai thuê nữa ấy. Mà công việc càng ngày kiếm càng khó. Với anh đi làm lo cho cả 4 người thì vất vả quá. Anh có kham nổi không?".

Thế là Thư ở nhà trông con. Bình đi làm mỗi tháng được 14 triệu, anh đưa cho vợ 6 triệu để lo tất tật mọi thứ trong nhà.

Anh nghĩ rằng mỗi tháng đưa cho vợ số tiền đó là hợp lý, bởi 2 đứa con còn nhỏ, một đứa vẫn bú sữa mẹ thì tốn mấy. Hơn nữa, anh ăn có bữa tối ở nhà, buổi trưa thì qua loa là xong bữa. Tiền giỗ chạp ở quê thì chỉ việc gửi về cho bố mẹ, đã khất không về được là đỡ bao nhiêu tiền rồi...

Tuần trước khi mẹ đẻ của Bình gọi điện lên nói rằng muốn anh góp tiền để sang cát phần mộ của bố ở quê, Bình hồn nhiên bảo vợ đưa cho mình 20 triệu. Thư đang ru con ngủ bỗng sửng sốt vì lời đề nghị của chồng.

Cô vội vàng nói: "Ơ, sao anh lại hỏi em tiền, gần 1 năm nay em có đi làm đâu mà có?".

Bình có vẻ không vui nói lại: "Tháng nào anh cũng đưa em 6 triệu giờ bảo không có là sao? Gần 1 năm đưa tiền thì tính rẻ cũng phải có 2 chục triệu dư ra chứ".

Thư cười tưởng chồng mình nói đùa. Cô đáp: "Anh có bị làm sao không vậy? Dư giả chỗ nào mà đòi có 20 triệu đưa cho anh? Em không đòi thêm là còn may ấy!"

Mới nghe có thế mà Bình nổi cáu, anh trợn mắt quát vợ: "Cô ăn tiêu như phá mả thế. Để tôi tính cho cô xem: Mỗi ngày vợ chồng ăn tối hết có 100.000 đồng, cả tháng là 3 triệu. Tiền bỉm sữa cho con có 1 triệu, chúng nó còn nhỏ thì tiêu tốn gì mấy. Giỗ chạp ở quê cũng ít, có nhiều như nhà người ta đâu, thi thoảng mới phải gửi tiền về. Thế là còn những 2 triệu.

Ảnh minh họa: Internet

Gần 1 năm nay tôi đưa tiền cho cô thì không dư ra 20 triệu mới là lạ. Hay cô giấu giếm, bòn rút để tiêu riêng?"

Những lời chồng thốt ra là những lời vô lý nhất mà Thư nghe được từ trước đến nay. Cô đặt con xuống rồi cãi tay đôi với anh: "Anh tính thế hay quá. Thế cái nhà này đổ nước lã vào là có điện, có nước cho anh dùng à? Tôi chỉ hít thở là đủ sống để nuôi 2 đứa con của anh ấy? Đứa nào không bú sữa mẹ thì chúng nó uống sữa ngoài rồi đồ ăn dặm, ăn kèm.

1 triệu của anh lo toan hết được cho con anh à? Chúng nó khỏe chứ ốm đau, sốt mọc răng rồi đi ngoài như tháng trước lại không đi ngay tiền triệu lo thuốc thang. Anh nói thế mà không thấy buồn cười thì tôi cũng bó tay đấy. Tôi lại tưởng anh nói đùa".

Bình lớn tiếng: "Trưa thì cô ăn đáng mấy. Nhiều hôm về qua nhà tôi thấy cô ăn rau, ăn trứng. Tiền điện nước thì nhà có 2 người gọi như 1 tháng hết thêm 500.000 đồng nữa là cũng. Thế ít nhất cô cũng phải dành dụm được 10 triệu. Chứ hết là hết thế nào?

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, chứ cứ có tiền là tiêu như cô thì 1 núi cũng hết. Vợ gì chẳng thương chồng?".

Thư hết chịu nổi, cô vùng lên: "Ô sin người ta còn có lương, tháng cũng có ngày nghỉ, ngày lễ Tết còn được thưởng. Anh xem cả năm nay tôi ở nhà, anh có bao giờ hỏi tôi thích cái gì thì anh mua cho chưa? Quần áo, mỹ phẩm các thứ tôi chẳng dám ngó ngàng, tranh thủ con ngủ thì làm thêm.

Anh nghĩ 6 triệu của anh mà to à? Thế tôi hỏi anh 6 triệu anh đưa tôi, còn 8 triệu kia đâu sao anh không lấy ra mà đưa mẹ? Hôm nay thì tôi hết chịu nổi rồi. Anh thích thì ở nhà trông con còn tôi đi làm tôi cũng đưa anh 8 triệu xem anh chi tiêu có đủ?".

Thư nói một tràng gay gắt khiến Bình cứng họng không nói được lời nào. Cô tức giận bế con về phòng rồi ngay sáng hôm sau đã bỏ về nhà mẹ đẻ từ sớm. Cả đêm đó Thư quay lưng về phía Bình khiến anh có chút ân hận. Hôm sau thấy vợ bỏ đi anh liền gọi điện rối rít rồi nhắn tin xin lỗi vợ nhưng cô không trả lời.