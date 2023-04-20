Tặc lưỡi đồng ý vào nhà nghỉ 'ân ái' với người yêu, mở cánh cửa phòng ra tôi choáng váng khi thấy cảnh tượng kinh khủng bên trong

Tâm sự 20/04/2023 06:56

Bước vào phòng nghỉ, tôi thật sự sốc khi thấy Phương - một cô gái tôi chỉ quen biết qua loa, cũng không biết có mối quan hệ tình cảm gì với Hùng - mặc mỗi bộ đồ lót nằm sẵn trên giường.

Gia đình tôi khá nghèo, còn Hùng thì xuất thân trong giàu có. Cả hai cũng gần 30 rồi nên tôi muốn đám cưới được tổ chức trước Tết này.

Thế nhưng lần nào Hùng cũng nói là tuổi trẻ phải hưởng thụ chưa tính đến chuyện kết hôn. Chúng tôi đã sống như vợ chồng trong căn biệt thự riêng của anh gần một năm nay rồi. Nhiều lúc tôi cảm thấy tình cảm của hai người cứ nhạt nhẽo thế nào đó.

Chúng tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc bên nhau khi làm chuyện chăn gối, thời gian còn lại thì mỗi người cầm chiếc điện thoại để giải trí. Tôi rất sợ cuộc sống tẻ nhạt này sẽ khiến Hùng rời bỏ nên chỉ mong có đứa con cho vui nhà cửa. Thế nhưng lần nào quan hệ người yêu cũng dùng biện pháp tránh thai, thậm chí anh tự mua chứ nhất quyết không dùng những bao cao su mà tôi chuẩn bị trước. 

Tặc lưỡi đồng ý vào nhà nghỉ 'ân ái' với người yêu, mở cánh cửa phòng ra tôi choáng váng khi thấy cảnh tượng kinh khủng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dường như tình yêu của chúng tôi là cuộc trao đổi thì đúng hơn, anh có tiền sẵn sàng chi những món đồ đắt tiền cho tình yêu, còn tôi phải đáp ứng nhu cầu tình dục.

Một hôm Hùng nói chán môi trường trong căn biệt thự rồi, muốn thay đổi không khí nên sẽ đến nhà nghỉ để "đổi gió". Chiều người yêu nên tôi đã đồng ý.

Bước vào phòng nghỉ, tôi thật sự sốc khi thấy Phương - một cô gái tôi chỉ quen biết qua loa, cũng không biết có mối quan hệ tình cảm gì với Hùng - mặc mỗi bộ đồ lót nằm sẵn trên giường. Tôi trợn tròn mắt hỏi Hùng thì anh bảo đã rủ được Phương cùng qua đêm với hai đứa. Anh muốn thử cảm giác được ngủ với 2 cô gái cùng một lúc. 

Tặc lưỡi đồng ý vào nhà nghỉ 'ân ái' với người yêu, mở cánh cửa phòng ra tôi choáng váng khi thấy cảnh tượng kinh khủng bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thể chấp nhận thú vui của người yêu, tôi bảo sẽ chia tay ngay lập tức nếu còn qua lại với Phương.

Hùng trừng mắt nhìn tôi nói là anh ta có tiền, không thiếu gì gái đẹp, có nhiều cô đang mong được để ý mà chưa đến lượt. Tôi mà đỏng đảnh nữa là anh bỏ luôn. Nói rồi, Hùng xua đuổi tôi ra và đóng cửa lại.

Khó khăn lắm tôi mới có được tình yêu của Hùng, không muốn để tuột mất anh ấy. Tôi sợ rời anh rồi mình sẽ sống trong nghèo khổ, thật sự không biết phải làm sao để níu kéo tình yêu của anh nữa, chẳng lẽ lại phải chiều theo mọi sở thích của anh? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(hongque...@gmail.com)

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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