Chồng mời dàn người yêu cũ đến dự đám cưới của chúng tôi và cái kết

Tôi không thích và không muốn nghe gì về người cũ của chồng. Thế mà, ngay trong ngày cưới của cả hai, anh lại lén mời cả 4 cô người yêu cũ từng mặn nồng đến dự.

Như phần lớn phụ nữ trên đời này, O không thích và không muốn nghe gì về người cũ của chồng. Thế mà, ngay trong ngày cưới của cả hai, anh lại lén mời cả 4 cô người yêu cũ từng mặn nồng đến dự. Thật khiến O tức nổ mắt! Khi đến bàn tiệc của bọn họ chúc mừng, thấy mọi người cười nói xôn xao, chọc ghẹo vợ chồng O, O đã cảm thấy không ổn. Anh bạn thân chồng O lè nhè hơi rượu bảo: "Nhất mày, sắp được nguyên mâm tình cũ dự đám cưới. Mày giỏi quá! Đã thế cô nào cũng hòa thuận, khen mày đáng mặt đàn ông, khen vợ mày tốt số đây này".

Chồng O cười hớn ha hớn hở, kéo O lại chụp ảnh với đám người bọn họ. O tức anh ách nhưng cười gượng cho qua chuyện. Bọn họ cũng lạ, đi đám cưới người yêu cũ có gì vui đâu mà trông ai cũng xinh đẹp rạng ngời. Cô nào cũng lấy chồng rồi, nghe nói đều sống hạnh phúc, lại còn kết bạn với nhau trên facebook nên thấy đám cưới chồng O là rủ nhau cùng đi. Đúng là quái đản! Ảnh minh họa Ra góc khuất sau khi khách khứa về hết, O xị mặt ra với chồng, giận dỗi vì anh không hỏi O một tiếng mà mời mấy cô nàng đấy đến quậy tung đám cưới của O. Thật quá sức chịu đựng với mấy bà cô ấy. Cô thì chụp ảnh cười nói như đám cưới họ hàng, cô thì lên hát chúc mừng đôi uyên ương, cô lại còn ra rót trà nước giúp. O vừa xấu hổ vừa bực bội, chẳng biết trút vào đâu.

Tối đến, cơn giận chưa ngớt, O cố tình tắm thật lâu, xong lại ngồi trong phòng tắm nghe nhạc cho chồng đợi dài cổ. Đến 11h đêm không thấy O ra, anh cuống lên gõ cửa. O bước ra, sexy ngọt ngào hơn đứt mấy cô nàng kia. Nghĩ bụng cho anh một đêm khó quên cho dứt hẳn tơ tưởng đến tình cũ mới hả giận. Ảnh minh họa Chồng O nhiệt tình bế O lên giường, ân ái ngọt ngào, dỗ O hết cỡ. Thấy O hết giận, anh mới thủ thỉ bảo O. Anh muốn O tự tay bóc món quà của "Hội người yêu cũ" ấy vì các cô dặn là phải chính vợ anh bóc, mà phải bóc trong đêm tân hôn. Anh lại còn bảo lâu nay vẫn giữ liên lạc và xem mấy cô ấy như bạn tốt. O ngúng nguẩy một hồi rồi cũng chịu mở quà. Vừa mở ra, O bật cười vì ngoài phong bì tiền mừng còn có một đám bao cao su đủ màu, đủ kiểu rực rỡ bảy sắc cầu vồng. O cầm thử vài cái lên xem, phát hiện cái nào cũng bị chọc thủng vài lỗ. Công nhận mấy cô người yêu cũ của anh bá đạo thật. Món quà cưới độc như thế mà cũng có thể nghĩ ra. Từ sau vụ ấy, O cảm thấy tình cũ của chồng không còn đáng ghét và đáng sợ như trong tưởng tượng. Có một chị còn chủ động gọi cho O, rủ O đi cafe rồi bày cho vài chiêu để trị chồng O. Chị ấy bảo, trước khi yêu từng là bạn thân của anh, yêu nhau chỉ vài tháng, mới hôn một cái thôi, thấy không hợp lại chia tay, nên O đừng ghen làm gì. Kết bạn với người yêu cũ của chồng có được không mọi người nhỉ? Mấy bà cô ấy rủ rê O đi chơi cùng, đi ăn cùng suốt, mà O thấy hơi ngại? Hay O cứ giao lưu với bọn họ, tiện thể đề phòng chồng O "tình cũ không rủ cũng tới" nhỉ?

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